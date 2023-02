Fim de semana será de confrontos diretos contra o rebaixamento em MS

Segundo turno da fase de grupos do Estadual Sul-Mato-Grossense inicia com confrontos diretos na luta contra o rebaixamento.

Neste domingo, o Coxim recebe no Estádio Municipal André Borges, às 15h, o Comercial, no mesmo dia e horário, o Novo de Sidrolândia vai até Caarapó para enfrentar no estádio Carecão o anfitrião Operário.

Pelo Grupo A, o time de Coxim está na penúltima colocação do grupo, com três pontos em quatro partidas, já o Colorado, seu adversário direto, é o último colocado na zona de rebaixamento, com quatro derrotas até aqui.

A única vitória neste estadual que o Coxim conquistou foi justamente em cima do Comercial, vencida por 1 a 0, com gol do atacante Tales Eduardo, de 20 anos, em partida que aconteceu no dia 2 de fevereiro, no Estádio Jacques de Luz, em Campo Grande.

Este resultado coloca o Coxim na frente do Colorado na classificação, e só a vitória neste domingo interessa para o Comercial sair da zona de rebaixamento.

Em busca de fugir do rebaixamento, o Comercial registrou no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mais dois jogadores que estão aptos a estrear diante do Coxim: o lateral-direito David William e o volante Fernando Souza, de apenas 20 anos, que era da base do Operário e atuou no ano passado no sub-20 do Mixto-MT.

No último jogo do Comercial, disputado no fim de semana, derrotado de 2 a 1 contra a Serc, o recém-contratado Leonardo Rodrigues, atacante de 25 anos, estreou pelo time e deve ser uma das opções do técnico Ronildo Rocha para o confronto diante do Coxim.

Com o fim do primeiro turno do campeonato, o Comercial terminou esta etapa como a pior defesa do Estadual, com oito gols sofridos, já o Coxim é a equipe que mais teve jogadores expulsos, três atletas do clube já receberam o cartão vermelho.

O confronto direto contra o rebaixamento, no grupo B, entre Operário de Caarapó e Novo, terminou no primeiro turno do campeonato com a vitória do Novo Futebol Clube, por 1 a 0, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

Agora na partida que abrirá o segundo turno, o Tigre do Vale terá a chance de reverter o placar negativo em Caarapó. Uma vitória do Operário deixa os dois times empatados na tabela com seis pontos cada.

Invicto no estádio Carecão, desde quando a equipe se mudou de Dourados para Caarapó, o Operário perdeu seu primeiro jogo como mandante logo na estreia da equipe no sul-mato-grossense, derrota de 3 a 0 diante do Ivinhema.

Na lanterna do grupo B, em busca de recuperação no campeonato, o Tigre vem de derrota fora de casa contra o Dourados, já o seu adversário direto, o Novo, venceu na quarta rodada o Ivinhema por 2 a 1, jogando em Sidrolândia.

Os demais jogos da rodada deste fim de semana são os seguintes: A Serc de Chapadão do Sul jogará como mandante no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, contra o Costa Rica, neste domingo, às 15h.

A sexta rodada do Estadual terá como jogo de abertura do segundo turno, o confronto entre Aquidauanense e Dourados, que será disputado no Estádio Noroeste, em Aquidauana, às 15h, neste sábado.

TABELA

O Costa Rica foi a única equipe deste Estadual que terminou invicto no primeiro turno do campeonato.

A Cobra do Norte, como é chamado, é líder do grupo A, com 12 pontos e quatro vitórias, a equipe tem a melhor defesa do campeonato, com nenhum gol sofrido.

Em segundo lugar do grupo A, a Serc está com nove pontos, a equipe de Chapadão do Sul ganhou três partidas e perdeu apenas um jogo no primeiro turno, juntamente contra o líder Costa Rica.

O Operário da Capital é o terceiro, com seis pontos, seguido por Coxim, com três, e Comercial, com zero.

No Grupo B, o Dourados assumiu a liderança na última rodada, que era anteriormente do Ivinhema, o DAC está com nove pontos, seguido de três equipes que estão empatados com seis pontos, Ivinhema, Aquidauanense e o Novo.

Na zona de rebaixamento está o Operário de Caarapó, com apenas três pontos.

Assine o Correio do Estado