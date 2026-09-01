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Maratona de Campo Grande abre inscrições para provas de 2027

A programação de corridas da Maratona Internacional de Campo Grande será dividida nos dias 3 e 4 de julho

João Pedro Flores

01/09/2026 - 12h15
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A Maratona Internacional de Campo Grande está com as inscrições abertas para a edição de 2027. O evento esportivo na Capital do Mato Grosso do Sul será realizado nos dias 3 e 4 de julho e contará novamente com as provas de 5, 10, 21 e 42 km.

A expectativa da organização é ultrapassar os 5,3 mil participantes da última edição e, assim, superar o recorde de atletas do histórico do evento. Os corredores podem realizar a inscrição a partir do site oficial do evento, o www.maratonadecampogrande.com.br, ou pela página do evento na plataforma Ticket Sports. As vagas estão em lote promocional de abertura, por tempo limitado.

Em sua 6ª edição, o evento passa a incorporar oficialmente o termo "Internacional" em seu nome. A prova de 42 km passou a incorporar o Circuito Brasil Gigante, que incentiva atletas a completarem oito maratonas brasileiras, em oito estados diferentes. 

"A cada edição buscamos evoluir e a projeção para 2027 é excelente. Agora como Maratona Internacional de Campo Grande, esperamos um número ainda maior de atletas vindos de outros estados e países. O evento ganha destaque pela alta qualidade de estrutura e organização e pela oportunidade dos inscritos também explorarem os atrativos turísticos que o Mato Grosso do Sul oferece. Além disso, temos o impulso da prova no Brasil Gigante, com muitos maratonistas em busca do reconhecimento que o circuito proporciona”, afirma Kassilene Cardadeiro, CEO da Maratona Internacional de Campo Grande.

O evento mantém a chancela do selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que atesta excelência técnica e organizacional.

Programação

A programação de corridas da Maratona Internacional de Campo Grande será dividida em dois dias. No sábado, dia 3 de julho de 2027, acontecem a prova de 5 km e a Corrida Kids.

No dia seguinte será a vez da corrida de 10 km, da meia maratona (21 km) e da maratona (42 km). 

Os quatro percursos deste ano se manterão para a próxima edição, já que os atletas aprovaram a altimetria negativa nos 10 km, a qual favorece na melhora dos tempos.

Esporte

Parapan-Pacífico: nadadora Alessandra quebra recorde mundial

Torneio segue até esse domingo nos EUA com 16 brasileiros

30/08/2026 20h00

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Alessandra Cabral/CPB

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O Brasil fechou mais um dia de disputas do Parapan-Pacífico com excelentes resultados.

Neste sábado (29), na cidade de Walnut (Estados Unidos), foram três ouros, duas pratas e dois bronzes, com direito a um recorde mundial da paulista Alessandra Oliveira, nos 100 metros peito, classes S4-9 e S11-14. 

As provas do Parapan-Pacífico são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série. As classificações às finais e a definição das medalhas são feitas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Recorde mundial e dobradinha

O recorde mundial da brasileira veio na prova dos 100m peito, classes S4-9 e S11-14. Alessandra cravou 1min40s63. 

A marca foi suficiente para Alessandra somar 1.033 pontos na prova, ficando com a prata.

O ouro foi para outra brasileira, a paulista Beatriz Flausino.

Mais dobradinhas

Nos 50m costas, classes S1-S5, o paulista Samuel Oliveira ficou com o ouro, e o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, ficou com a medalha de bronze. 

Nos 50m peito S3 (limitação físico-motora), a mineira Patrícia Pereira conquistou a medalha de ouro. A fluminense Lídia Cruz ficou com o bronze.

Mais uma prata com Lídia Cruz

Lídia Cruz ainda garantiu a prata nos 50m costas, classes S2-S5, com o tempo de 49s61.

A norte-americana Katie Kubiak, com 40s18 e 1045 pontos ficou com o ouro, estabelecendo o novo recorde das Américas. Leanne Smith, também dos EUA, completou o pódio.

O Brasil participa do evento com uma equipe de 16 nadadores no Parapan-Pacifico até esse domingo (30).

 

Canoagem

Isaquias Queiroz conquista ouro no C1 500m e é pentacampeão mundial

Brasileiro vence prova na Polônia, chega ao oitavo ouro em Mundiais e amplia coleção para 15 medalhas na competição

29/08/2026 22h00

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Isaquias Queiroz durante prova de canoagem; brasileiro conquistou o pentacampeonato mundial no C1 500m neste sábado (29), na Polônia.

Isaquias Queiroz durante prova de canoagem; brasileiro conquistou o pentacampeonato mundial no C1 500m neste sábado (29), na Polônia. Foto: Reprodução.

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Isaquias Queiroz escreveu mais um capítulo de sua trajetória vitoriosa na canoagem neste sábado (29). O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova do C1 500 metros do Mundial de Canoagem, disputado em Poznan, na Polônia, e tornou-se pentacampeão mundial da distância.

O baiano completou a prova em 1min46s08 e garantiu o lugar mais alto do pódio. O tcheco Martin Fuksa terminou com a medalha de prata, enquanto o chinês Bowen Ji ficou com o bronze.

Com a conquista, Isaquias chegou ao quinto título mundial no C1 500m. O brasileiro já havia vencido a prova nas edições de 2013, 2014, 2018 e 2022 e voltou ao topo em 2026.

O resultado também ampliou a coleção de medalhas do atleta em Campeonatos Mundiais. Agora, Isaquias soma 15 pódios, sendo oito medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze.

Apesar do novo título mundial, o C1 500m não integra o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A prova individual olímpica da canoagem canadense masculina é disputada na distância de 1.000 metros.

No Mundial da Polônia, Isaquias também competiu no C1 1000m, mas não conseguiu subir ao pódio na distância olímpica.

Trajetória vitoriosa

A conquista reforça o nome de Isaquias entre os principais atletas da história da canoagem brasileira. Multimedalhista em Mundiais e Jogos Olímpicos, o baiano permanece como uma das principais referências do país na modalidade.

No C1 500m, a sequência de títulos atravessa mais de uma década: o primeiro ouro veio em 2013 e, 13 anos depois, o brasileiro voltou a conquistar o topo do pódio mundial.

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