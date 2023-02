Jogador brasileiro vê bananas serem arremessadas no campo durante substituição em partida na Rússia

Portal russo sports.ru, aponta que o incidente foi relatado pelo inspetor da partida e será levado para reunião do comitê disciplinar - Reprodução

Volante brasileiro, Wendel, do Zenit, foi alvo de racismo neste sábado (25), durante a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Volga, fora de casa, pela Copa da Rússia.

Uma banana foi atirada em direção ao ex-jogador do Fluminense.

Imagem da transmissão mostra Wendel deixando o campo aos 45 minutos do segundo tempo, quando era substituído.

Quando ele se dirigia para o banco de reservas, uma banana cai ao seu lado no gramado, possivelmente arremessada da arquibancada.

Ele dá um leve chute na fruta e continua andando. Wendel participou do primeiro gol do jogo ao dar a assistência para Bakaev marcar.

Em mensagem no Telegram, a Premier Legue Russa, organizadora do campeonato nacional, se manifestou condenando o ato de racismo.

"A Premier League Russa condena a manifestação de racismo na partida da Copa da Rússia entre Volga e Zenit. Esperamos a pronta consideração do incidente pelas autoridades competentes, incluindo a FCC RFU [federação russa], e a imposição das mais severas punições aos autores e àqueles que cometeram este delito."

De acordo com o portal russo sports.ru, o incidente foi relatado pelo inspetor da partida e será levado para a reunião do comitê disciplinar.

Até a publicação desta reportagem o torcedor que teria arremessado a banana não havia sido identificado.

Ainda segundo o portal, as punições pelos atos de racismo no regulamento da competição podem ser de multa, setor da arquibancada sem torcida, jogo com portões fechados ou perda de pontos.

Recorrente

Este não é o primeiro caso envolvendo jogador brasileiro na Rússia. Em junho de 2011, o lateral Roberto Carlos, então jogador do Anzhi, abandonou o campo no segundo tempo do jogo contra o Krylia Sovetov, após um torcedor arremessar uma banana em sua direção.

Poucos dias antes, em uma partida contra o Zenit, um torcedor que estava na arquibancada ofereceu uma banana para Roberto Carlos. Na ocasião, o clube foi multado em R$ 17 mil.

