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Editorial

Misto vence em casa e retorna à elite após 10 anos

No jogo do acesso a equipe a de Três Lagoas venceu o Campo Grande por 3 a 1

João Pedro Zequini

03/08/2026 - 11h15
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Chegou ao fim no último domingo (2), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, a sétima rodada foi marcada por decidir quem ficaria com a última vaga, para disputar a primeira divisão em 2027. 

Ainda estavam vivos disputando a última vaga três equipes, o Misto, o Comercial e a equipe do União ABC. O Aquidauanense já estava garantido na elite e só jogou para cumprir tabela e levantar a taça de campeão. 

A sétima e última rodada contou com as partidas acontecendo de forma simultânea para definir o acesso, já que por regulamento a competição não prevê rebaixamento. 

VEJA COMO FOI 

Na partida entre 7 de Setembro e São Gabriel, as equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela, visto que ambos os times não disputavam mais nada na competição. 

Diante desse cenário, a equipe douradense não tomou conhecimento do São Gabriel e goleou o adversário por 4 a 0, com direito a um hat-trick de João Victor. Com o resultado o Sete terminou a competição na quarta colocação, enquanto o São Gabriel, amargou a vice-lanterna, ficando em sétimo na tabela. 

Na partida entre o já campeão Aquidauanense e o União ABC, levou a melhor a equipe que possui a melhor campanha, time de Aquidauana venceu por 2 a 0, com gols de Diguda e Juninho. 

Após o apito final, a festa tomou conta do Estádio Noroeste, com o Azulão fazendo a festa e levantando a taça de campeão. 

As partidas de com as maiores expectativas, foram entre Misto e Campo Grande, e Comercial e Taveirópolis, pois tanto o Misto, quanto o Comercial, disputavam ponto a ponto a última vaga do acesso. 

Jogando em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, a equipe do Comercial recebeu o Taveirópolis e fez o dever de casa, venceu por 2 a 0, com gol de Bruno e Gerson Lima. Porém, para confirmar o acesso, dependia do resultado da outra partida. 

Para confirmar o acesso, o Misto precisava de uma simples vitória sobre o lanterna Campo Grande, que chegou à última rodada com apenas um ponto e amargando a última colocação do campeonato. 

A partida no Madrugadão terminou com final feliz para o Carcará, que só no primeiro tempo abriu 3 a 0 contra a equipe campograndense, e praticamente carimbou o acesso. 

Na segunda etapa, o Campo Grande descontou, mas não foi o suficiente. Final de partida 3 a 1 para o Misto e festa garantida em Três Lagoas. 

Confira como terminou a tabela. 

Reprodução Flashscore

Goleador

Endrick marca em retorno e Real Madrid empata com a Fiorentina

Apesar da boa impressão no retorno ao clube espanhol, Endrick pode ser emprestado novamente

01/08/2026 22h00

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Endrick

Endrick Foto: Divulgação

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O brasileiro Endrick reestreou com gol pelo Real Madrid, na tarde deste sábado (01), em amistoso diante da Fiorentina, por 2 a 2. A partida ocorreu no Wörthersee Stadion, na cidade de Klagenfurt, na Áustria. Agora com a camisa 29, o centroavante foi titular e inaugurou o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, após passe de Álvaro Carreras.

Pouco mais de dez minutos tarde depois, o gigante espanhol ampliou a vantagem com o jovem Alexis Ciria, de 18 anos, que atua no time B do Real Madrid. A Fiorentina descontou ainda no primeiro tempo com Ricardo Piccoli e chegou ao empate na etapa complementar nos pés de Moise Kean, ex-Juventus e PSG.

Apesar da boa impressão no retorno ao clube espanhol, Endrick pode ser emprestado novamente ainda nesta janela de transferência. Segundo o portal Marca, de Madri, o jovem não se enquadra no perfil desejado por José Mourinho. O técnico português estaria buscando um atacante mais alto para ser referência no setor ofensivo.

O atacante de 20 anos ficou o primeiro semestre emprestado ao Lyon e teve uma boa sequência na equipe comandada por Paulo Fonseca. Na equipe francesa foram oito gols anotados e sete assistências. Ele foi fundamental para o time conquistar a vaga nos playoffs da Champions League.

Enquanto o futuro do brasileiro não é definido pela diretoria, Endrick segue com o elenco na pré-temporada. O Real Madrid tem mais dois amistosos, contra Deportivo la Coruña e Schalke 04, antes da estreia oficial. A equipe entra em campo pela La Liga, no dia 22 de agosto, diante do Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona.
 

Desafios

Fifa inicia estudos para aumentar o número de seleções na próxima Copa do Mundo para 64

Divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções

31/07/2026 23h00

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Divulgação/FIFA

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A Fifa já deu o primeiro passo para tornar a próxima edição da Copa do Mundo ainda mais global. Por meio de um documento interno, a entidade que comanda o futebol no planeta iniciou os estudos para analisar a capacidade de ampliar o número de participantes de 48 para 64 seleções já a partir de 2030.

A divulgação do documento que avalia esse aumento de participantes no principal torneio de seleções do mundo foi divulgado pelo jornalista inglês Martyn Ziegler. A Fifa pretende ainda, contratar uma agência independente para observar todos os impactos que essa mudança pode causar para, então bater o martelo.

Entre os desafios que estão sendo alvos de estudo, o maior deles é avaliar como esse inchaço da competição poderia afetar o formato do torneio e tudo que cerca a competição.

"A Fifa está considerando as implicações estratégicas de uma possível expansão da Copa do Mundo além do formato atual. Portanto, deseja nomear uma agência independente para determinar se e como a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções participantes, a partir da edição de 2030, impactaria a proposta do torneio e o ecossistema do futebol", informa o documento.

O aumento no número de integrantes ganhou força nos últimos meses e reforça o desejo do presidente Gianni Infantino de ampliar a representatividade do torneio em continentes como Ásia, África e Oceania. A resistência, no entanto, está na alegação de que essa iniciativa vai tornar o calendário ainda mais sobrecarregado para os atletas.

Esse processo de ampliação do Mundial vem sendo uma crescente nos últimos tempos. Em 1998 e 2022, a competição contou com 32 equipes. Nesta última edição, que teve a Espanha como campeã, a Copa do Mundo já contou com 48 países.

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