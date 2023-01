Luis Suárez chega a Porto Alegre e é recebido por milhares de gremistas

A torcida do Grêmio recepcionou o atacante Luis Suárez, que desembarcou em Porto Alegre nesta terça-feira, com grande festa.

Uma multidão de torcedores se formou no Aeroporto Internacional Salgado Filho para receber o jogador uruguaio, acompanhado de sua mulher e de seus filhos.

Claramente impressionado com a recepção, Luis Suárez saudou os torcedores de longe em um dos portões do Aeroporto e voltou para uma van, que seguiu o cronograma montado pela diretoria gremista Entusiasmada, a torcida espalhou faixas do uruguaio por toda a cidade de Porto Alegre e criou algumas músicas para o novo reforço tricolor.

O Grêmio fez um evento na Arena na quarta-feira, a partir das 19h30 para apresentar o atacante aos torcedores de forma oficial O clube colocou até mesmos ingressos à venda, que variam de R$ 1 a R$ 10.

A expectativa é de 30 mil torcedores no estádio para receber a contratação mais badalada do futebol brasileiro da atual temporada.

Luis Suárez assinou um contrato de dois anos com o Grêmio. O atacante estava no Nacional-URU e fez parte do grupo do Uruguai que disputou a última Copa do Mundo. A seleção celeste, no entanto, caiu ainda na primeira fase do torneio.

"Temos uma grande responsabilidade com o Grêmio, mas nunca deixei de ser torcedor. Sei bem muito bem o que cada um está sentindo. Sou gremista, tenho filhos gremistas, isso é o que faz valer a pena", afirmou o vice de futebol do clube, Paulo Caleffi. Após o desembarque, o jogador foi ao CT Luiz Carvalho para ser apresentado para os jogadores e a comissão técnica liderada por Renato Gaúcho. A atividade será fechada.

Suárez é o maior artilheiro da história do Uruguai, com 68 gols em 137 jogos. Ele é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, atrás apenas do zagueiro Diego Godín, com 161 partidas. Além de Barcelona, Liverpool e Nacional, o atacante acumula passagens pelo Atlético de Madrid, Groningen, Ajax e Nacional-URU, seu último clube.

O Grêmio está reformulando o seu elenco depois de passar a temporada 2022 na segunda divisão. Para a próxima temporada, já acertou as chegadas do lateral-esquerdo Reinaldo, do zagueiro Bruno Uvini, dos meio-campistas Felipe Carballo e Pepê, e dos atacantes Gustavinho e Everton Galdino, além do próprio Luis Suárez.