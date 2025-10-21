Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

O Cardmates Brasil com guias seguros de marcas de jogos online

O Cardmates Brasil é um dos maiores portais de informação segura sobre as tendências globais de jogos de azar. Conheça todos os detalhes sobre essa plataforma

Da redação

Da redação

21/10/2025 - 11h27
Cardmates Brasil: guia seguro para plataformas de jogos online

Se você está à procura de informações sobre como ter o melhor desempenho em jogos de azar, o seu melhor parceiro é o portal Cardmates Brasil. O site funciona como um crupiê discreto, que nunca entra no jogo, mas é aquele que garante que as cartas estão bem embaralhadas. O principal objetivo é oferecer informações claras, com análises profundas e completas de diferentes plataformas. Além de contribuir para uma visão abrangente sobre o universo dos jogos de azar no Brasil e também no exterior. No Cardmates, a sorte está em entender o cenário, antes de apostar todas as suas fichas. 

Cartas na mesa: Cardmates e sua proposta

A marca do Cardmates foi pensada para ter a função de um observador atento. O site é um árbitro, que atua de forma imparcial. A longo prazo a marca se consolidou como um dos maiores sites especializados em jogos de azar no mundo. Os especialistas trabalham arduamente para trazer informações práticas aos leitores. Por isso, a experiência com o site  é consistente seja para pôquer, caça níqueis ou apostas esportivas. Não há intenção de fazer propaganda de marcas e sim oferecer guias completos a usuários com qualquer nível de habilidade. 
 

Cardmates Brasil e o cenário nacional

Essa proposta cuidadosa ganhou um sabor local com o Cardmates Brasil. Afinal, falar de jogos de azar no Brasil, sempre é algo interessante. Já que a legislação impõe alguns limites locais que se diferem das regras gerais em outros lugares do mundo. E vale destacar que a curiosidade do brasileiro é um tema que cresce diariamente. Por isso, o portal decifra esse complexo tabuleiro e explica a atuação e funcionamento de diferentes plataformas além de trazer à tona as tendências globais do mercado. 

Fichas digitais: o papel da criptomoeda

O olhar atento sobre as novas formas de pagamento do mercado é outra especialidade do portal. Em um cenário onde o dinheiro físico é uma ficha antiga, a criptomoeda surge como uma tendência, dando nova forma ao sistema de pagamentos. Muitas das análises feitas pelos profissionais do portal exploram as marcas mais inovadoras e que aceitam Bitcoins, ethereum e outras moedas digitais como forma de pagamento. Fica muito mais simples para o usuário entender como a tecnologia nos sistemas de pagamento é incorporada aos cassinos online. E isso serve para que o jogador possa entender com mais facilidade como o blockchain e o anonimato entram nesse cassino virtual de múltiplas camadas. 

Vale destacar que essa tendência entre os jogos online e as criptomoedas são muito mais que uma tendência. É como se fosse um par de ases para aqueles que buscam segurança e inovação para os seus jogos. Cada análise feita pelo portal Cardmates Brasil é recheada por informações preciosas sobre as vantagens e riscos dessa alternativa, sem tentar glamourizar o sistema e sem deixar de lado o impacto dessa tecnologia para o setor. É essencial que os jogadores entendam perfeitamente como funcionam as transações digitais e quais são as regras e riscos envolvidos. 

Detalhes que fazem a diferença no Cardmates Brasil

A equipe Cardmates é composta por entusiastas e especialistas em iGaming e que estão no mercado há anos. Os conteúdos são bem organizados e completos, e é comum encontrar textos divertidos e cheios de exemplos práticos e metáforas interessantes. O bom humor também faz parte desse time de campeões, até mesmo quando o tema é referente a detalhes de legalização ou complexidades sobre pagamentos. 

Segundo Maksym Merzhvynskyi, diretor de apostas e cassino no site, o Cardmates Brasil é a porta de entrada para um mundo cheio de diversão, mas sem deixar de lado toda a responsabilidade que precisa ser seguida com os jogos de azar. O público brasileiro vai encontrar uma vitrine organizada onde o principal objetivo é estimular jogos responsáveis, explicar tendências e auxiliar nas melhores jogadas. 
 

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2875, segunda-feira (20/10)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/10/2025 19h13

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2875 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2875 são:

Primeiro sorteio: 31 - 15 - 33 - 01 - 17 - 48 

Segundo sorteio: 40 - 42 - 41 - 01 - 17 - 48

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2876

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2876. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2838, segunda-feira (20/10)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/10/2025 19h08

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2838 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2838 são:

58 - 06 - 85 - 05 - 16 - 24 - 23 - 34 - 97 - 82 - 63 - 99 - 86 - 36 - 31 - 53 - 35 - 12 - 87 - 43

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2839

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2839. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

