Neymar é poupado pelo Santos em Mirassol em jogo no qual seria observado de perto por Ancelotti

FUTEBOL

Quatro equipes disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que já tem Operário e Naviraiense classificados à espera desses resultados

No "Douradão", o time da casa empatou com o Corumbaense deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal Reprodução/GE-MS/Globo

Distante aproximadamente 225 quilômetros da Capital, a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, disputada no Estádio Frédis Saldivar, o "Douradão", terminou em um empate entre a equipe da casa e clube do Corumbaense, com ambos os times deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal, enquanto o Bataguassu já saiu na frente do confronto contra a equipe do Ivinhema nos dois jogos deste domingo (08).

Vale lembrar que a equipe douradense só conseguiu uma classificação para essa segunda etapa do campeonato na última rodada da primeira fase, em uma disputa direta com o CRA, após um jogo emocionante que começou com o clube do DAC perdendo por 3 a 1, empatando e garantindo a vaga nos últimos minutos.

Do outro lado, o atual adversário, Corumbaense, conseguiu avançar para essa segunda fase após superar por dois gols a zero a equipe do Costa Rica. No primeiro confronto o alvinegro conhecido como "Carijó da Avenida" venceu em casa a equipe douradense por dois a zero.

Naviraiense e Operário aguardam agora na semifinal os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC, que disputam uma vaga nos jogos de volta que acontecem, respectivamente, na quarta-feira (11) e no próximo sábado (14).

Domingo de bola

Com os dois gols da partida que terminou em 1 a 1 entre DAC e Corumbaense acontecendo na primeira etapa, no segundo tempo o time douradense enfrentou mais dificuldade, apesar de ter encontrado a força para buscar o empate após sair atrás no placar.

Já aos 17 do primeiro tempo o atacante Rincon abriu o placar para a equipe do Corumbaense fora de casa, porém o DAC buscou o empate com golpe de Flaviano ainda aos 25 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo o DAC encontrou mais dificuldade, inclusive para triangular, fazer a transição da bola ou mesmo atacar a equipe adversária. Nesse segundo período aconteceu um jogo mais estudado, com uma menor intensidade na velocidade da partida, que terminou empatada.

Além dessa partida, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré" - como é conhecido o time do município -, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão".

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações.

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar.

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida.

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final.

