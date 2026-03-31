Governo vai gastar R$ 16,7 milhões para reabrir Morenão

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O Governo de Mato Grosso do Sul vai investir R$ 16,7 milhões para reabrir o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão após assumir oficialmente a gestão do espaço que pertencia à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A medida marca o início de um plano em etapas que prevê desde a retomada das atividades esportivas até a concessão do estádio à iniciativa privada, ação prevista para 2028.

A transferência de gestão do estádio, interditado desde 2022 foi formalizada nesta terça-feira (31) e, segundo o governador Eduardo Riedel, representa o primeiro passo de um projeto mais amplo de reestruturação. A transferência do estádio à gestão estadual é ponto de partida para que o espaço seja, futuramente, palco de shows e eventos culturais.

“Precisávamos encontrar um mecanismo para viabilizar investimentos de 300, 400, até R$ 500 milhões de reais. Isso não pode vir apenas da iniciativa pública, senão vamos continuar no mesmo ciclo: não investe porque não tem futebol, e não tem futebol porque não tem estádio. Agora estamos quebrando esse ciclo”, declarou Riedel.

A proposta do governo é estruturar um ecossistema que integre infraestrutura, formação de atletas e governança, com incentivo à participação da iniciativa privada, inclusive por meio de mecanismos de dedução fiscal. Apesar da concessão por meio de parceria público-privada (PPP) ter prazo contratual previsto apenas em 2028, pode ser antecipada para 2026, destacou Riedel.

"O que a gente está fazendo agora, de imediato, é a contratação da empresa que vai fazer esse estudo e esse projeto. Uma vez feito o estudo e o projeto, a gente vai ao mercado, vai na Bolsa de Valores para buscar uma empresa parceira que vai investir e administrar o Morenão por até 35 anos num novo equipamento. E vai explorar com futebol, com shows, com atração cultural, com tudo que aquele equipamento puder fazer. Sem o futebol, não tem Morenão", disse o governador.

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás, destacou a necessidade de mudança de postura para garantir a sustentabilidade do projeto.

"Se cada um assumir a responsabilidade de fazer sua parte (...) aquele passado de 30 anos tem que ser esquecido", afirmou. Além do financiamento estadual, Petrallás garantiu que a chancela sobre a reforma do gramado do estádio será de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável por financiar os custos do gramado.

Cabe destacar que a formalização do acordo entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi confirmada na última quarta-feira (11), considerada um passo importante para a reabertura do estádio, que não recebe uma partida oficial desde abril de 2022.

Reforma

A revitalização do Morenão foi dividida em três etapas principais: recuperação da estrutura e dos banheiros, adequações na parte elétrica e intervenções voltadas à acessibilidade e segurança contra pânico. Parte da reforma dos banheiros já foi concluída e a expectativa é de que o estádio seja palco de abertura do Campeonato Sul- Mato Grossense de 2026.

De acordo com o presidente da FFMS, a reforma do gramado será chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol, intermediada diretamente pelo presidente da CBF, Samir Xaud.

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