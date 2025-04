Atletas de MS são destaques em competições nacionais de vôlei de praia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No último sábado (05) e domingo (06), duas competições nacionais movimentaram o vôlei de praia brasileiro, com atletas sul-mato-grossenses em três das quatro finais, todas organizadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em Saquarema (RJ).

No aberto feminino, Dany Neves, de MS, e Jéssica, do Paraná, foram campeãs ao superarem Solange/Luiza por 2 sets a 0. A atleta pantaneira tem uma história de superação incrível, após lutar por oito meses contra a leucemia em 2018 e ficar afastada do esporte durante esse período.

Na disputa de 3º lugar, Dayane representou o Mato Grosso do Sul ao lado da capixaba Júlia, mas foram derrotadas pela dupla carioca Beatriz/Geovania, em um confronto emocionante que foi para o tie-break, vencido por 15 a 13.

Na final do Top 16 feminino, Vic foi a representante sul-mato-grossense e dominou a dupla adversária (Duda/Ana Patrícia) ao lado de Thamela, do Espírito Santo. Bastaram dois sets, ambos vencidos por 21 a 15, para Vic e Thamela saírem com o título, após amargarem o vice na etapa anterior, que aconteceu em fevereiro, em Navegantes (SC), para a dupla Carol Solberg/Rebecca.

Já no naipe masculino, Mato Grosso do Sul estava mais do que bem representado, reeditando a mesma final da etapa anterior. De um lado, o três lagoense Arthur jogou ao lado do paranaense Adrielson. Do outro, o sul-mato-grossense Saymon, de Campo Grande, foi dupla com o atleta olímpico George, da Paraíba. Decidido no tie-break, por 15 a 11, Arthur e Adrielson foram campeões, “vingando” a 1ª etapa.

Saymon e nova parceria

Em janeiro, Saymon oficializou parceria com George Wanderley, que disputou Paris-2024 ao lado de André Stein e desfez parceria com o atleta após a competição.

A nova dupla iniciou os treinamentos no mesmo mês, no CT Cangaço, em João Pessoa (PB), e a estreia aconteceu em fevereiro, na primeira etapa do Circuito Brasileiro, em Navegantes, Santa Catarina.

Saymon e George são treinados pelo brasiliense Ernesto Vogado. O campo-grandense fez dupla durante anos com Álvaro Filho e, em 2017, conquistaram juntos a medalha de ouro na segunda edição do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, realizado no Rio de Janeiro.

PERFIL

Nome: Saymon Barbosa Santos

Local e data de nascimento: Campo Grande, dia 8 de setembro de 1993 (31 anos)

Posição: Bloqueador

Altura: 2,02m

Peso: 98 kg

Principais conquistas: Ouro no Campeonato Mundial Militar de Voleibol de Praia, ouro e bronze no Circuito Sul-Americano de Voleibol de Praia CSV Finals.

Assine o Correio do Estado