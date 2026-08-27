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Fifa libera e Argentina cumprirá punições da Copa do Mundo em amistosos

Confusão com jogadores espanhóis na final da Copa reneu suspensão de três jogadores por diversos jogos e multa

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27/08/2026 - 23h00
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A Associação de Futebol Argentino (AFA) não questionou a Fifa por causa das duras punições recebidas após confusão de seus jogadores com espanhóis na final da Copa do Mundo. Mas entrou com um recurso para que as penalidades fossem cumpridas também em jogos amistosos e comemorou o aval positivo da entidade nesta quinta-feira.

Por causa da confusão, três jogadores foram suspensos por diversos jogos. Leandro Paredes recebeu pena de 10 partidas após agredir Gavi, além de uma multa de R$ 466,7 mil. Já Molina terá de se ausentar em sete compromissos da seleção, além de multa idêntica. Por sua vez, Almada tem de cumprir um jogo e pagar R$ 155 mil.

"A Associação de Futebol Argentino enviou um pedido formal à Fifa para que as sanções impostas aos seus jogadores durante a final da Copa do Mundo de 2026, bem como à própria associação, possam ser cumpridas em jogos amistosos de classe "A" e/ou jogos oficiais, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Com base na solicitação apresentada pela AFA, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu aprovar o pedido, em conformidade com as normas vigentes", comemorou a AFA.

No caso da seleção, a punição é de um jogo com somente 50% da capacidade das arquibancadas. A Fifa fez um adendo de que os outros 50% até poderiam ser utilizados, desde que por grupos comunitários, como fam´lias, estudantes ou organizações. A AFA ainda recebeu duras punições financeiras.

"Não obstante, a Associação de Futebol Argentino, em defesa de seus direitos e dos de seus jogadores, aguarda a fundamentação das decisões para interpor os recursos cabíveis junto à Comissão de Apelação da Fifa, tendo o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) como eventual última instância", completou, já revelando que pedirá a autenticidade das decisões no TAS.

Fica!

Mourinho fecha porta para saída de Endrick do Real Madrid: 'Não quero vendê-lo nem emprestá-lo'

Zagueiro Eder Militão e o atacante Rodrygo ainda se recuperam de lesão e continuam entregues ao departamento médico

25/08/2026 23h00

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José Mourinho

José Mourinho Foto: Reprodução

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O futuro de Endrick nesta temporada europeia deve ser mesmo o Real Madrid. Quem revelou isso foi o técnico português José Mourinho durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, véspera da partida da equipe merengue contra a Real Sociedad, em confronto válido pela LaLiga.

Fora do último amistoso do gigante espanhol na pré-temporada, contra o Schalke 04, e ausente na estreia do Campeonato Espanhol (vitória de 2 a 1 sobre o Espanyol), o destino do jovem atacante revelado pelo Palmeiras parecia estar encaminhado para mais um empréstimo. No entanto, na conversa com os jornalistas, o treinador deixou claro o seu pensamento sobre o atleta.

"Há um problema no músculo que afeta o tendão", iniciou. "É um caso leve de tendinite, apenas medidas preventivas para evitar um problema maior. Gosto muito do Endrick, houve muitas perguntas sobre ele, mas não quero vendê-lo nem emprestá-lo. Ele é muito talentoso", afirmou.

A ausência de Endrick das últimas sessões de treinamento do elenco principal aumentou a suspeita de que ele poderia ficar fora dos planos. Nesta coletiva, Mourinho fez questão de esclarecer qualquer tipo de dúvida.

Apesar do discurso do comandante, Endrick, no entanto continua sem data para estrear. Por causa do problema muscular, ele não tem presença confirmada entre os relacionados para , nesta quarta-feira, a equipe do Real Sociedad.

Outros dois brasileiros aumentar a lista de desfalques do Real Madrid para o seu segundo compromisso na competição. O zagueiro Eder Militão e o atacante Rodrygo ainda se recuperam de lesão e continuam entregues ao departamento médico.

Gol relâmpago

Em duelo de ex-técnicos do Real Madrid, Chelsea derrota o Fulham com gol de João Pedro aos 31s

Com o resultado, os "The Blues" somam os primeiros três pontos

24/08/2026 23h00

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João Pedro anotou gol com apenas 31 segundos de jogo

João Pedro anotou gol com apenas 31 segundos de jogo Foto: Getty Images

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O duelo entre Álvaro Arbeloa e Xabi Alonso, ex-técnicos do Real Madrid, marcou a partida empolgante entre Fulham e Chelsea, nesta segunda-feira, que encerrou a primeira rodada da Champions League. Com um gol do brasileiro João Pedro - preterido por Carlo Ancelotti na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo -, aos 31 segundos, o Chelsea venceu por 3 a 2.

Com o resultado, os "The Blues" somam os primeiros três pontos e se juntam a Brighton, Arsenal, Brentford, Everton, Hull City, Ipswich, Manchester City e Leeds, que também obtiveram vitórias na estreia do campeonato.

Com 31 segundos de jogo, o Chelsea abriu o placar com João Pedro, após bela assistência de Palmer. Com o decorrer da partida deu para perceber que não se tratou de uma jogada aleatória da equipe de Xabi Alonso.

O trio de ataque formado por João Pedro, Palmer e Rogers não guardou posição. Fez forte pressão na saída de bola do Fulham, com toques rápidos na troca de passes e objetividade.

O problema do Chelsea foi o setor defensivo. O time apresentou um buraco entre a defesa e o ataque, além de falhas individuais, que lhe valeram dois cartões amarelos para Colwill e Lavia.

Com isso, o Fulham aproveitou para se lançar ao ataque, principalmente pelo lado direito com King sobre o inseguro Hato. O atacante do Fulham teve duas chances e conseguiu o empate, aos 23 minutos, com colaboração do goleiro Sánchez.

Apesar de toda a intensidade dos times até o final, a vitória foi mesmo do Chelsea por 3 a 2.

O gol incendiou a torcida e o Fulham foi para o ataque. Foi o erro dos anfitriões. Desta forma, deixou espaços para o Chelsea nos contra-ataques. Em um dos lances, João Pedro emendou novo passe de Palmer e a finalização passou muito perto da trave esquerda. Em outros dois momentos, o goleiro Leno impediu o segundo gol dos visitantes.

Mas aos 40 minutos não teve jeito. Mais uma vez Palmer iniciou a jogada, Lacroix foi até a linha de fundo e cruzou para trás onde estava Rogers: 2 a 1.

O Chelsea voltou ainda mais intenso para a segunda etapa. Palmer, mostrando que poderia ter ido para a Copa do Mundo pela seleção inglesa, fez uma bela jogada e errou o gol por pouco. Na jogada seguinte, o canhoto recebeu belo passe de João Pedro e finalizou com categoria: 3 a 1, aos quatro minutos.

Mas a reação do Fulham foi imediata. Castagne foi lançado dentro da área e bateu para defesa parcial de Sánchez. O espanhol Gonzalo Garcia, comprado do Real Madrid por cerca de R$ 240 milhões, empurrou de cabeça para dentro do gol, fazendo o segundo gol do time da casa.

Aos 20 minutos, o argentino Enzo Fernández entrou no lugar de Lavia e foi muito vaiado por todo o estádio por causa de sua polêmica participação na Copa do Mundo. Os apupos seguiram a cada toque dele na bola.

O jogo ficou aberto e o placar poderia ser alterado para qualquer lado. Aos 27, King teve a chance de empatar de novo para Fulham, mas errou o alvo. Aos 33, Robinson surgiu livre diante de Sánchez, tentou por cobertura, mas errou. As falhas defensivas do Chelsea eram constantes.

O brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras, substituiu Palmer, machucado, aos 37 minutos, e pouco produziu. Mas, aos 39, quem criou mais uma oportunidade foi o Fulham, com Sessegnon, para boa defesa de Sánchez.

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