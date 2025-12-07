Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

automobilismo

Lando Norris se torna o 35º campeão mundial de Fórmula 1

Brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o campeonato em 12º

estadão conteúdo

estadão conteúdo

07/12/2025 - 14h00
A Fórmula 1 conheceu neste domingo o seu 35º campeão. O britânico Lando Norris chegou em 3º lugar no GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, resultado suficiente para deixá-lo no topo da tabela de classificação após as 24 etapas do Mundial.

O resultado coroa um ano perfeito da McLaren, que havia conquistado por antecipação o bicampeonato de Construtores.

O britânico fez valer a vantagem construída nas últimas provas - triunfos no México e em São Paulo,que lhe valeram a ponta - e encerrou a temporada com 423 pontos, apenas dois a mais que Max Verstappen, vencedor da prova, 421, e a 13 de Oscar Piastri (410), segundo colocado, seus concorrentes ao troféu até a última etapa da temporada.

"Eu não chorava havia muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo", disse um emocionado Norris logo após a prova.

Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo lugar, terminou a prova em 12º após uma intensa briga no pelotão intermediário. O brasileiro ocupava o 10º posto até duas voltas do fim, mas foi ultrapassado por Lance Stroll e Nico Hülkenberg, ficando fora da zona de pontuação e encerrando a temporada com 19 pontos, em 19º lugar.

Após sair em segundo lugar no grid de largada, ao lado do pole position Max Verstappen, que brigava pelo quinto título seguido e estava 12 pontos atrás na tabela, Norris foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri, o terceiro concorrente ao troféu, logo na primeira volta.

Bortoleto conseguiu segurar o sétimo posto inicial até ir aos boxes para trocar os pneus, retornando em 15º. Norris também fez seu pit stop e retornou em nono lugar - ultrapassou o escudeiro de Verstappen, Yuki Tsunoda, na 23ª volta para assumir o terceiro posto que lhe garantia o título.

Verstappen foi para os boxes e Piastri assumiu a liderança da prova na 24ª volta. Bortoleto ganhava posições com as trocas de pneus dos adversários e vinha em 11º. Com o desgaste dos pneus de sua McLaren, Piastri via a diferença de mais de 16s cair para menos de 4s após 38 voltas, a 20 do fim.

O australiano perdeu a liderança para Verstappen na 41ª volta e, na sequência, foi para os boxes, retornando à frente do companheiro de equipe. O holandês abriu uma vantagem de 26 segundos em relação a Piastri, que, por sua vez, vinha 5s à frente de Norris. Na briga pela zona de pontuação, Bortoleto era o décimo colocado - perdeu dois postos nas últimas voltas e terminou em 12º.

A dez voltas do fim, Norris fazia uma corrida segura e se protegia da aproximação da Ferrari de Charles Leclerc, que estava 4s atrás,e não chegava a pressionar Piastri.

Com ampla vantagem na liderança, Verstappen caminhou tranquilamente para sua oitava vitória na temporada, a terceira seguida, mas não contou com a sorte e viu Norris chegar em terceiro para festejar a inédita conquista do Mundial de Pilotos, a primeira da McLaren desde Lewis Hamilton em 2008.

Confira o resultado do GP de Abu Dabi de Fórmula 1:

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h26min07s469
  2. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 12s594
  3. Lando Norris (ING/McLaren), a 16s572
  4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s279
  5. George Russell (ING/Mercedes), a 48s563
  6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min07s562
  7. Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min09s876
  8. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min12s670
  9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min14s523
  10. Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min16s166
  11. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1min19s014
  12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min21s043
  13. Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042
  14. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min23s794
  15. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1min24s399
  16. Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min30s327
  17. Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta
  18. Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta
  19. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta
  20. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

meia maratona

Queniano vence 21k em Bonito; atleta de Campo Grande chega em 1º no feminino

Tetracampeão da prova no masculino chegou em segundo lugar; no feminino atleta fez o menor tempo da prova

06/12/2025 20h52

Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, chegou mais de dois minutos à frente do segundo colocado

Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, chegou mais de dois minutos à frente do segundo colocado Daiany Albuquerque

O queniano Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, foi o grande vencedor da prova de meia maratona da Bonito21k, que este ano está em sua 11ª edição e que aconteceu neste sábado, na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul. O atleta foi o primeiro de seu país a competir em Bonito e não deu chances aos brasileiros. Pelo feminino a vitoriosa foi Kleidiane Barbosa Jardim, 37 anos.

Ele fez o tempo de 1h09m35s e foi assessorado pela Acorp, de Campo Grande. O segundo colocado foi o tetracampeão Glenison Gilbert de Carvalho, que fez o tempo de 1h12m02s e também é atleta da Acorp.

Perguntado sobre como se sentiu correndo a prova de Bonito, Dismas afirmou que ficou “feliz” com seu desempenho. “Eu treino pensando em vencer”, afirmou após a prova, que ocorreu sob muito calor, mais de 30ºC. 

Conforme o secretário-geral da Acorp, José Roberto Jacques, o corredor do Quênia veio no Brasil neste final de ano para várias provas, em um parceria entre a Confederação Brasileira de Atletismo e a Federação do Quênia.

“Ele treina e Nairobi no Quênia e já participou da corrida G+ e ficou em primeiro, também foi primeiro lugar na meia maratona de Curitiba no último fim de semana e a próxima é a São Silvestre. Ele vai participar da elite na São Silvestre da Corrida de Reis, em Cuiabá e retorna para o Quênia dia 22 de janeiro”, explicou.

Segundo colocado na prova após vencer quatro anos seguidos, Glenison afirmou que gostou do percurso e que ficou feliz pelo colega de equipe.

“O percurso foi muito bom, agradou a todos. Estou muito feliz, sou muito amigo do Dismas, a gente é amigo de treino, fico feliz pela vitória dele e por chegar em segundo lugar”, declarou o atleta.

FEMININO

Moradora de Campo Grande, Kleidiane Barbosa fez a prova em 1h23m18s, o menor tempo já registrado na prova para o feminino, apesar disso, não é considerado recorde da prova porque este ano houve mudanças no percurso.

A vencedora, apesar de morar em MS, contou que esta foi a primeira vez que ela esteve na prova. Segundo ela, nos anos anteriores, apesar de ser casada com o tetracampeão da prova, ela correu em outros locais e não conseguia conciliar a agenda.

Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, chegou mais de dois minutos à frente do segundo colocado  Kleidiane Barbosa fez o menor tempo já registrado nas 11 edições da prova, que neste ano teve alteração no percurso

“Foi a primeira vez. Quis correr aqui porque o presidente da nossa equipe é daqui da cidade e ele tem um carinho muito grande pela prova e também por estar na cidade. O Glenisom, que foi o segundo colocado e é tetracampeão é meu esposo, mas eu corria em Belo Horizonte, na Volta da Panpulha e esse ano resolvi vir para cá”, contou a vencedora.

PERCURSO 

Este ano a prova ainda bateu recorde de inscritos, com 2.870 atletas confirmados nos percursos de cinco quilômetros, 10 km e meia maratona.

“A gente está bem feliz que a gente está com recorde de público. A gente inaugurou um percurso novo que foi super elogiado e a prova está fazendo 11 anos. Uma das intenções de fazer a prova em Bonito era trazer o fluxo turístico e ver a cidade lotada e realmente deixou nosso coração cheio, porque a missão foi cumprida e a gente veio esse ano com mais uma chancela, que é trazer uma marca nacional como patrocinadora da prova, que aumenta a nossa visibilidade no mercado nacional e internacional. Então, para a gente que tem um destino turístico, a gente fica feliz”, afirmou Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Como afirmou a organizadora, este ano a prova foi uma das escolhidas pela Olympikus Brasil para integrar a lista de 50 provas que a marca selecionou pelo País para comemorar seus 50 anos. Segundo Ana Carolina Neujahr, gerente de comunicação marca, a escolha da Bonito21k ocorreu por ser uma prova que alia o desafio do percurso com as belezas naturais da cidade.

“Para a Olympikus foi um prazer vim aqui para Bonito, vir no Mato Grosso do Sul, que é tão especial para o Brasil, que tem um lugar icônico que é o Pantanal e para a Olympikus ter escolhido esse lugar é por ser uma das provas que a gente chama de prova para correr com os olhos, que são as provas para a gente correr e aproveitar, claro se desafiar também, mas poder de fato olhar toda essa paisagem linda que o Brasil tem a oferecer”, declarou a porta-voz da marca.

Vencedores da prova:

Primeiros colocados 5 km masculino
1 - Claiton Dineire da Silva, 22 anos, tempo 16:50
2 - Luiz Gustavo Santos das Virgens, tempo 16:55
3 - Pedro Froes, tempo 17:05 

Primeiros colocados 5 km feminino
1 - Ana Diniz (bicampeã), 29 anos, tempo 20:27
2 - Therezinha Inajossa Santos, tempo 20:57
3 - Roberta de Lima Medina, tempo 22:15

Primeiros colocados 10 km masculino
1 - Fabiano da Silva Pereira, 34 anos, tempo 35:37
2 - Caio Fabricius Souza Pompeu, anos, tempo 36:19
3 - Moisés Rodrigues Rios, tempo 37:00

Primeiros colocados 10 km feminino
1 - Ana Claudia Panta da Silva, 43 anos, tempo 44:45
2 - Lidiany Nunes, tempo 45:43
3 - Winnie Furtado Silva, tempo 46:21

Primeiros colocados 21 km masculino
1 - Dismas Nyabira Okioma, 23 anos, tempo 1:09:35 
2 - Glenison Gilbert de Carvalho, tempo 1:12:02
3 - Leonardo Moraes da Silva Messias, tempo 1:12:34
4 - Rodrigo Santana, tempo 1:14:25
5 - Ronaldo Rodrigues da Silva, trmpo 1:15:55 

Primeiros colocados 21 km feminino
1 - Kleidiane Barbosa Jardim, 37 anos, tempo 1:23:18
2 - Évelin Lima Eich Ribeiro, tempo 1:29:41
3 - Elaine Signorini, tempo 1:34:26 
4 - Andreia Rocha, tempo 1:34:58
5 - Adriely Barbosa de Oliveira, tempo 1:36:09

Dismas Nyabira Okioma, de 23 anos, chegou mais de dois minutos à frente do segundo colocado Estavam inscritos 2.870 atletas nos percursos de 5, 10 e nos 21 quilômetros da tradicional corrida de rua de Bonito

sem feriado

Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos em Nova Jersey em 13/6

Os três primeiros jogos da seleção serão às 18 ou 21 horas no horário de MS. A Copa será entre 11 de junho e 19 de julho de 2026

06/12/2025 14h06

Se passar para a segunda fase, o Brasil já pode enfrentar a Holanda, Japão ou Tunísia. Recentemente o Brasil perdeu para o Japão

Se passar para a segunda fase, o Brasil já pode enfrentar a Holanda, Japão ou Tunísia. Recentemente o Brasil perdeu para o Japão

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho contra Marrocos no estádio MetLife, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). A segunda partida da equipe verde e amarela será no dia 19 contra o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia às 22h (horário de Brasília). A equipe do técnico Carlo Ancelotti volta a campo para fechar a primeira fase no dia 24 de junho contra a Escócia no estádio Estádio Hard Rock, em Miami às 19h (horário de Brasília).

Conseguindo a classificação para a fase de 16 avos de final, a seleção vai enfrentar um adversário do Grupo F (Holanda, Japão, Tunísia e Europa B - Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia) no dia 29 de junho. O jogo será em Houston se o Brasil fechar em primeiro a fase de grupos. Ficando em segundo, o time nacional jogará em Monterrey.

A tabela completa do torneio foi divulgada em evento na tarde deste sábado (06) comandado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, com participação dos ex-jogadores Ronaldo,Totti, Stoichkov e Lalas. A cerimônia ocorreu no Hilton Capital Hotel em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 com a sede compartilhada em 16 cidades divididas entre México, Estados Unidos e Canadá. Os grupos foram definidos nesta sexta-feira (5) em sorteio no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

A Copa do Mundo de 2026 reunirá 48 seleções e terá o total de 104 jogos. O jogo de abertura, entre México e África do Sul, será disputado no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México (México). Já a grande decisão está programada para o dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).  

Grupos da Copa

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem da Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte)

Grupo B: Canadá, Repescagem da Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem da Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1 (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

 

