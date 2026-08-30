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Parapan-Pacífico: nadadora Alessandra quebra recorde mundial

Torneio segue até esse domingo nos EUA com 16 brasileiros

Agência Brasil

30/08/2026 - 20h00
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O Brasil fechou mais um dia de disputas do Parapan-Pacífico com excelentes resultados.

Neste sábado (29), na cidade de Walnut (Estados Unidos), foram três ouros, duas pratas e dois bronzes, com direito a um recorde mundial da paulista Alessandra Oliveira, nos 100 metros peito, classes S4-9 e S11-14. 

As provas do Parapan-Pacífico são disputadas no formato multiclasses, em que atletas de diferentes classes competem na mesma série. As classificações às finais e a definição das medalhas são feitas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Recorde mundial e dobradinha

O recorde mundial da brasileira veio na prova dos 100m peito, classes S4-9 e S11-14. Alessandra cravou 1min40s63. 

A marca foi suficiente para Alessandra somar 1.033 pontos na prova, ficando com a prata.

O ouro foi para outra brasileira, a paulista Beatriz Flausino.

Mais dobradinhas

Nos 50m costas, classes S1-S5, o paulista Samuel Oliveira ficou com o ouro, e o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, ficou com a medalha de bronze. 

Nos 50m peito S3 (limitação físico-motora), a mineira Patrícia Pereira conquistou a medalha de ouro. A fluminense Lídia Cruz ficou com o bronze.

Mais uma prata com Lídia Cruz

Lídia Cruz ainda garantiu a prata nos 50m costas, classes S2-S5, com o tempo de 49s61.

A norte-americana Katie Kubiak, com 40s18 e 1045 pontos ficou com o ouro, estabelecendo o novo recorde das Américas. Leanne Smith, também dos EUA, completou o pódio.

O Brasil participa do evento com uma equipe de 16 nadadores no Parapan-Pacifico até esse domingo (30).

 

Esporte e Saúde

Volta UFMS reúne corredores neste domingo com provas de até 8 km em Campo Grande

15ª edição terá corridas de 5 km e 8 km e caminhada de 3 km; largada será às 7h, na Cidade Universitária

29/08/2026 18h29

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Corrida da UFMS reúne atletas e comunidade em percursos pela Cidade Universitária, em Campo Grande.

Corrida da UFMS reúne atletas e comunidade em percursos pela Cidade Universitária, em Campo Grande. Foto: Divulgação UFMS.

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A Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebe, na manhã deste domingo (30), a 15ª edição da Volta UFMS, tradicional evento esportivo que reúne corredores, estudantes, servidores e participantes da comunidade externa em Campo Grande.

A largada está marcada para as 7h, no Autocine da UFMS, mas a concentração dos participantes começa mais cedo, a partir das 6h15. A recomendação da organização é para que os atletas cheguem com antecedência, principalmente para evitar atrasos provocados pelo trânsito no acesso à universidade.

A programação contará com duas provas de corrida, de 5 km e 8 km, além de uma caminhada de 3 km. A edição deste ano também traz mudanças nos trajetos, com percurso inédito para os participantes dos 5 km e uma proposta de maior nível de dificuldade para quem encarar os 8 km.

A Volta UFMS chega à 15ª edição como uma das ações que encerram o Festival Mais Esporte 2026, realizado pela universidade desde segunda-feira (24).

Ao longo da semana, mais de 100 atividades esportivas, culturais, de lazer, turismo e promoção da saúde foram programadas nos diferentes câmpus da instituição.

Além da prova realizada em Campo Grande, a programação esportiva alcança municípios do interior de Mato Grosso do Sul por meio da Caminhada nos Câmpus, que chega à sétima edição e envolve unidades da universidade em diferentes regiões do Estado.

Provas para diferentes públicos

Na Capital, a corrida de 5 quilômetros concentra uma das maiores ofertas de vagas. O regulamento disponibilizou inicialmente 375 lugares somente para essa modalidade, com inscrições abertas para estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, colaboradores terceirizados e público externo.

Os atletas inscritos nas corridas recebem kit composto por sacola, número de peito, chip de cronometragem e camiseta. A retirada ocorre neste sábado (29), das 9h às 17h, no Autocine da Cidade Universitária.

A organização alerta que não haverá entrega dos kits no domingo. Dessa forma, quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 8 km e não retirar previamente o chip e o número de peito ficará impedido de participar.

A edição deste ano também amplia as possibilidades de participação de pessoas com deficiência, com iniciativas como Pernas Solidárias e Incluir pelo Esporte. A proposta é aumentar a inclusão no evento e aproximar diferentes públicos das atividades promovidas dentro da universidade.

Os vencedores também terão premiação. A organização prevê reconhecimento aos três primeiros colocados em diferentes categorias.

Festival termina neste domingo

A Volta UFMS marca o encerramento de uma semana dedicada ao esporte dentro da universidade. O 8º Festival Mais Esporte começou no dia 24 e reuniu atividades que foram além das competições tradicionais.

A programação incluiu oficinas, ações de promoção à saúde, atividades culturais e práticas como slackline, além de iniciativas voltadas aos primeiros socorros e à cultura urbana.

No interior, a Caminhada nos Câmpus amplia o alcance da programação e busca estimular a prática regular de exercícios físicos entre a comunidade acadêmica e moradores das cidades onde a universidade mantém unidades.

A Volta UFMS integra o Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte e, segundo a instituição, busca estimular hábitos saudáveis, promover o bem-estar e aproximar a população dos espaços da universidade.

Serviço

A 15ª Volta UFMS será realizada neste domingo (30), na Cidade Universitária, em Campo Grande. A concentração começa às 6h15, no Autocine, e a largada das corridas e da caminhada está prevista para as 7h.

As provas serão divididas em corrida de 5 km, corrida de 8 km e caminhada de 3 km. A organização recomenda que os participantes cheguem com antecedência ao campus.

Competição

Brasil garante 3 bronzes na abertura do Grand Slam de judô na Suíça

Etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo

28/08/2026 22h00

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Tamara Kulumbegashvili/IJF

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O judô brasileiro arrematou três medalhas de bronze no Grand Slam de Lausanne (Suíça) nesta sexta-feira (28), abertura da competição. Além de subirem ao pódio, os atletas Clarice Ribeiro (categoria até 48 quilos), Michel Augusto (-60 kg) e Rafaela Rodrigues (- 52kg) somaram pontos 500 cada um no ranking mundial classificatório para a Olimpíada de Los Angeles 2028. A etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo (30), com transmissão ao vivo no site Judo TV.

A amazonense Clarice Ribeiro, de 18 anos, faturou sua primeira medalha em Grand Slam da carreira ao derrotar a multimedalhista portuguesa Catarina Costa, 11 anos mais velha. Na luta final pelo bronze, Clarice levou a melhor ao desferir um yuko sobre a adversária, logo no início do combate.

Antes da disputa do bronze, Clarice somou três vitórias consecutivas: bateu a japonesa Yua Mori na estreia; derrotou a chilen Mary Dee Vargas nas oitavas e nas quartas superou a chinesa Wenna Zhuang, atual número 3 do mundo. No entanto, na semifinal, a amazonense sofreu revés por ippon da russa Marina Vorobeva.

O segundo brasileiro a subir ao pódio nesta sexta (28) em Lausanne foi o paulista Michel Augusto, recém-campeão do Grand Prix de Lima. O paulista de 21 anos assegurou o bronze nos 60 kg após um difícil embate com o atual campeão asiático Ruslan Poltorastskii (Bahrein). Michel garantiu a vitória ao encaixar um yuko sobre o adversário no golden score (tempo extra de luta).

Na estreia, o judoca paulista bateu o belga Oliver Naert e depois, nas oitavas, venceu o israelense Yehonatan Veksler.  Na luta seguinte, nas quartas, Michel perdeu para o sul-coreano Harim Lee e caiu para a repescagem. Na luta para seguir vivo na competição, o brasileiro reencontrou um velho conhecido: o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico. Diferentemente da final do ano passado no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), quando o francês levou o título, nesta sexta foi o paulista que derrotou Mkheidze com imobilização no golden score. A vitória garantiu o paulista na briga pelo bronze.

A sexta (28) também foi de comemoração para a santista Rafaela Rodrigues, de 19 anos. Assim como a compatriota Clarice, a judoca subiu hoje pela primeira vez na carreira ao pódio de um Grand Slam. No combate pelo bronze, Rafaela venceu a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, após sete minutos de golden score.

Antes, Rafaela superou a holandesa Naomi Van Krevel na estreia e, nas oitavas, ganhou da russa Karina Efimova. A brasileira cravou a terceira vitória do dia nas quartas, contra a japonesa Rin Takeuchi,  campeã em junho do Grand Prix de Qingdao (China). No entanto, na semifinal, Rafaela sofreu revés para francesa Blandine Pont – medalhista este não no Grand Slam de Tbilisi e Cazaquistão – e caiu para a disputa do bronze.

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