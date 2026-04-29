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CONMEBOL SUL-AMERICANA

Dois atletas de MS ajudam São Paulo a conquistar empate na Colômbia

Após quatro meses sem entrar em campo, Carlos Coronel fez estreia sem tomar gols e garantiu mais um ponto na competição para o clube

Noysle Carvalho

29/04/2026 - 10h20
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Em noite de Copa Sul-Americana, dois atletas sul-mato-grossenses ajudaram o São Paulo a garantir o empate fora de casa em jogo válido pela terceira rodada do Grupo C, contra o Millonarios Fútbol Club. O jogo aconteceu no El Campín, em Bogotá e o goleiro murtinhense Carlos Coronel fez a sua estreia após mais de quatro meses de contração.

Na Colômbia, o time brasileiro optou por uma escalação alternativa. O técnico Roger Machado poupou sete jogadores, entre eles o goleiro titular Rafael, que abriu espaço para o sul-mato-grossense estrear pelo time. Em um jogo sem gols, as defesas de Coronel foram destaque na partida.

Além dele, o douradense Ferreirinha, ponta-esquerda e jogador importante no campeonato brasileiro foi poupado no início, mas também entrou no jogo aos 56 minutos, já no segundo tempo.

Sem muito destaque, o São Paulo finalizou nove vezes, com apenas dois chutes no gol. Apesar da pouca intensidade, o time conseguiu segurar o empate e segue invicto na competição liderando o grupo, com 7 pontos.

Apesar de não vencer, e também pela escolha não habitual dos jogadores, o treinador falou à imprensa que ficou satisfeito com a atuação do time em campo. “Pelas circunstâncias do jogo e dentro do contexto de uma competição sul-americana, levando em conta também a altitude de Bogotá, foi importante conquistarmos esse ponto fora de casa”.

Grupo C

O São Paulo está no grupo C da Copa Sul-Americana e lidera com 7 pontos: 2 vitórias e 1 empate. Logo atrás, em segundo, o time chileno O'Higgins aparece com 6 pontos. Em terceiro o clube colombiano Millonarios, com 4 pontos, e em último o urugaio Boston River, sem nenhum ponto e acumulando três derrotas.

Os próximos jogos do grupo C serão válidos pela quarta rodada, com confrontos entre:

  • O'Higgins x São Paulo - El Teniente
  • Boston River x Millonarios - Centenario

Estreia do murtinhense

Natural de Porto Murtinho, município de Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai, Carlos Coronel atua como goleiro da Seleção Paraguaia e veio construir carreira no futebol brasileiro após participação no time norte-americano New York Red Bulls (MLS) durante os últimos três anos.

Contratado como reforço do São Paulo no início de 2026, o goleiro ainda não havia entrado em campo pelo clube brasileiro e estreou na competição Sul-Americana na noite de ontem (28), contra o clube colombiano Millonarios.

Com cenas inusitadas de rodopios durante o jogo, mas sem levar gol, o murtinhense disse ao final da partida que foi um momento especial estrear com a camisa do São Paulo.

“É um clube com muita história, então é uma felicidade imensa. Minha família e todo mundo sabe que eu estava esperando ansioso por essa estreia. Feliz também de não ter tomado gol e ajudado a equipe. Acho que a equipe se entregou muito. Então é parabenizar todo mundo e valorizar esse ponto que é muito importante”.

Confederação Brasileira de Futebol

CBF aumenta gastos e tem déficit de R$ 182,5 milhões em 2025, aponta balanço

A confederação atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores "

27/04/2026 23h00

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Sede da CBF

Sede da CBF Foto: Lucas Figueiredo / CBF

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A CBF terminou 2025 com déficit de R$ 182,5 milhões, segundo apontou balanço financeiro aprovado pelos representantes das 27 federações em assembleia realizada nesta segunda-feira, 27.

A confederação, que havia registrado superávit de R$ 107 milhões em 2024, atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores "

Parte importante do aumento de despesas operacionais de 111% tem relação com os R$ 80 milhões que a entidade teve de pagar ao Icasa, que ganhou processo contra a confederação referente ao não acesso à Série A em 2014.

O time de Juazeiro do Norte, quinto colocado na Série B de 2013, argumentou que a CBF cometeu um erro que impediu que a equipe fosse promovida à Série A naquele ano e foi indenizado.

A Justiça entendeu que o Icasa estava certo no caso envolvendo o Figueirense por suposta escalação irregular do jogador Luan na partida entre o clube catarinense e o América-MG. A alegação era de que o jogador havia atuado tendo contrato vigente com outro clube.

Mesmo se não houvesse a indenização destinada ao Icasa, a CBF fecharia 2025 no vermelho em mais de R$ 100 milhões. Muitas despesas também estão relacionadas à seleção brasileira.

Foram investidos R$ 27 milhões em despesas logísticas pelo aumento de viagens da equipe comandada por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos; R$ 13 milhões em marketing e R$ 9 milhões em tecnologia e serviços de consultoria institucional, esportiva, assessoria jurídica, de comunicação.

As receitas referentes ao contrato com a Nike, o maior da história da confederação com a fornecedora de material esportivo, foram antecipadas ao exercício de 2024. Isso atrapalhou a entidade no ano passado. O acordo em questão pode render até R$ 1 bilhão por ano, considerando também os ganhos com royalties referentes à venda das camisas da seleção brasileira.

O diretor financeiro da CBF, Valdecir de Souza, alega que os gastos são necessários para "buscar eficiência na nova gestão", com "receitas crescentes" no futuro.

"Fez-se necessário gastar para buscar eficiência na nova gestão: resultados futuros, receitas crescentes, para que possamos fazer o que é mais importante, que é investir no futebol. Durante a Assembleia, acho que todos perceberam este ambiente novo, essa nova gestão, a vontade de fazer acontecer, de ter uma CBF com modernidade comparável às grandes confederações, como a FIFA. É o protagonismo da CBF que precisamos retomar", disse.

"Enfrentamos problemas e assumimos o compromisso de reorganizar finanças, regularizar dívidas trabalhistas e com clubes. Este investimento vai nos trazer frutos", afirmou o presidente Samir Xaud.

A bilionária entidade que comanda o futebol brasileiro apresentou receita bruta de R$ 1,7 bilhão, R$ 200 milhões a mais do que em 2024.
 

Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal

Equipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

27/04/2026 17h09

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Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal divulgação

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A classificação do Juventude AG na Copa LNF eliminando o tradicional Minas Tênis Clube durou pouco nas comemorações. Após a vitória por 1 a 0 no último domingo (26), em Dourados, a equipe já voltou o foco para o próximo compromisso decisivo da temporada: o confronto contra o Fidas Futsal, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

O duelo de ida está marcado para o próximo sábado (2), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Ginásio Espelho D'Água, em Brasília. A partida de volta será no dia 10 de maio, em Dourados.

A vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal foi garantida com um triunfo magro, mas consistente. Jogando no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, o time douradense superou o Minas com gol de Rodrigo Acre.

Agora, o clube aguarda sorteio para conhecer o adversário nas oitavas da competição nacional.

Autor do gol da classificação, o camisa 10 destacou a importância do resultado para a sequência da equipe na temporada. Segundo ele, o desempenho diante de um adversário tradicional reforça a confiança do elenco.

"Mostramos que podemos competir em alto nível e, mantendo essa pegada, acredito que vamos recuperar os pontos que deixamos escapar na LNF e também buscar a classificação na Copa do Brasil", afirmou em entrevista à LNF TV.

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de FutsalEquipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

Sem tempo para descanso, o elenco retomou as atividades já nesta segunda-feira (27), com treino no CSU Água Boa. A programação da comissão técnica prevê treinos em dois períodos na terça (28) e quinta-feira (30), além de trabalho físico na academia na quarta-feira (29).

A delegação embarca para o Distrito Federal na noite de quinta-feira, com chegada prevista para o dia seguinte. Após o confronto em Brasília, o grupo retorna a Dourados no domingo.

Para disputar a LNF Silver, Copa LNF e Copa do Brasil, o Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Setesc e Fundesporte, Comitê Brasileiro de Clubes CBC, Prefeitura de Dourados, através da Funed, Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.

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