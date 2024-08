Petrallás convida Júlio Brant para ser novo executivo da FFMS

Após mais de quatro horas de discussão, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tem um novo estatuto social aprovado pelos clubes. O documento valerá até 2027, ano que termina a atual gestão eleita e presidida por Francisco Cezário. O texto foi aprovado por todos os dirigentes que estiveram presentes na assembleia.

Após a declaração de encerramento, o atual gestor da FFMS, Estevão Petrallas convidou o ex-conselheiro e ex-vice-presidente do Vasco da Gama, Júlio Brant, para assumir o cargo de Chief Executive Officer (CEO) da entidade.

“Hoje os clubes deram um grande passo para a modernização do estatuto. Estou muito lisonjeado pela nomeação para ajudar impulsionar o futebol do estado, por isso a partir de amanhã, já vou sentar com o governador Eduardo Riedel para que a gente consiga iniciar os trabalhos de imediato”, disse Júlio Brant ao Correio do Estado.

Brant, que está morando em Campo Grande há cerca de 30 dias, tem acompanhado de perto as semifinais do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20 e já analisou as mudanças necessárias para que o futebol de Mato Grosso do Sul dê um passo importante rumo à modernização.

“O que tenho visto é que precisamos mudar a infraestrutura do futebol de Mato Grosso do Sul, seja em Campo Grande e também no interior do estado. Outra coisa que precisamos mudar é a capacitação de novos profissionais, como fisioterapeutas, técnicos e novos gestores de clubes. A terceira mudança é os clubes abrirem a mentalidade para virarem SAF 's, para que possamos também atrair investidores e iniciar uma nova mentalidade no futebol do estado”, explicou Brant.

Ainda sobre modernização, Brant explicou como atrair empresas para enxergarem o futebol do estado como uma oportunidade de investimento.

“É importante a gente pensar como trazer dinheiro para o estado. Sem dinheiro não há crescimento. Se tem uma coisa que me incomoda é quando falam que MS não tem dinheiro. Como assim? Isso eu vejo como inadmissível, até porque tem estados bem mais pobres que Mato Grosso do Sul e tem um futebol forte e estrutura. Nós temos dinheiro, mas falta capacidade para criar um projeto no futebol”, relatou.

Novo estatuto aprovado

A reunião sobre a mudança do estatuto social da FFMS, ocorreu de portas fechadas, com presença de membros do governo e da direção provisória da FFMS, onde foi debatido mudanças do novo documento que deve estar disponível para consulta nos próximos dias, segundo informou o gestor interino Estevão Petrallas.

Entre as mudanças, foi aprovado pontos principais, como o mandato de quatro anos com apenas um direito à reeleição; proibição de nepotismo de parentes até 3º grau e eleição para diretoria executiva (a ser formada por presidente, vice-presidente, secretário geral, diretor de competições e tesoureiro). Confira abaixo o documento aprovado pelos clubes filiados a federação.



Convite



Depois de quatro horas de muita discussão, durante o fechamento da assembleia de clubes, Petrallas chamou Júlio Brant para ser o novo diretor executivo da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

Durante o anúncio, muitos presidentes olharam de forma atenciosa as falas de Estevão e reprovaram o nome. Já Júlio Brant, agradeceu a oportunidade e recusou o convite, mas abriu possibilidade sobre o futuro, mas antes deve consultar o governador Eduardo Riedel (PSDB).

“Os clubes de hoje tiveram um grande avanço para melhorias do futebol sul-mato-grossense e a modernização do futebol local. Sobre o convite, fico muito lisonjeado, mas antes preciso entender com o governador as possibilidades de ajudar os clubes”

O presidente da Atlética Portuguesa, Gilmar Ribeiro, disse que a reunião foi de forma positiva para uma modernização e evolução do futebol do estado.

Algumas questões que colocamos na mesa não foram aprovadas, mas é algo normal. Estamos felizes pelo trabalho e também vimos que a democracia prevalece e entendemos uma grande mudança para o nosso futebol para depois de 2027”, relatou.



O que faz um CEO ( Chief Executive Officer)?

Traduzindo de forma didática, o CEO é a pessoa com a maior autoridade hierárquica em uma organização, seja uma empresa ou um clube de futebol. Ele é o principal responsável por implementar estratégias que promovem a visão da organização em todas as suas áreas. No entanto, no contexto do futebol, há algumas particularidades a serem consideradas.

Dentro dos clubes associativos, o CEO é subordinado ao presidente e assume uma função mais política, tanto na gestão de um clube de futebol quanto na administração esportiva de uma federação.

O CEO tem liberdade para administrar e tomar todas as decisões estratégicas, mas deve sempre prestar contas ao presidente.

Além de planejar e executar, o CEO desempenha funções de gestor e acompanha os resultados da organização. Em um clube de futebol, o CEO precisa ser ainda mais racional para implementar as políticas estratégicas estabelecidas pela diretoria.

Julio Brant é indicado pelo governador para impulsionar o futebol em MS

Buscando estratégias e melhorias na gestão esportiva do futebol sul-mato-grossense, além de atrair investidores para Mato Grosso do Sul, o Governador Eduardo Riedel, em colaboração com a Federação de Futebol de MS (FFMS), indicou o ex-conselheiro e ex-vice-presidente do Vasco, Julio Brant, como responsável pelo planejamento estratégico para o desenvolvimento do futebol em MS.

Em entrevista ao Correio do Estado, o empresário expressou entusiasmo em trabalhar no desenvolvimento do futebol sul-mato-grossense.

"Não vejo a hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar no desenvolvimento dos clubes. Recebi o convite diretamente do governador Eduardo Riedel para ajudar na reformulação e também atrair o olhar do mercado investidor para o estado", relatou o ex-presidente presidente do Vasco

Brant também explicou à reportagem o que considerou positivo em Mato Grosso do Sul e como esses aspectos podem atrair mais investimentos para o futebol local e fomentar ainda mais a economia do estado.

"Já estou morando em Campo Grande há algumas semanas e, nos primeiros dias, percebi que a cidade é tranquila, segura e possui uma economia forte, com oportunidades para empresários desbravarem o mercado local. Meu papel é atrair mais investidores e trazer mais atletas para desenvolver os clubes do estado."

