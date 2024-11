Naviraiense vence Sete de Setembro e confirma retorno à Série A do futebol de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após dois anos de hiato, o Naviraiense está de volta à elite do futebol sul-mato-grossense. O Jacaré do ConeSul conquistou o acesso à Série A do estadual de 2025 na tarde de ontem (3), ao vencer, fora de casa , o Sete de Setembro por 3 a 0, no estádio Chavinha, em Itaporã, a 233 quilômetros de Campo Grande.

Com a vitória, o Naviraiense chegou aos 15 pontos e não pode mais ser alcançado na tabela. Já o Sete de Setembro, mesmo com a derrota, ainda briga pelo acesso contra a Águia Negra, que tem 12 pontos. O Sete de Setembro recebe , neste domingo (5), o Operário Caarapoense.

A vaga ficará mais distante caso o Águia Negra vença o Operário Caarapoense por mais de 8 gols de diferença.



Gols

Ciente da responsabilidade de vencer, mesmo jogando fora de casa, o Jacaré do ConeSul foi para cima nos minutos iniciais no Estádio Chavinha. No entanto, quem se destacou no início da partida foi o Sete de Setembro, que acertou o travessão com um belo chute de Thiago Carioca. O goleiro Marcus Vinicius, do Sete de Setembro, também foi um dos destaques da partida, realizando grandes defesas na primeira etapa.

O primeiro gol da partida saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Tiago Capixaba recebeu a bola na passeata, ajeitou e, próximo à área, bateu rasteiro no canto esquerdo de Marcus Vinicius, que desta vez não conseguiu alcançar a bola rápida devido ao gramado molhado 1 a 0 para o Naviraiense.

No segundo tempo, o Clube Esportivo Naviraiense continuou criando as melhores oportunidades e chegou ao segundo gol aos 23 minutos, em um jogo rápido de Nicolas pela direita. Perto da área, o lateral rolou para Thiago Carioca, que chegou batendo, da meia- lua, no ângulo de Marcus Vinicius. O goleiro até se esticou para tentar o zagueiro, mas não teve chance de 2 a 0 para o Jacaré do ConeSul.

O gol que sacramentou o retorno do Naviraiense à elite do futebol sul-mato-grossense foi de Tiago Capixaba. Aos 40 minutos da etapa final, ele cobrou um escanteio pela esquerda; a bola cruzou a pequena área e sobrou para Paulão, que desviou para a rede, fazendo 3 a 0, placar final.

