Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Canoagem

Isaquias Queiroz conquista ouro no C1 500m e é pentacampeão mundial

Brasileiro vence prova na Polônia, chega ao oitavo ouro em Mundiais e amplia coleção para 15 medalhas na competição

Agência Brasil

29/08/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Isaquias Queiroz escreveu mais um capítulo de sua trajetória vitoriosa na canoagem neste sábado (29). O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova do C1 500 metros do Mundial de Canoagem, disputado em Poznan, na Polônia, e tornou-se pentacampeão mundial da distância.

O baiano completou a prova em 1min46s08 e garantiu o lugar mais alto do pódio. O tcheco Martin Fuksa terminou com a medalha de prata, enquanto o chinês Bowen Ji ficou com o bronze.

Com a conquista, Isaquias chegou ao quinto título mundial no C1 500m. O brasileiro já havia vencido a prova nas edições de 2013, 2014, 2018 e 2022 e voltou ao topo em 2026.

O resultado também ampliou a coleção de medalhas do atleta em Campeonatos Mundiais. Agora, Isaquias soma 15 pódios, sendo oito medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze.

Apesar do novo título mundial, o C1 500m não integra o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A prova individual olímpica da canoagem canadense masculina é disputada na distância de 1.000 metros.

No Mundial da Polônia, Isaquias também competiu no C1 1000m, mas não conseguiu subir ao pódio na distância olímpica.

Trajetória vitoriosa

A conquista reforça o nome de Isaquias entre os principais atletas da história da canoagem brasileira. Multimedalhista em Mundiais e Jogos Olímpicos, o baiano permanece como uma das principais referências do país na modalidade.

No C1 500m, a sequência de títulos atravessa mais de uma década: o primeiro ouro veio em 2013 e, 13 anos depois, o brasileiro voltou a conquistar o topo do pódio mundial.

Competição

Brasil garante 3 bronzes na abertura do Grand Slam de judô na Suíça

Etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo

28/08/2026 22h00

Compartilhar

Tamara Kulumbegashvili/IJF

Continue Lendo...

O judô brasileiro arrematou três medalhas de bronze no Grand Slam de Lausanne (Suíça) nesta sexta-feira (28), abertura da competição. Além de subirem ao pódio, os atletas Clarice Ribeiro (categoria até 48 quilos), Michel Augusto (-60 kg) e Rafaela Rodrigues (- 52kg) somaram pontos 500 cada um no ranking mundial classificatório para a Olimpíada de Los Angeles 2028. A etapa inédita do circuito mundial em Lausanne vai até domingo (30), com transmissão ao vivo no site Judo TV.

A amazonense Clarice Ribeiro, de 18 anos, faturou sua primeira medalha em Grand Slam da carreira ao derrotar a multimedalhista portuguesa Catarina Costa, 11 anos mais velha. Na luta final pelo bronze, Clarice levou a melhor ao desferir um yuko sobre a adversária, logo no início do combate.

Antes da disputa do bronze, Clarice somou três vitórias consecutivas: bateu a japonesa Yua Mori na estreia; derrotou a chilen Mary Dee Vargas nas oitavas e nas quartas superou a chinesa Wenna Zhuang, atual número 3 do mundo. No entanto, na semifinal, a amazonense sofreu revés por ippon da russa Marina Vorobeva.

O segundo brasileiro a subir ao pódio nesta sexta (28) em Lausanne foi o paulista Michel Augusto, recém-campeão do Grand Prix de Lima. O paulista de 21 anos assegurou o bronze nos 60 kg após um difícil embate com o atual campeão asiático Ruslan Poltorastskii (Bahrein). Michel garantiu a vitória ao encaixar um yuko sobre o adversário no golden score (tempo extra de luta).

Na estreia, o judoca paulista bateu o belga Oliver Naert e depois, nas oitavas, venceu o israelense Yehonatan Veksler.  Na luta seguinte, nas quartas, Michel perdeu para o sul-coreano Harim Lee e caiu para a repescagem. Na luta para seguir vivo na competição, o brasileiro reencontrou um velho conhecido: o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico. Diferentemente da final do ano passado no Grand Slam de Tbilisi (Geórgia), quando o francês levou o título, nesta sexta foi o paulista que derrotou Mkheidze com imobilização no golden score. A vitória garantiu o paulista na briga pelo bronze.

A sexta (28) também foi de comemoração para a santista Rafaela Rodrigues, de 19 anos. Assim como a compatriota Clarice, a judoca subiu hoje pela primeira vez na carreira ao pódio de um Grand Slam. No combate pelo bronze, Rafaela venceu a uzbeque Sugdiyona Rafkatova, após sete minutos de golden score.

Antes, Rafaela superou a holandesa Naomi Van Krevel na estreia e, nas oitavas, ganhou da russa Karina Efimova. A brasileira cravou a terceira vitória do dia nas quartas, contra a japonesa Rin Takeuchi,  campeã em junho do Grand Prix de Qingdao (China). No entanto, na semifinal, Rafaela sofreu revés para francesa Blandine Pont – medalhista este não no Grand Slam de Tbilisi e Cazaquistão – e caiu para a disputa do bronze.

Visita da CBF

Presidente da CBF vem a Campo Grande para inaugurar centro de futebol

Samir Xaud estará na Capital nos dias 2 e 3 de setembro para entregar estrutura voltada à formação de atletas e ao desenvolvimento do esporte; agenda inclui Morenão e homenagem no Bioparque Pantanal

28/08/2026 18h26

Compartilhar
Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol. Foto:Divulgação CBF.

Continue Lendo...

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, desembarca em Campo Grande na próxima semana para uma agenda de dois dias que terá como principal compromisso a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, estrutura construída na Capital como parte do legado da Copa do Mundo de 2014.

A visita está marcada para os dias 2 e 3 de setembro. Além da entrega do complexo, Xaud passará pelo Estádio Morenão, cumprirá agenda institucional no Bioparque Pantanal e receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande.

O principal compromisso será na manhã de quinta-feira (3), quando a CBF entregará oficialmente o Centro de Desenvolvimento do Futebol. A cerimônia está prevista para as 8h30, na Avenida Tamandaré, 11297, na Vila Nasser, próximo à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O espaço foi projetado para ampliar a estrutura destinada ao futebol sul-mato-grossense, especialmente para atividades de formação de atletas, capacitação de profissionais e desenvolvimento do futebol de base e feminino.

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol.Centro de Desenvolvimento do Futebol será inaugurado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, na próxima quinta-feira (3), em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

A construção em Campo Grande começou em 2024, segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), e integra um projeto de legado da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Estruturas desse modelo foram planejadas para apoiar o desenvolvimento do futebol nos estados brasileiros.

A presença de Xaud para a inauguração já vinha sendo aguardada pela FFMS. Anteriormente, o presidente da entidade estadual, Estevão Petrallás, havia informado que o complexo estava próximo de ser concluído e dependia da definição da agenda do presidente da CBF para que a data da entrega fosse estabelecida.

Anteriormente, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, já havia antecipado que Samir Xaud viria a Campo Grande acompanhado de diretores da CBF para inaugurar o Centro de Desenvolvimento.

Na ocasião, ele também mencionou a possibilidade da presença dos ex-jogadores Branco e Edmílson na comitiva.

Agora, a programação foi confirmada, com a inauguração marcada para 3 de setembro. Durante a cerimônia, Xaud também deverá atender os profissionais de imprensa para uma coletiva.

Visita ao Morenão abre programação

A agenda do presidente da CBF em Campo Grande começa na quarta-feira (2). Às 10h, Xaud e integrantes da comitiva visitarão o Morenão. O compromisso será acompanhado de forma restrita, com acesso da imprensa credenciada ao final exclusivamente para captação de imagens. Não estão previstas entrevistas durante a visita.

No período da tarde, às 15h, o dirigente seguirá para o Bioparque Pantanal, em uma agenda fechada à comitiva da CBF e sem acompanhamento da imprensa.

Duas horas depois, às 17h, Xaud participará de uma cerimônia de homenagens no auditório do Bioparque. Antes do início da solenidade, o presidente da CBF fará atendimento à imprensa.

Durante o evento, Xaud receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal. Personalidades de Mato Grosso do Sul também serão homenageadas pela CBF em reconhecimento às trajetórias e contribuições para o desenvolvimento do futebol no Estado.

Centro será entregue na quinta-feira

O ponto central da passagem pela Capital ficará para a manhã seguinte. Às 8h30 de quinta-feira, a comitiva participará da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Presidente da CBF, Samir Xaud estará em Campo Grande nos dias 2 e 3 de setembro para cumprir agenda e inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol.Vista aérea mostra a estrutura do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

Com a entrega, Mato Grosso do Sul passa a contar oficialmente com uma estrutura da CBF vinculada ao projeto de legado da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014.

A expectativa é de que o complexo seja utilizado como instrumento para ampliar projetos de formação e fomentar diferentes segmentos do futebol estadual.

A visita ocorre ainda em meio às discussões sobre a infraestrutura disponível para o futebol em Mato Grosso do Sul. A passagem de Xaud pelo Morenão, antes da inauguração do novo centro, também coloca o principal estádio de Campo Grande na agenda do dirigente máximo do futebol brasileiro.

A passagem por Campo Grande, entretanto, terá como principal marco a entrega definitiva do novo Centro de Desenvolvimento, cuja construção começou há cerca de dois anos e que agora entra na fase de utilização pelo futebol sul-mato-grossense.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Receita Federal fecha 28 postos em MS por suspeita de fraude
Crime organizado

/ 16 horas

Receita Federal fecha 28 postos em MS por suspeita de fraude

2

Leste de MS vira novo eixo de crescimento e ganha 55 mil habitantes
Expansão Populacional

/ 1 dia

Leste de MS vira novo eixo de crescimento e ganha 55 mil habitantes

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2969, sexta-feira (28/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2969, sexta-feira (28/08)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7104, sexta-feira (28/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7104, sexta-feira (28/08)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3774, sexta-feira (28/08)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3774, sexta-feira (28/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
direito previdenciário

/ 1 dia

INSS nega mais benefícios em 2026: o que esses números revelam e como evitar um pedido mal formulado
Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem
A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.
Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?
direito previdenciário

/ 21/08/2026

Posso receber aposentadoria por invalidez e continuar trabalhando?