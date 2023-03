Campeonato Brasileiro de Motocross será o maior evento esportivo do ano em MS

Campo Grande será palco do maior evento esportivo do ano em Mato Grosso do Sul.

Sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será realizada em 27 de agosto de 2023, no Parque Jacques da Luz, bairro Moreninha III, em Campo Grande.

Em comemoração ao aniversário da cidade, o evento promete atrair 30 mil pessoas, 600 pilotos brasileiros/estrangeiros e dois mil acompanhantes dos pilotos.

A expectativa é que este público fique aproximadamente seis dias na Capital e fomente R$ 5 milhões na economia.

Hotéis, bares, restaurantes, lojas, pontos turísticos, aeroporto e rodoviária estarão lotados durante o período.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Alves, afirmou que o objetivo é proporcionar lazer e entretenimento para a população.

“Será o maior evento esportivo que vai acontecer no estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2023. A expectativa é que com isso a gente proporcione lazer, entretenimento para a população e para os atletas, fazendo com que grandes pilotos do Brasil e até de fora do Brasil estejam participando aqui”, disse.

Ao Correio do Estado, o presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), ressaltou que Campo Grande não tem um evento esportivo desse porte há anos e que este será o maior de 2023.

“Vai ser um evento grandioso, muito importante, porque faz muitos anos que a capital de MS não sedia esse evento. Com certeza aqui vão estar os melhores motociclistas do Brasil e até do mundo”, comentou.

Para sediar o evento, um pista de motocross será construída no Parque Jacques da Luz, pois é um espaço que comporta a quantidade de público e pilotos.

Confira o calendário brasileiro de motocross 2023: