Parapan-Pacífico: nadadora Alessandra quebra recorde mundial

Esporte e Saúde

15ª edição terá corridas de 5 km e 8 km e caminhada de 3 km; largada será às 7h, na Cidade Universitária

Corrida da UFMS reúne atletas e comunidade em percursos pela Cidade Universitária, em Campo Grande. Foto: Divulgação UFMS.

A Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, na manhã deste domingo (30), a 15ª edição da Volta UFMS, tradicional evento esportivo que reúne corredores, estudantes, servidores e participantes da comunidade externa em Campo Grande.

A largada está marcada para as 7h, no Autocine da UFMS, mas a concentração dos participantes começa mais cedo, a partir das 6h15. A recomendação da organização é para que os atletas cheguem com antecedência, principalmente para evitar atrasos provocados pelo trânsito no acesso à universidade.

A programação contará com duas provas de corrida, de 5 km e 8 km, além de uma caminhada de 3 km. A edição deste ano também traz mudanças nos trajetos, com percurso inédito para os participantes dos 5 km e uma proposta de maior nível de dificuldade para quem encarar os 8 km.

A Volta UFMS chega à 15ª edição como uma das ações que encerram o Festival Mais Esporte 2026, realizado pela universidade desde segunda-feira (24).

Ao longo da semana, mais de 100 atividades esportivas, culturais, de lazer, turismo e promoção da saúde foram programadas nos diferentes câmpus da instituição.

Além da prova realizada em Campo Grande, a programação esportiva alcança municípios do interior de Mato Grosso do Sul por meio da Caminhada nos Câmpus, que chega à sétima edição e envolve unidades da universidade em diferentes regiões do Estado.

Provas para diferentes públicos

Na Capital, a corrida de 5 quilômetros concentra uma das maiores ofertas de vagas. O regulamento disponibilizou inicialmente 375 lugares somente para essa modalidade, com inscrições abertas para estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, colaboradores terceirizados e público externo.

Os atletas inscritos nas corridas recebem kit composto por sacola, número de peito, chip de cronometragem e camiseta. A retirada ocorre neste sábado (29), das 9h às 17h, no Autocine da Cidade Universitária.

A organização alerta que não haverá entrega dos kits no domingo. Dessa forma, quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 8 km e não retirar previamente o chip e o número de peito ficará impedido de participar.

A edição deste ano também amplia as possibilidades de participação de pessoas com deficiência, com iniciativas como Pernas Solidárias e Incluir pelo Esporte. A proposta é aumentar a inclusão no evento e aproximar diferentes públicos das atividades promovidas dentro da universidade.

Os vencedores também terão premiação. A organização prevê reconhecimento aos três primeiros colocados em diferentes categorias.

Festival termina neste domingo

A Volta UFMS marca o encerramento de uma semana dedicada ao esporte dentro da universidade. O 8º Festival Mais Esporte começou no dia 24 e reuniu atividades que foram além das competições tradicionais.

A programação incluiu oficinas, ações de promoção à saúde, atividades culturais e práticas como slackline, além de iniciativas voltadas aos primeiros socorros e à cultura urbana.

No interior, a Caminhada nos Câmpus amplia o alcance da programação e busca estimular a prática regular de exercícios físicos entre a comunidade acadêmica e moradores das cidades onde a universidade mantém unidades.

A Volta UFMS integra o Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte e, segundo a instituição, busca estimular hábitos saudáveis, promover o bem-estar e aproximar a população dos espaços da universidade.

Serviço

A 15ª Volta UFMS será realizada neste domingo (30), na Cidade Universitária, em Campo Grande. A concentração começa às 6h15, no Autocine, e a largada das corridas e da caminhada está prevista para as 7h.

As provas serão divididas em corrida de 5 km, corrida de 8 km e caminhada de 3 km. A organização recomenda que os participantes cheguem com antecedência ao campus.