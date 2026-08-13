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FIA retira restrição e russos e belarussos voltam a defender bandeira de seu país nas corridas

Liberação de pilotos russos e belarussos de voltarem à pista pode beneficiar um retorno de Nikita Mazepin à fórmula 1

Estadão Conteúdo

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13/08/2026 - 23h00
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira que as restrições a pilotos da Rússia e de Belarus por causa da guerra com a Ucrânia, impostas desde março de 2022, chegaram ao fim e eles poderão disputar corridas defendendo a bandeira de seu país e ouvirem o hino nacional no pódio.

Até esta semana, os pilotos destes países estavam obrigados a correr sob a bandeira da FIA. Mesmo as seleções destes países não podiam disputar eventos sob a chancela da federação. Apenas quem tinha dupla nacionalidade competia, e defendendo as cores de outro país.

"Atualização sobre a resposta da FIA ao conflito na Ucrânia. O objetivo desta circular é notificar todos os membros da FIA, detentores de licenças, competidores e oficiais, organizadores e outras partes interessadas da FIA sobre a decisão recente do Conselho Mundial de Automobilismo (WMSC), adotada em 3 de agosto de 2026. Pilotos, equipes nacionais, competidores individuais e oficiais da Rússia e de Belarus têm permissão para participar de competições internacionais ou zonais sem quaisquer restrições", anunciou a FIA em nota oficial.

"A exigência de assinar um termo de neutralidade não se aplica mais", continuou o comunicado. "A exibição de símbolos nacionais, cores e bandeiras da Rússia e de Belarus (em uniformes, equipamentos e veículos), bem como a execução de seus hinos nacionais, é permitida em competições internacionais ou regionais."

A liberação de pilotos russos e belarussos de voltarem à pista pode beneficiar um retorno de Nikita Mazepin à fórmula 1. O piloto da Rússia defendeu a Haas na temporada de 2021, mas acabou demitido pela escuderia norte-americana no ano seguinte por causa das restrições imposta após os ataques à Ucrânia. Deu lugar para Kevin Magnussen.

A autorização dos pilotos não significa que o Grande Prêmio da Rússia voltará ao calendário. Ao menos não de imediato. A prova ocorreu no circuito de Socchi até 2021. Depois, o contrato acabou rompido pela FIA justamente pela guerra. Belarus também não pode receber GPs.

terceirizado

Ônibus que levaria São Paulo a jogo com Bolívar é apreendido com 86 kg de maconha na Bolívia

Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus fretado

11/08/2026 18h00

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ônibus fretado foi adesivado com escudos do time

ônibus fretado foi adesivado com escudos do time Foto: Reprodução

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O ônibus terceirizado que levaria a delegação do São Paulo a La Paz foi apreendido com 86,5 kg de maconha entre Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. O clube não teve sua logística prejudicada e já está na capital boliviana, onde enfrentará o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O veículo já estava adesivado com escudo do time e foi abordado em uma operação de rotina da polícia boliviana, segundo informou a Red Uno, emissora de TV local. Durante inspeção, os agentes encontraram quatro sacos contendo pacotes em formato de tijolo escondidos na cabine do ônibus.

A empresa responsável disponibilizou outro veículo para o deslocamento do São Paulo. Em nota, a Flota Cosmos disse que "a responsabilidade corresponde aos motoristas", que ocupavam o ônibus.

A apreensão aconteceu ainda antes do desembarque da delegação na Bolívia. O time chegou ao país por volta das 20h (de Brasília) de segunda-feira, véspera da partida. A equipe desembarcou em Santa Cruz de la Sierra, cidade próxima do nível do mar, e iria para La Paz, a 3,6 mil metros de altitude, apenas horas antes do jogo.

A logística não foi prejudicada. No começo da tarde desta terça-feira, a delegação já estava em La Paz, conforme o planejado.

O São Paulo entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será no dia 18, no MorumBis, em São Paulo. Quem passar enfrentará, nas quartas, o vencedor de Boca Juniors e Recoleta.

Discussão

Copa MS: clubes e federação debatem regulamento nesta quarta-feira (12)

Competição premia campeão com vaga na competição nacional

11/08/2026 14h15

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Copa MS será realizada entre os meses de setembro e novembro

Copa MS será realizada entre os meses de setembro e novembro Divulgação / FFMS

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Os clubes interessados em participar da reunião técnico-administrativa da Copa MS devem comparecer nesta quarta-feira (12), às 14h, na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande. A competição que deve acontecer entre outubro e dezembro.

O campeão garante a terceira vaga do Estado na Copa do Brasil 2027, se juntando a Operário FC e AA Bataguassu. 

Em nota, a federação destacou que o primeiro encontro servirá para discutir possíveis modelos de competição, com proposta de forma de disputa, regulamento, tabela e datas de início e dos jogos finais. Podem participar as equipes que disputaram as séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026.

“São questões que dependem diretamente do números de clubes interessados. Já temos a predisposição de, pelo menos, três clubes da primeira divisão em estar na disputa e outros que estavam na segunda que terminou há uma semana”, explicou o diretor Marco Tavares.

Calendário

A competição foi realizada inicialmente em 2010, vencida pelo Centro Esportivo Nova Esperança (Cene), retorna nesta temporada e serve como uma espécie de conexão com o calendário de 2027.

No lançamento do calendário para este ano, o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ressaltou a importância de se ter competições durante todo o ano. “Esse talvez seja o grande momento que o futebol sul-mato-grossense necessita, com um calendário extenso, jogos o ano todo, geração de emprego e renda para todos os que vivem o universo do futebol”, afirmou o dirigente.

Além da Copa MS, o calendário estadual contará com a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Copa do Brasil, Copa Verde, Série D do Campeonato Brasileiro e Série B Estadual.

 

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