Flamengo demite Tite, e Filipe Luís assume interinamente

A comunidade karateka recebe neste sábado (28) os senseis Edson Nakama e Irineu de Assis, que irão ministrar um curso técnico no Ginásio do Círculo Militar, em Campo Grande.

Os dois mestres são 7º Dan pela International Shotokan Karate Federation, com sede nos EUA.

A vinda deles foi organizada pelo sensei Hélio Arakaki, que destacou a oportunidade para a comunidade do esporte no Estado aprimorar o conhecimento técnico e filosófico.

"Nessa oportunidade, estarão dois grandes senseis do karatê do Brasil. Principalmente o sensei Nakama, que, na década de 80, conquistou muitos títulos no Brasil e para o Brasil", pontuou Arakaki.

Segundo Arakaki, a atividade será uma oportunidade para aprimorar o conhecimento técnico e filosófico, já que os dois senseis são ícones no karatê Shotokan de nível nacional e internacional.

Além de ser uma notável figura no contexto esportivo, configura-se como uma autoridade do karate-do Shotokan no Brasil e na América do Sul.

"O sensei Nakama tem muito conteúdo filosófico. Afinal de contas, ele foi discípulo e sucessor do mestre Juichi Sagara. O mestre Juichi Sagara foi um dos que introduziu o karatê no Brasil nos anos 50", explicou Arakaki e completou:

"O sensei Juichi Sagara desenvolveu o karatê tridimensional. É o conceito do karatê tridimensional que visa fazer com que o praticante tenha um desenvolvimento não só na parte física, mas também na parte mental e espiritual."

Mestre Juichi Sagara, responsável por introduzir o Karatê no Brasil / Arquivo Correio do Estado

Tanto Arakaki quanto Nakama foram discípulos de Sagara, que deixou um grande legado para o karatê, tanto na questão filosófica como espiritual.

Com isso, a ideia é resgatar a parte espiritual e filosófica do karatê. "Então, com a vinda desses mestres, estaremos proporcionando também uma troca de conhecimento na parte da essência do karatê: a parte filosófica, os princípios e valores que visam formar pessoas úteis à sociedade, e não apenas atletas."

Saiba: O sensei Nakama é um dos ícones do karatê Shotokan de nível nacional e internacional, com em seu currículo títulos como bi-campeão sul-americano e bi-campeão pan-americano em kata nos anos de 1989/1990.

Curso técnico para a comunidade karateka

Local: Ginásio do Círculo Militar

Data: 28 de setembro

Horário: 9h

