Nenhum apostador acerta e Mega-Sena acumula em R$ 18 milhões

João Chianca, o Chumbinho, irmão do ex-BBB Lucas Chumbo, foi campeão nesta terça-feira (14) da etapa de Portugal do Mundial de Surfe, a terceira da temporada.

Ele venceu o australiano Jack Robinson na bateria final e, ao sair da água, recebeu até um abraço do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a comemoração.

João Chumbo, de 22 anos, estreou na elite do Mundial de Surfe no ano passado, mas acabou rebaixado no corte do meio do ano. Ele foi bem no Challenger Series (divisão que dá acesso à elite) e retornou para a primeira divisão ao ficar com o oitavo lugar.

Foi o primeiro título do surfista de Saquarema (RJ) em etapas do Mundial de Surfe.

João Chumbo conseguiu três notas acima de oito pontos para vencer Jack Robinson na decisão. O brasileiro fez um somatório de 17.57 (9.07 + 8.50) contra 15.14 (8.97 + 6.17) do australiano.



BRIGA PELO TÍTULO



A vitória em Portugal deixa João Chianca com a segunda colocação do ranking, com 22.170 pontos, atrás apenas do próprio Jack Robinson, que soma 23.885. Antes de vencer em Supertubos, o brasileiro havia conquistado dois terceiros lugares, em Pipeline e Sunset Beach, ambas ondas do Havaí.

Já o australiano acumula um título, em Pipeline, e um terceiro lugar, em Sunset Beach, além do vice em Peniche.

Os também brasileiros Filipe Toledo e Caio Ibelli aparecem em terceiro e quarto do ranking, com o americano Griffin Colapinto fechando o top 5. Vale lembrar que, no atual formato, os cinco melhores colocados do ranking decidem a final em Trestles, na Califórnia (EUA), em setembro.

O Mundial de Surfe volta para as águas em abril, com a etapa de Bells Beach, na Austrália. A janela do evento abre em 4 de abril e vai até o dia 14. Na sequência, acontece a etapa de Margaret River, também na Austrália, entre os dias 20 e 30 de abril.

