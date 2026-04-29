Dois atletas de MS ajudam São Paulo a conquistar empate na Colômbia

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Em noite de Copa Sul-Americana, dois atletas sul-mato-grossenses ajudaram o São Paulo a garantir o empate fora de casa em jogo válido pela terceira rodada do Grupo C, contra o Millonarios Fútbol Club. O jogo aconteceu no El Campín, em Bogotá e o goleiro murtinhense Carlos Coronel fez a sua estreia após mais de quatro meses de contração.

Na Colômbia, o time brasileiro optou por uma escalação alternativa. O técnico Roger Machado poupou sete jogadores, entre eles o goleiro titular Rafael, que abriu espaço para o sul-mato-grossense estrear pelo time. Em um jogo sem gols, as defesas de Coronel foram destaque na partida.

Além dele, o douradense Ferreirinha, ponta-esquerda e jogador importante no campeonato brasileiro foi poupado no início, mas também entrou no jogo aos 56 minutos, já no segundo tempo.

Sem muito destaque, o São Paulo finalizou nove vezes, com apenas dois chutes no gol. Apesar da pouca intensidade, o time conseguiu segurar o empate e segue invicto na competição liderando o grupo, com 7 pontos.

Apesar de não vencer, e também pela escolha não habitual dos jogadores, o treinador falou à imprensa que ficou satisfeito com a atuação do time em campo. “Pelas circunstâncias do jogo e dentro do contexto de uma competição sul-americana, levando em conta também a altitude de Bogotá, foi importante conquistarmos esse ponto fora de casa”.

Grupo C

O São Paulo está no grupo C da Copa Sul-Americana e lidera com 7 pontos: 2 vitórias e 1 empate. Logo atrás, em segundo, o time chileno O'Higgins aparece com 6 pontos. Em terceiro o clube colombiano Millonarios, com 4 pontos, e em último o urugaio Boston River, sem nenhum ponto e acumulando três derrotas.

Os próximos jogos do grupo C serão válidos pela quarta rodada, com confrontos entre:

O'Higgins x São Paulo - El Teniente

Boston River x Millonarios - Centenario

Estreia do murtinhense

Natural de Porto Murtinho, município de Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai, Carlos Coronel atua como goleiro da Seleção Paraguaia e veio construir carreira no futebol brasileiro após participação no time norte-americano New York Red Bulls (MLS) durante os últimos três anos.

Contratado como reforço do São Paulo no início de 2026, o goleiro ainda não havia entrado em campo pelo clube brasileiro e estreou na competição Sul-Americana na noite de ontem (28), contra o clube colombiano Millonarios.

Com cenas inusitadas de rodopios durante o jogo, mas sem levar gol, o murtinhense disse ao final da partida que foi um momento especial estrear com a camisa do São Paulo.

“É um clube com muita história, então é uma felicidade imensa. Minha família e todo mundo sabe que eu estava esperando ansioso por essa estreia. Feliz também de não ter tomado gol e ajudado a equipe. Acho que a equipe se entregou muito. Então é parabenizar todo mundo e valorizar esse ponto que é muito importante”.