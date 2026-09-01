Maratona de Campo Grande abre inscrições para provas de 2027

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A Maratona Internacional de Campo Grande está com as inscrições abertas para a edição de 2027. O evento esportivo na Capital do Mato Grosso do Sul será realizado nos dias 3 e 4 de julho e contará novamente com as provas de 5, 10, 21 e 42 km.

A expectativa da organização é ultrapassar os 5,3 mil participantes da última edição e, assim, superar o recorde de atletas do histórico do evento. Os corredores podem realizar a inscrição a partir do site oficial do evento, o www.maratonadecampogrande.com.br, ou pela página do evento na plataforma Ticket Sports. As vagas estão em lote promocional de abertura, por tempo limitado.

Em sua 6ª edição, o evento passa a incorporar oficialmente o termo "Internacional" em seu nome. A prova de 42 km passou a incorporar o Circuito Brasil Gigante, que incentiva atletas a completarem oito maratonas brasileiras, em oito estados diferentes.

"A cada edição buscamos evoluir e a projeção para 2027 é excelente. Agora como Maratona Internacional de Campo Grande, esperamos um número ainda maior de atletas vindos de outros estados e países. O evento ganha destaque pela alta qualidade de estrutura e organização e pela oportunidade dos inscritos também explorarem os atrativos turísticos que o Mato Grosso do Sul oferece. Além disso, temos o impulso da prova no Brasil Gigante, com muitos maratonistas em busca do reconhecimento que o circuito proporciona”, afirma Kassilene Cardadeiro, CEO da Maratona Internacional de Campo Grande.

O evento mantém a chancela do selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que atesta excelência técnica e organizacional.

Programação

A programação de corridas da Maratona Internacional de Campo Grande será dividida em dois dias. No sábado, dia 3 de julho de 2027, acontecem a prova de 5 km e a Corrida Kids.

No dia seguinte será a vez da corrida de 10 km, da meia maratona (21 km) e da maratona (42 km).

Os quatro percursos deste ano se manterão para a próxima edição, já que os atletas aprovaram a altimetria negativa nos 10 km, a qual favorece na melhora dos tempos.