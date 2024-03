Mega-sena acumula novamente e prêmio pode chegar a R$ 205 milhões

FUTEBOL

Jogos acontecerão entre os dias 6 e 14 de março e a partida que abrirá o confronto será entre Real Brasília-DF e Atlético-GO

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da 2ª fase da Copa do Brasil. Os jogos acontecerão entre os dias 6 e 14 de março.

A partida que abrirá o confronto será entre Real Brasília-DF e Atlético-GO. O Corinthians entra em campo no último dia frente ao São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio.



Dos 40 clubes da segunda fase, 39 já foram definidos. Resta apenas saber quem vai passar do duelo entre Fortaleza e Fluminense-PI, que acontecerá neste domingo.

O jogo foi adiado após a delegação do clube cearense sofrer um atentado enquanto deixava a cidade de Recife, local da partida com o Sport, pela Copa do Brasil.



Nesta fase, os jogos também serão disputados em partida única, porém sem vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

Confira os times garantidos na segunda fase:

Porto Velho-RO,

Botafogo-SP,

Real Brasília-DF,

Ypiranga-RS,

Retrô-PE,

Sousa-PB,

Anápolis-GO,

Brasiliense-DF,

ABC-RN,

Portuguesa-RJ,

Bahia-BA,

Amazonas-AM,

Capital-TO,

América-RN,

São Luiz-RS,

CRB-AL,

Atlético-GO,

Cuiabá-MT,

Corinthians-SP,

Águia de Marabá-PA,

Athletic-MG,

Juventude-RS,

Vasco-RJ,

Petrolina-PE,

São Bernardo-SP,

Sampaio Corrêa-MA,

Ferroviário-CE,

Brusque-SC,

Maringá-PR,

Villa Nova-MG,

Operário-PR,

Caxias-RS,

Sport-PE,

Murici-AL,

Água Santa-SP,

Criciúma-SC,

Nova Iguaçu-RJ,

Internacional-RS e

Paysandu-PA.

Os classificados se juntaram na terceira fase com os times brasileiros da Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino e Grêmio), o Athletico-PR, via Brasileirão, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, o Vitória, da Série B, o Ceará, da Copa do Nordeste, e o Goiás, da Copa Verde.



Confira os jogos da 2ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira (6/3)

20h30



Real Brasília-DF x Atlético-GO

Quinta-feira (7/3)

19h



Villa Nova-MG x Operário-PR

20h



Vasco-RJ x Água Santa-SP



20h30



Sousa-PB x Petrolina-PE

Terça-feira (12/3)

19h



CRB-AL x Athletic-MG



20h



Juventude-RS x Paysandu-PA



21h30



ABC-RN x Brusque-SC



Caxias-RS x Bahia-BA



Portuguesa-RJ x Cuiabá-MT

Quarta-feira (13/3)

19h



Ypiranga-RS x Porto Velho-RO



Sport-PE x Murici-AL



20h



Nova Iguaçu-RJ x Internacional-RS



21h30



América-RN x São Luiz-RS



Sampaio Corrêa-MA x Ferroviário-CE

Quinta-feira (14/3)

19h



Brasiliense-DF x Criciúma-SC



20h



São Bernardo-SP x Corinthians-SP



20h30



Águia de Marabá-AL x Capital-TO



21h30



Botafogo-SP x Anápolis-GO



Maringá-PR x Amazonas-AM



Fluminense-PI ou Fortaleza-CE x Retrô-PE

