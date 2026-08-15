Nova regra da CBV afeta participação de Tifanny na Superliga de vôlei

Futebol sul-mato-grossense

Nova competição está prevista para ocorrer entre outubro e dezembro e dará ao campeão a terceira vaga de Mato Grosso do Sul no torneio nacional.

Representantes de clubes se reuniram na sede da FFMS para discutir os primeiros detalhes da Copa MS, prevista para ser disputada entre outubro e dezembro de 2026. Foto: Duda Paes/FFMS.

O futebol de Mato Grosso do Sul deve ganhar uma nova competição ainda em 2026. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) iniciou as tratativas para a realização da Copa MS, torneio previsto para ocorrer entre outubro e dezembro e que terá como principal atrativo uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

A primeira reunião técnico-administrativa foi realizada nesta quarta-feira (12), na sede da Federação, em Campo Grande, e contou com representantes de 11 clubes. A quantidade definitiva de participantes, no entanto, ainda depende da formalização das equipes interessadas.

A proposta apresentada pela FFMS prevê a participação de clubes que disputaram as Séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2026. A competição surge como alternativa para ampliar o calendário local e evitar que equipes permaneçam vários meses sem partidas oficiais antes do início da próxima temporada.

Participaram presencialmente da reunião representantes de Aquidauana, São Gabriel, Aquidauanense, Pantanal, Taveirópolis e União ABC. Operário, Dourados, Naviraiense, Corumbaense e Sete de Setembro acompanharam as discussões por videoconferência.

Apesar da presença no encontro e da manifestação de interesse, nenhum quadro definitivo de participantes foi fechado. Cada clube terá de confirmar oficialmente se disputará o torneio.

Misto abre mão da Copa MS e mira retorno à elite

Um dos clubes que já definiu sua posição é o Misto Esporte Clube, de Três Lagoas. Após reunião da diretoria realizada na noite da última quarta-feira (12), a equipe decidiu não disputar a Copa MS.

Conforme o secretário da diretoria, Kuesley Fernandes do Nascimento, a opção foi tomada para concentrar esforços na preparação para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

O Misto retorna à elite estadual após dez anos, depois de conquistar o vice-campeonato da Série B, e agora direciona o planejamento para a montagem do elenco que disputará a primeira divisão na próxima temporada.

Definição será na próxima semana

A próxima etapa está marcada para quarta-feira (19), quando será realizada uma nova reunião técnica. Na ocasião, os clubes deverão formalizar, por meio de assinatura, a participação ou desistência da Copa MS.

Somente depois dessa confirmação a FFMS poderá estabelecer o formato da competição. O número de equipes terá impacto direto na definição do sistema de disputa, quantidade de rodadas, regulamento e elaboração da tabela.

A expectativa inicial é de que os jogos sejam realizados entre outubro e dezembro, preenchendo parte do período em que tradicionalmente diversos clubes do Estado ficam sem competições oficiais.

Com isso, jogadores, integrantes das comissões técnicas e outros profissionais ligados às equipes poderão permanecer em atividade até mais próximo do início da temporada de 2027.

Campeão vai à Copa do Brasil

Além de movimentar o calendário estadual, a Copa MS terá peso nacional. O campeão ficará com a terceira vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2027, aumentando a importância esportiva e financeira da nova competição.

O vencedor se juntará ao Operário e Bataguassu, que já estão garantidos como representantes sul-mato-grossenses na edição de 2027 do torneio nacional.

A classificação para a Copa do Brasil é especialmente relevante para os clubes estaduais porque, além da exposição nacional, a participação na competição representa possibilidade de receita por meio das cotas distribuídas aos participantes.

Ponte para a temporada de 2027

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, afirmou que a intenção é fazer com que a Copa MS funcione também como preparação técnica para as equipes que estarão na elite estadual no próximo ano.

“A Copa MS é uma preparação técnica da equipe de futebol de cada clube filiado que vai participar, visando a Série A de 2027. A intenção é preencher um calendário mais extenso, mas, de fato, no seu cerne, é justamente fazer com que o futebol tenha um seguimento e essa roda da economia funcione da Série B para a Copa MS, da Copa MS para a Série A”, afirmou.

A proposta tenta reduzir um problema recorrente no futebol estadual: o curto período de atividade de clubes que não disputam competições nacionais.

Sem torneios no segundo semestre, parte das equipes encerra contratos, desmonta elencos e precisa recomeçar o planejamento poucos meses depois para o Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Com a Copa MS, a Federação pretende criar uma ligação entre a Série B estadual, a nova competição e a Série A de 2027, ampliando o período de atividade dos clubes e oferecendo uma disputa oficial no segundo semestre.

Os detalhes, porém, ainda dependem da adesão das equipes. A configuração definitiva da primeira Copa MS, incluindo participantes, fórmula de disputa e calendário, deverá começar a ser desenhada após a reunião da próxima quarta-feira.