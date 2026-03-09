Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Observação

Neymar é poupado pelo Santos em Mirassol em jogo no qual seria observado de perto por Ancelotti

Atacante ficou sem treinar alguns dias na semana passada por causa de desgaste muscular

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/03/2026 - 23h00
Continue lendo...

O Santos não quer saber de 'estourar' Neymar e anunciou nesta segunda-feira que o camisa 10 será poupado na visita ao Mirassol, nesta terça-feira, pelo Brasileirão. Seria justamente a oportunidade de o astro mostrar a Carlo Ancelotti que tem condições de voltar à seleção brasileira. O treinador tinha viagem agendada para o estádio José Maria de Campos para acompanhá-lo.

Ocorre que Neymar ficou sem treinar alguns dias pelo Santos na semana passada por causa de desgaste muscular. Ele até treinou normalmente nesta segunda com os demais companheiros no CT Rei Pelé, mas ganha descanso para estar inteiro no domingo, em clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.

"O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10)", informou o Santos.

Como a convocação para os amistosos dos dias 26 e 29 de março, diante de França e Croácia, respectivamente, será anunciada na segunda-feira, ainda é possível que Neymar sonhe com um chamado. Mas teria de brilhar no clássico e convencer Ancelotti.

"Intensificando os trabalhos musculares, Neymar treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro", completou o Santos.

Ancelotti já avisou a quem sonha com a Copa do Mundo que estar 100% fisicamente é regra. Depois de perder os primeiros jogos do ano por causa de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, Neymar pouco produziu diante do Novorizontino (quartas do Paulistão), mas foi decisivo com dois gols no triunfo sobre o Vasco (2 a 1 no Brasileirão). O astro jamais escondeu seu sonho de jogar mais uma Copa do Mundo pela seleção.

FUTEBOL

Bataguassu sai na frente enquanto DAC e Corumbaense seguram 0 a 0 em jogos de ida

Quatro equipes disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que já tem Operário e Naviraiense classificados à espera desses resultados

08/03/2026 19h00

No

No "Douradão", o time da casa empatou com o Corumbaense deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal Reprodução/GE-MS/Globo

Distante aproximadamente 225 quilômetros da Capital, a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, disputada no Estádio Frédis Saldivar, o "Douradão", terminou em um empate entre a equipe da casa e clube do Corumbaense, com ambos os times deixando tudo igual para o jogo de volta na decisão por uma vaga na semifinal, enquanto o Bataguassu já saiu na frente do confronto contra a equipe do Ivinhema nos dois jogos deste domingo (08). 

Vale lembrar que a equipe douradense só conseguiu uma classificação para essa segunda etapa do campeonato na última rodada da primeira fase, em uma disputa direta com o CRA, após um jogo emocionante que começou com o clube do DAC perdendo por 3 a 1, empatando e garantindo a vaga nos últimos minutos. 

Do outro lado, o atual adversário, Corumbaense, conseguiu avançar para essa segunda fase após superar por dois gols a zero a equipe do Costa Rica. No primeiro confronto o alvinegro conhecido como "Carijó da Avenida" venceu em casa a equipe douradense por dois a zero. 

Naviraiense e Operário aguardam agora na semifinal os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC, que disputam uma vaga nos jogos de volta que acontecem, respectivamente, na quarta-feira (11) e no próximo sábado (14).

Domingo de bola

Com os dois gols da partida que terminou em 1 a 1 entre DAC e Corumbaense acontecendo na primeira etapa, no segundo tempo o time douradense enfrentou mais dificuldade, apesar de ter encontrado a força para buscar o empate após sair atrás no placar. 

Já aos 17 do primeiro tempo o atacante Rincon abriu o placar para a equipe do Corumbaense fora de casa, porém o DAC buscou o empate com golpe de Flaviano ainda aos 25 minutos da primeira etapa. 

No segundo tempo o DAC encontrou mais dificuldade, inclusive para triangular, fazer a transição da bola ou mesmo atacar a equipe adversária. Nesse segundo período aconteceu um jogo mais estudado, com uma menor intensidade na velocidade da partida, que terminou empatada. 

Além dessa partida, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré" - como é conhecido o time do município -, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão".

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.   

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações. 

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar. 

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida. 

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final. 

 

FUTEBOL

Quatro times disputam vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraiense e Operário aguardam na próxima fase os resultados dos confrontos de Bataguassu e Ivinhema e Corumbaense contra o DAC, que disputaram os jogos de ida neste domingo (08)

08/03/2026 17h02

jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30

Continue Lendo...

Neste domingo quatro equipes ainda seguem na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde as já classificadas para a próxima fase, Naviraiense e Operário, aguardam agora os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC.

Com os melhores desempenhos na primeira fase da competição, o Operário FC de Campo Grande e o CE Naviraiense já aguardam os resultados que devem se concretizar apenas na próxima rodada, quando acontecem os respectivos jogos de volta entre as quatro equipes que ainda sonham em levantar o caneco maior do futebol sul-mato-grossense. 

Já às 15h, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré", como é conhecido o time do município, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão". 

Vale lembrar que, ainda na primeira fase do campeonato o Tucunaré quase "abocanhou" uma vaga direta nas semifinais, barrado após uma derrota para o time do Operário, que custou para o Bataguassu ainda uma queda da terceira para a quinta posição. 

Já o conhecido "Azulão" terminou essa primeira fase na quarta posição após uma extensa campanha de recuperação, com ambas as equipes já se enfrentando anteriormente no Estádio Saraivão, em que o Ivinhema saiu inclusive com o placar de 2 a 1 para cima do Tucunaré de Bataguassu. 

Jogo pegado

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.   

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações. 

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar. 

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida. 

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final. 

Além dessas equipes, o DAC recebeu em casa a equipe do Corumbaense, também no primeiro jogo das equipes em busca de uma vaga na semifinal, que começou às 15h30. Essas equipes se classificaram respectivamente em cima do CRA e do popular "CREC" o Costa Rica EC.

Agora, o jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul, segundo informações repassadas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. 

 

