Francisco Cezário é destituído da FFMS após 28 anos

Esportes

Quatro equipes da Capital disputam a competição que terá dois clubes estreantes

Jogadoras e comissão do Operário comemoram título após uma campanha invicta no Estadual Foto: Judson

O Campeonato Sul-mato-grossense adulto feminino bateu recorde de clubes inscritos, neste ano, com nove equipes participantes. A competição inicia na próxima semana, dia 19 de outubro, com três partidas a serem realizadas pela primeira rodada, uma em Campo Grande e duas no interior.

Em Campo Grande, acontece às 15h o duelo das equipes da Capital, entre a Associação Atlética Portuguesa e o Centro de Formação de Atletas Colorado (Cefac), no Estádio Jacques da Luz.

No mesmo dia o Aquidauanense recebe a Sociedade Esportiva Indígena Terena (Seinter), de Dois Irmãos do Buriti, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, às 17h.

E fechando a primeira rodada do feminino, o Esporte Clube São Gabriel, equipe estreante, joga às 15h, também no sábado contra o Esporte Clube Comercial, no Estádio Municipal SGO, na cidade de São Gabriel do Oeste.

As noves equipes participantes estão divididas em três grupos regionalizados com três equipes na primeira fase.

Nesta fase, as equipes se enfrentam dentro do próprio grupo em jogos de ida e volta (turno e returno), classificando-se para a segunda fase os clubes classificados em primeiro lugar de cada grupo, junto com o clube que terminar a etapa sendo a melhor equipe entre os segundos lugares.

Os clubes foram divididas em grupos da seguinte forma: no grupo A as equipes são; Portuguesa (Campo Grande), Cefac (Campo Grande) e Operário Futebol Clube (Campo Grande). No grupo B se enfrentam o Aquidauanense (Aquidauana), Corumbaense (Corumbá) e Seinter (Dois Irmãos do Buriti).

E no grupo C jogam o Comercial (Campo Grande), e os estreantes Costa Rica Esporte Clube (Costa Rica) e São Gabriel Esporte Clube (São Gabriel do Oeste).

SEGUNDA FASE

A segunda fase do estadual feminino será disputada por quatro equipes classificadas, que se enfrentam na semifinal em jogos de ida e volta. A final da competição também será disputada em dois jogos.

Nas duas fases do confronto eliminatório, persistindo a igualdade do placar nos dois jogos, a equipe classificada ou campeã será decidida através das penalidades.

De acordo com a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), o campeonato promete ser uma “celebração do crescimento e fortalecimento do futebol feminino no estado, marcando um avanço importante no esporte. A competição deste ano é uma oportunidade não só para as atletas mostrarem suas habilidades, mas também para consolidar o campeonato como uma plataforma de desenvolvimento e projeção do futebol feminino no Mato Grosso do Sul”.

“Sobre o crescimento do número de equipes participantes, a FFMS entende que “não é apenas um reflexo do aumento do interesse no futebol feminino, mas também de um esforço conjunto para dar maior visibilidade e estrutura ao esporte no estado”, disse a Federação em divulgação da competição.

Além do título, a equipe campeã do Estadual Feminino garante um vaga para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3 (terceira divisão) de 2025. Neste ano a equipe representante do Estado foi o Operário Futebol Clube, que foi eliminado ainda na primeira fase pelo Coritiba (PR), pelo placar agregado de 11 a 0.

O clube com mais títulos do Estadual Feminino é o Comercial, que venceu a competição cinco vezes (2010-2011-2012-2013-2017). O Operário é o atual tricampeão do feminino (2021-2022-2023).

EDIÇÃO ANTERIOR

No ano passado o Estadual Feminino foi disputado por seis clubes, sendo que cinco delas voltaram a participar nesta edição de 2024, apenas o Pinheiros de Ribas do Rio Pardo ficou de fora.

A final do Estadual em 2023 foi decidida entre Operário e Corumbaense, que surpreendeu na semifinal eliminando o Comercial.

No regulamento do ano passado, a final era em jogo único na casa da equipe com a melhor campanha. Por isso o jogo foi realizado no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, terminando em vitória do Galo da Capital, por 3 a 0.

A artilheira da competição foi a atacante Ana Jéssica, que marcou incríveis 14 gols em 7 jogos.

O Operário fez uma campanha invicta no Estadual do ano passado, vencendo seis jogos e empatando apenas uma partida em 1 a 1, justamente contra o adversário da final, Corumbaense, em partida disputa no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, valida pela quinta rodada da fase de grupos.

Saiba

Após três anos fora do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Feminino, o Aquidauanense, vice-campeão em 2020 e 2019, volta a disputar a competição nesta edição.