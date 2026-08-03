Misto vence em casa e retorna à elite após 10 anos

Misto vence o Campo Grande e garante o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense - Foto: Gian Nascimento/@ArquibancadaMS

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Chegou ao fim no último domingo (2), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, a sétima rodada foi marcada por decidir quem ficaria com a última vaga, para disputar a primeira divisão em 2027.

Ainda estavam vivos disputando a última vaga três equipes, o Misto, o Comercial e a equipe do União ABC. O Aquidauanense já estava garantido na elite e só jogou para cumprir tabela e levantar a taça de campeão.

A sétima e última rodada contou com as partidas acontecendo de forma simultânea para definir o acesso, já que por regulamento a competição não prevê rebaixamento.

VEJA COMO FOI

Na partida entre 7 de Setembro e São Gabriel, as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela, visto que ambos os times não disputavam mais nada na competição.

Diante desse cenário, a equipe douradense não tomou conhecimento do São Gabriel e goleou o adversário por 4 a 0, com direito a um hat-trick de João Victor. Com o resultado o Sete terminou a competição na quarta colocação, enquanto o São Gabriel, amargou a vice-lanterna, ficando em sétimo na tabela.

Na partida entre o já campeão Aquidauanense e o União ABC, levou a melhor a equipe que possui a melhor campanha, time de Aquidauana venceu por 2 a 0, com gols de Diguda e Juninho.

Após o apito final, a festa tomou conta do Estádio Noroeste, com o Azulão fazendo a festa e levantando a taça de campeão.

As partidas de com as maiores expectativas, foram entre Misto e Campo Grande, e Comercial e Taveirópolis, pois tanto o Misto, quanto o Comercial, disputavam ponto a ponto a última vaga do acesso.

Jogando em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, a equipe do Comercial recebeu o Taveirópolis e fez o dever de casa, venceu por 2 a 0, com gol de Bruno e Gerson Lima. Porém, para confirmar o acesso, dependia do resultado da outra partida.

Para confirmar o acesso, o Misto precisava de uma simples vitória sobre o lanterna Campo Grande, que chegou à última rodada com apenas um ponto e amargando a última colocação do campeonato.

A partida no Madrugadão terminou com final feliz para o Carcará, que só no primeiro tempo abriu 3 a 0 contra a equipe campograndense, e praticamente carimbou o acesso.

Na segunda etapa, o Campo Grande descontou, mas não foi o suficiente. Final de partida 3 a 1 para o Misto e festa garantida em Três Lagoas.

Confira como terminou a tabela.