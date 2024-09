Naviraiense mostra superação, derrota Sete de Setembro e sobe na tabela

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mostrando raça e superação, o Naviraiense, mesmo com dois jogadores a menos, venceu o Sete de Setembro por 3 a 0 no estádio Virotão, em Naviraí, e entrou na briga por uma das vagas nas finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B.

Com o resultado, o Jacaré do Cone-Sul sobe para sete pontos e se à Águia Negra na tabela.

O primeiro tempo foi movimentado. Jogando em casa, o Naviraiense começou melhor. Aos 17 minutos, o zagueiro Paulão fez um belo lançamento para Thiago Carioca, que dominou a bola e deu uma linda assistência para o atacante Douglas. Ele invadiu a área e chutou cruzado, vencendo o goleiro Marcus Vinicius, do Águia Negra, e balançando as redes: 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o Naviraiense conseguiu controlar a partida, mas aos 36 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Michael, do Sete, e o atacante Douglas se estranharam e ambos foram expulsos da partida.

Para quem imaginou que ambos os tempos diminuíram o ritmo até o intervalo, aos 42 minutos, o meia Thiago Carioca, do Naviraiense, cometeu uma falta dura no meio-campo e foi expulso, deixando uma equipe de Naviraí com nove jogadores.

Thiago Capixaba tocou na saída do goleiro do Sete para marcar o segundo gol do CEN (Foto: Endrigo Zotelli/FFMS)

Após muita confusão, o segundo tempo foi mais organizado e tranquilo para o tempo da casa. Com as mudanças do técnico Douglas Ricardo, o Naviraiense conseguiu ampliar o resultado. Em uma boa troca de passes pela direita, Vitão recebeu a bola de Nicolas aos 13 minutos da etapa final e tocou para Tiago Capixaba, que bateu no contrapé do goleiro do Sete de Setembro, ampliando para 2 a 0.

Cinco minutos depois, aos 18 minutos, Vitão tocou para Nicolas, que avançou até a linha de fundo e cruzou para o volante Bugarin. Ele pegou a bola de primeira e acertou a no ângulo do goleiro Marcus Vinicius, fazendo um golaço que levou os torcedores apresenta no Virotão à explosão de alegria, ampliando para 3 a 0.

O próximo compromisso do Naviraiense será contra o Operário Caarapoense no domingo (6), no estádio Virotão, em Naviraí. Já o Sete de Setembro receberá o Comercial, no mesmo dia, no estádio Chavinha, em Itaporã, na última rodada da primeira fase do estadual da Série B.

O time de Dourados vai precisar contornar uma crise, pois, na manhã desta segunda-feira, o técnico Valdir Fortini pediu missão do clube, assim como o preparador físico Anderson Mader.

Segundo o presidente Tony Montalvão, Fortini pediu missão e estão sendo estudiosos opções para assumir a carga. O favorito é Nei César, que já foi diretor de futebol do clube durante a preparação para a Série B. O novo treinador deve estrear na partida contra o Comercial.

Após derrota contra o Naviraiense, o técnico Valdir Fortini pediu missão do clube. Foto: Assessoria/CD Sete de Setembro Foto: Assessoria/CD Sete de Setembro

Águia Negra na ponta …

Fora de casa, o Águia Negra empatou sem gols contra o Operário Caarapoense, no estádio do Carecão, em Caarapó, pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B.

Com o resultado, o Águia Negra encerra sua participação no primeiro turno com oito pontos e aguarda apenas a definição da tabela para garantir a classificação para a segunda fase.

No caso do Tigre do Vale, que somou dois pontos em três jogos e tem uma chance remota de classificação, será necessário torcer para que o Naviraiense e o Comercial não vençam seus próximos jogos.

Lembrando que o Naviraiense recebe, neste domingo (29), no estádio Virotão, em Naviraí, o Sete de Setembro, às 15h.



