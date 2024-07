Judoca conquista vaga e MS terá sete atletas na Paralimpíada

A judoca sul-mato-grossense Kelly Kethyllin Victório, de 20 anos, foi convidada para competir nos Jogos Paralímpicos de Paris, após o Brasil conquistar direito de mais duas vagas na competição, e agora se junta aos outros seis atletas do Mato Grosso do Sul que irão representar o país na capital francesa entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro deste ano.

A convocação foi anunciada na última sexta-feira (19) pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que confirmou o recebimento e aceitação dos convites nominais enviados diretamente pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês).

Natural de Campo Grande, Kelly faz parte da categoria até 70 kg da classe J2 (baixa visão) - mesma categoria da atual campeã paralímpica Alana Maldonado - e vinha integrando a seleção brasileira de base, do qual ela conquistou a medalha de ouro no Parapan de Jovens do ano ano passado, em Bogotá (Colômbia).

A atleta é do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac-MS) e, segundo consta na sua breve biografia no site da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), ela nasceu com má-formação no nervo óptico, o que lhe causou baixa visão em ambos os olhos.

Segundo a última atualização do ranking paralímpico divulgado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, em inglês), Kelly ocupava a décima colocação e, com inelegibilidade de vários judocas que estavam à sua frente, ela foi chamada pelo IPC.

Além dela, a judoca paranaense Larissa Silva, de 24 anos, foi convocada. Ela luta na categoria até 57 kg da classe J1 (cegos totais) e atualmente ocupa a oitava posição no ranking da IBSA. Dentre suas principais conquistas, estão os bronzes no Pan-Americano da IBSA de Edmonton, no Canadá, e no Grand Prix de Nur-Sultan, no Cazaquistão, ambos em 2022.

Importante ressaltar que o judô é a terceira modalidade que mais rendeu medalhas ao país nos Jogos Paralímpicos, com 25 no total, sendo cinco de ouro, nove pratas e 11 bronzes. Na história, a delegação brasileira conquistou 373 medalhas (109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze), ou seja, neste ano deve chegar ao seu 400º pódio.

Kelly + sete

Além da judoca, outros sete atletas sul-mato-grossenses já estão com vagas garantidas em Paris. No dia 04 de julho, a CPB divulgou a primeira convocação para os Jogos e dois da canoagem estavam na lista: Débora Benevides, de Campo Grande, e Fernando Rufino, de Eldorado.

Uma semana depois, a segunda lista foi divulgada e quatro atletas estavam nela: Yeltsin Francisco Ortega Jacques e Gabriela Mendonça Ferreira, ambos de Campo Grande, e Paulo Henrique Andrade dos Reis, de Dourados, além da judoca criada na capital Érika Cheres Zoaga.

Além dos seis atletas acima, a professora de judô Anne Talitha Almeida Ferreira Silva foi chamada para ser auxiliar-técnica da delegação brasileira na competição. Faixa preta e profissional de educação física, ela trabalha desde 2006 com o treino de atletas paralímpicos na modalidade.

