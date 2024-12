Ginasta Rebeca Andrade é uma das 100 mulheres mais influentes de 2024

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Além do experiente volante de 38 anos, o Pantanal SAF também tem acerto encaminhado com o atacante Thiago Ribeiro, ex-Santos e Cruzeiro. As negociações estão avançadas, e o clube segue confiante

Com planos ambiciosos no futebol sul-mato-grossense, o Pantanal SAF confirmou, nesta tarde (3), a contratação do volante Jean Moreira, ex-jogador de São Paulo, Fluminense, Palmeiras e da Seleção Brasileira. Ele estava no Retrô (PE) e deve chegar a Campo Grande até o final desta semana. O clube também planeja agendar um evento nas próximas semanas para anunciar a contratação à imprensa e aos torcedores.

De acordo com o presidente do clube, Gilmar Ribeiro, conhecido como Mazinho, outros nomes de destaque nacional devem ser anunciados nos próximos dias. Outro alvo do clube é o atacante Thiago Ribeiro, ex-Santos e Cruzeiro, que nesta temporada passou pelo Catanduva Futebol Clube (SP) e pelo Patrocinense (MG).

"Estamos empenhados em montar um time competitivo para alcançar grandes resultados no campeonato estadual da próxima temporada. Na semana passada, conversamos com o Jean e apresentamos o projeto do Pantanal SAF, que o agradou. Posso afirmar que há outros nomes apalavrados e, se tudo correr bem, faremos os anúncios nas próximas semanas."

Natural de Campo Grande, o experiente atleta, com cinco títulos brasileiros e vasta experiência na Seleção Brasileira, jogou nesta temporada pelo Retrô (PE), onde conquistou o título do Brasileirão da Série D.

Outro nome com o qual o Pantanal SAF iniciou conversas é o atacante Thiago Ribeiro. A negociação recebeu sinal positivo do atleta, e faltam apenas alguns detalhes no contrato para o anúncio do experiente jogador de 38 anos.

O Pantanal SAF não deve parar por aí. Outro nome que pode chegar a Campo Grande é o meio-campista Luiz Fernando Yamada, ex-Athletico Paranaense.

"A situação de Thiago Ribeiro e Yamada está avançada, e vamos nos reunir novamente com os atletas para apresentar os termos do contrato. Estamos confiantes de que tudo dará certo e, em breve, poderemos anunciar os nomes", relatou ao Correio do Estado o presidente Gilmar Ribeiro.

Atacante Thiago Ribeiro tem conversas avançadas com o Pantanal SAF- Atacante Thiago Ribeiro tem conversas avançadas com o Pantanal SAF

Estrutura de treinos

O Pantanal SAF, antiga Portuguesa, desde o anúncio da primeira Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em Mato Grosso do Sul, adotou o lema da mudança estrutural do futebol sul-mato-grossense.

Com o objetivo de surpreender com planos ambiciosos, o Pantanal SAF assinou, na última semana, o contrato para reformar o campo do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis) e ampliar o alojamento para receber atletas de fora da cidade.

"Além de contratar jogadores para montar um elenco competitivo, também precisamos de uma estrutura física adequada para receber os atletas. No caso do Jean, que já está com o contrato fechado, vamos fornecer moradia para ele, mas também precisamos de uma estrutura para os treinamentos, tanto para o time profissional quanto para as categorias de base", explicou.

Com o calendário brasileiro apertado, o Pantanal SAF tem pressa em apresentar seu elenco completo. A equipe de Campo Grande estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense no dia 19 de janeiro, contra o Dourados Atlético Clube, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Assine o Correio do Estado