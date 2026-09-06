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Flamengo sofre, mas vence o Remo e pressiona Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória; o Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

06/09/2026 - 19h00
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O Flamengo emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e incendiou de vez a briga pelo título com o Palmeiras. Na tarde deste domingo, venceu o Remo por 1 a 0 sob forte chuva no Mangueirão, em Belém (PA). O gol que garantiu a vitória na 26ª rodada foi marcado por Samuel Lino.

O Flamengo já vinha de vitórias contra Botafogo, por 3 a 0, e Mirassol, por 2 a 0. Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória. O Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo, a partir das 18h30, em visita ao Botafogo e só retoma a ponta em caso de vitória.

O Remo, que conseguiu uma boa reação recentemente, voltou a se complicar. Já são seis partidas sem vencer, sendo quatro derrotas. Assim, segue com 23 pontos na 19ª e penúltima colocação. O Mirassol, primeiro fora do Z-4, em 16º, já tem 28.

A partida começou quente com Arrascaeta finalizando logo no primeiro minuto, mas para fora. Depois, Carrascal apareceu na pequena área para completar cruzamento rasteiro de Samuel Lino, mas finalizou por cima.

Apesar de focar na marcação, o Remo buscou algumas escapadas e assustou quando Gabriel Taliari aproveitou escorregão do zagueiro dentro da área. Ele, porém, demorou para finalizar e depois acabou perdendo a bola.

O Flamengo respondeu com chute cruzado de Samuel Lino, na esquerda da área, mas Pedro Rangel salvou o Remo. Na reta final, o time paraense teve a melhor chance do jogo. Marcelinho cruzou da direita e Gabriel Taliari apareceu na primeira trave completamente livre. Ele cabeceou, mas Rossi mandou para escanteio.

O segundo tempo começou de forma frenética, com chances para os dois lados. Pedro cabeceou à queima-roupa após cruzamento da esquerda, mas Pedro Rangel fez outra grande defesa. O Remo respondeu com jogada parecida: cruzamento da direita e Picco apareceu na área para completar de cabeça. A bola passou muito perto da trave.

O Flamengo seguiu empilhando chances e parando na excelente atuação de Pedro Rangel. Em novo cruzamento da esquerda, desta vez rasteiro, Pedro chapou livre na pequena área, mas o goleiro paraense fez um verdadeiro milagre, talvez a defesa mais difícil do campeonato até agora.

De tanto tentar, o Flamengo foi premiado com o gol aos 19 minutos. Arrascaeta deu belo passe, encontrando Samuel Lino na esquerda da área. Com liberdade, ele ajeitou e chutou de bico, cruzado, para mandar no cantinho oposto.

A chuva ficou mais forte depois disso e, apesar de o gramado segurar bem com a drenagem, começou a ter poças d'água, deixando o jogo mais truncado. Mesmo assim, o Flamengo chegou com perigo em chute de Paquetá, que acertou o lado de fora da rede, enganando parte da torcida.

O Remo respondeu com Alef Manga, que deu passe perigoso para o meio da área, mas a defesa chegou antes para cortar. O time paranaense tentou se lançar ao ataque na reta final e, apesar de algumas chegadas, não conseguiu evitar a derrota.

No último lance, o Remo teria mais um escanteio a seu favor, mas o árbitro encerrou. Os jogadores, irritados, foram cobrar duramente, o que resultou na expulsão direta de Edson Fernando.

O Flamengo agora se concentra nas quartas de final da Libertadores. Na quinta, às 21h30, visita o Independiente del Valle no Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela partida de ida. A delegação ficará em Belém e viaja na segunda-feira com objetivo de realizar dois treinos de adaptação. No domingo seguinte, às 17h30, recebe o Corinthians no Maracanã pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Remo tem semana livre e volta a campo apenas na segunda-feira (14), às 20h, quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no fechamento da 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 FLAMENGO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick (Gabriel Poveda) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Galeano (Edson Fernando). Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta (Erick Pulgar); Carrascal (Bruno Henrique), Pedro (Joaquín Freitas) e Samuel Lino (Valencia). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Samuel Lino, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho e Galeano (Remo). Arrascaeta e Carrascal (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Edson Fernando (Remo).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).

FÓRMULA 1

Gabriel Bortoleto é eliminado no Q2 e larga em 10° neste domingo (06)

Brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton

05/09/2026 22h00

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Brasileiro Gabriel Bortoleto

Brasileiro Gabriel Bortoleto Reprodução/Redes Sociais/F1TV

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Durante os classificatórios realizados na manhã deste sábado (05) no GP da Itália, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado no chamado Q2 e irá largar da décima colocação durante a corrida deste domingo (06) da Fórmula 1. 

O francês Pierre Gasly viveu uma manhã dos sonhos neste sábado (05) e conseguiu a pole position no GP da Itália. Aos 30 anos, o piloto da Alpine conseguiu um ótimo rendimento no classificatório e também liderou o Q1. Ele foi seguido por George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.

Curiosamente, o francês venceu o único GP de sua carreira no próprio circuito de Monza, na temporada de 2020. Na época, Gasly defendia a escuderia AlphaTauri e conseguiu a vitória saindo da 10ª colocação. Agora, ele consegue a primeira pole position.

O brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Embora tenha ficado com a 11ª primeira colocação no classificatório, o piloto da Audi subiu uma posição com a punição de Kimi Antonelli, que trocou de motor e precisará largar dos boxes neste domingo.

Durante o Q1, a escuderia Alpine surpreendeu as favoritas e conseguiu ótimos desempenhos com Pierre Gasly, que conseguiu a primeira colocação, e Franco Colapinto, que fechou com o 4º melhor tempo. Max Verstappen, Kimi Antonelli e George Russell também tiveram bons rendimentos e rapidamente garantiram a vaga para o Q2.

Já Gabriel Bortoleto fez um bom tempo na primeira volta rápida e conseguiu a classificação com a 12ª colocação. Por outro lado, os pilotos da McLaren encontraram dificuldades com os freios e acabaram ultrapassando os limites da pista, primeiro com Lando Norris e depois Oscar Piastri. Mesmo assim, o atual campeão fechou com a 3ª posição, enquanto o companheiro ficou em 11º.

Quem decepcionou na primeira parte do treino foi Yuki Tsunoda, que está substituindo Liam Lawson na Racing Bulls, terminou com apenas a 17ª colocação e foi eliminado precocemente.

Os eliminados do Q1 foram: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sérgio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

Alpine supreende mas fica no quase

No Q2, novamente o francês Pierre Gasly surpreendeu os outros pilotos e conseguiu um ótimo tempo, passando ao Q3 com a 4ª colocação. O mesmo ocorreu com o parceiro Franco Colapinto, que fechou com a 8ª posição.

Os pilotos da Mercedes enfrentaram algumas dificuldades e não obtiveram o mesmo desempenho de outros classificatórios. Kimi Antonelli chegou a reclamar do balanço do assento pelo rádio e voltou a criticar as escolhas da equipe. Mesmo assim, o italiano melhorou na reta final e conseguiu a primeira colocação, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris.

O neozelandês Liam Lawson viveu um péssimo dia no Q2 e acabou eliminado precocemente, enquanto o parceiro Max Verstappen conseguiu passar com a 6ª posição. Ele reclamou do tratamento dado pela equipe durante o classificatório.

Embora tenha conseguido um bom desempenho, Gabriel Bortoleto ficou com a 11ª posição e acabou perdendo a vaga para o Q3 para Lewis Hamilton, que ficou apenas um milésimo mais rápido que o brasileiro. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, também sofreu e ficou com a 9ª colocação.

Os eliminados do Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Esteban Ocon (Haas).

Q3

No Q3, quem começou melhor foi George Russell, que liderou grande parte da etapa e tinha a pole position até os últimos instantes. No entanto, brilhou a estrela do francês Pierre Gasly, que repetiu o desempenho do Q1 e conseguiu roubar a primeira colocação do inglês da Mercedes.

Oscar Piastri ficou com a terceira colocação e foi seguido pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. Punido na prova deste domingo, Kimi Antonelli ficou com o 9º tempo, mas vai precisar largar dos boxes. Embora esteja na primeira colocação da temporada, o jovem vai ter um grande desafio para conseguir a vitória em casa.

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA NA FÓRMULA 1

01. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s786

02. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s846

03. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s966

04. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s004

05. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s011

06. Max Verstappen (HOL/Red Bull),1min22s070

07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s220

08. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s256

09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min22s286

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min22s517

11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s756

12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min22s779

13. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min22s821

14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s453

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s454

16. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min23s755

17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s356

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s364

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min24s595

20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s150

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin),1min25s222

22. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s093 - larga dos boxes

 

ESPORTES

Brasil vence a Tanzânia de goleada na estreia da Copa do Mundo sub-20 feminina

Evelin, atacante do Santos, foi quem brilhou na partida com dois gols no segundo tempo

05/09/2026 21h00

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Brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá

Brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá Reprodução/CBF/Luciana Vermell

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Neste sábado (5), as brasileiras venceram a Tanzânia por 4 a 1, em Bielsko-Biala, na Polônia durante estreia da seleção verde e amarela feminina na Copa do Mundo sub-20, pelo Grupo B da competição.

A caminhada na competição começou da melhor forma possível. Dominante em campo, o Brasil abriu o marcador aos 13 minutos. A meia Vitorinha, do São Paulo, cobrou falta pela esquerda, a defesa da Tanzânia tentou afastar e a sobra ficou com a zagueira Thaynara, do Botafogo, que finalizou da meia-lua, acertando o canto da goleira Nusra Jafari.

Aos 37, a zagueira Sofia, do Flamengo, derrubou Winfrida Gerald dentro da área, após um passe errado da goleira Thais Lima, do Benfica (Portugal). A própria meia cobrou e deixou tudo igual antes do intervalo.

A seleção brasileira não se abalou e voltou a ficar na dianteira aos três minutos da etapa final. A meia Nogueira, da Ferroviária, lançou Evelin na ponta esquerda. A atacante do Santos ganhou da zagueira Asha Omary na velocidade, invadiu a área e chutou forte e rasteiro, sem chance de defesa.

Aos 22, a parceria Nogueira-Evelin voltou a funcionar. A meia tocou por cima da marcação para a chegada da atacante, às costas de Omary, outra vez pelo lado esquerdo. A brasileira, em nova finalização cruzada, anotou o segundo gol dela.

O triunfo verde e amarelo foi sacramentado aos 35 minutos. Após falta de Omary em cima da atacante Gisele, do Grêmio, quase na entrada da área pela esquerda, Vitorinha cobrou o tiro livre com perfeição, buscando o ângulo direito de Jafari, que ainda tocou na bola, mas sem conseguir evitar o quarto da seleção da técnica Camilla Orlando.

As brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá. Três dias depois, a adversária será a Inglaterra, no mesmo horário. Os dois jogos também serão em Bielsko-Biala.

O Brasil mira o primeiro título na história da Copa do Mundo sub-20 feminina. Em duas ocasiões, o país ficou na terceira posição, nas edições de 2006 e 2022. Nessa última, a equipe contava com jogadoras que já integram convocações da seleção principal, como a goleira Gabi Barbieri, a lateral Bruninha, as zagueiras Lauren e Tarciane, a volante Yaya e as atacantes Priscila, Luany, Dudinha, Gio Garbelini e Aline Gomes.

 

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