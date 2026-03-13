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COPA DO MUNDO

O que a tensão global tem a ver com o Brasil sediar a Copa de 2026? Entenda

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã

Denis Felipe

Denis Felipe

13/03/2026 - 14h00
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A chance de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2026 é praticamente nula. Oficialmente, o torneio está confirmado para ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, com início marcado para 11 de junho de 2026.
Abaixo, apresento os detalhes sobre a situação atual e o porquê de esses boatos terem surgido recentemente:

Feito por Denis Felipe com IA

Por que se fala no Brasil agora?

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Isso gerou uma onda de especulações na internet sobre a segurança de realizar o evento em solo americano.

Como o Brasil sediou a Copa em 2014 e possui 17 estádios com padrão internacional prontos, o país é frequentemente citado em "teorias da conspiração" ou discussões de redes sociais como um substituto imediato.

Posição Oficial

Apesar do clima de incerteza gerado pelas notícias de guerra, a FIFA não anunciou qualquer mudança de sede. A entidade declarou que está "monitorando os desenvolvimentos", mas que os preparativos para a abertura no Estádio Azteca (México) e a final em Nova York (EUA) continuam a todo vapor.

"A Copa do Mundo de 2026 seguirá conforme o planejado nos três países sede, apesar dos rumores de adiamento ou realocação." — Resumo de posicionamento da FIFA em março de 2026.


Portanto, embora o Brasil tenha a capacidade técnica de receber o evento, não há qualquer movimento oficial para que isso aconteça. O foco da Seleção Brasileira no momento é a preparação para a estreia no dia 13 de junho de 2026.

Estádio Pedro Pedrossian

Após quatro anos de interdição, reforma do Morenão deve sair do papel neste ano

Estádio não recebe uma partida oficial desde abril de 2022 e deve ser concedido ao Governo do Estado

12/03/2026 16h30

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul deve assinar neste mês o convênio para concessão do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, interditado há quase quatro anos.

A formalização do acordo entre o Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi confirmada nesta quarta-feira (11) pelo governador Eduardo Riedel e é considerada um passo importante para a reabertura do estádio.

Segundo o governador, após a assinatura do convênio, a expectativa é avançar na reforma do espaço e dar continuidade às próximas etapas de obras. 

O estádio que não recebe uma partida oficial desde abril de 2022, e atualmente, passa por uma reforma financiada pelo Governo do Estado, investimento de R$ 9,4 milhões por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Conforme o Executivo Estadual, o objetivo é recuperar a estrutura do estádio para permitir a retomada de partidas de futebol e a realização de eventos.

Na sexta-feira (10), o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, acompanhou uma vistoria nas obras ao lado do promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Também participaram da visita representantes da UFMS, incluindo o pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros, e o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

De acordo com Silvio Lobo Filho, a meta é entregar o estádio com condições adequadas de uso. “Queremos entregar o estádio com o gramado adequado, as arquibancadas e vestiários em condições, além de toda a parte estrutural pronta para ser utilizada”, afirmou.

Destacou que o andamento das obras é acompanhado de perto por órgãos técnicos. A fiscalização é realizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e pela própria Fundesporte, garantindo que as exigências técnicas sejam cumpridas em cada fase da reforma.

A revitalização do Morenão foi dividida em três etapas principais: recuperação da estrutura e dos banheiros, adequações na parte elétrica e intervenções voltadas à acessibilidade e segurança contra pânico.

Segundo Augusto Malheiros, apesar de a previsão oficial de conclusão ser apenas no final do ano, existe a possibilidade de utilização antecipada do estádio. Isso poderá ocorrer caso parte das etapas da reforma seja finalizada antes do cronograma previsto e haja viabilidade contratual e operacional para a liberação do espaço.

Saiba*

Construído há mais de 50 anos, o Morenão não recebe um jogo oficial desde abril de 2022, vitória do Operário por 1 a 0 frente ao Dourados, partida válida pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense daquele ano. 

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Transmissão pela TV

De olho em mais R$ 950 mil, Operário encara time goiano nesta quinta-feira

Operário busca avançar na competição nacional e garantir premiação milionária em confronto decisivo contra equipe de Goiás nesta quinta-feira

12/03/2026 11h30

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Time do Operário busca vaga e premiação de R$ 950 mil contra equipe goiana

Time do Operário busca vaga e premiação de R$ 950 mil contra equipe goiana Felipe Surto/@felipesurto

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Nesta quinta-feira, 12, o Operário jogará contra o Vila Nova, na busca da classificação na Copa do Brasil. Em caso de vitória além avançar para a próxima fase, o clube também pode embolsar mais R$ 950 mil. 

Em jogo único que será disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, a partida se inicia às 19h (horário de Brasília) e em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para a disputa de pênaltis, onde apenas um irá avançar. 

A partida será arbitrada pelo trio carioca, sendo o árbitro principal Yuri Ferreira da Cruz, o assistente um Raphael Tavares dos Reis e o assistente dois Júlio César Gaudencio. 

O time que vencer o duelo, enfrenta na quarta fase o Confiança-SE, que eliminou o Tombense-MG na última quarta-feira, dia 11. 

Como chegam? 

Para chegar até aqui nesta fase da competição, tanto o Operário quanto o Vila Nova, disputaram apenas um jogo na atual edição da Copa do Brasil. 

O time operariano eliminou o ASA de Arapiraca jogando fora de casa e a vitória por 2 a 1 os colocaram na terceira fase da competição nacional. 

Já a equipe goiana, alcançou a terceira fase passando pelo time do Velo Clube-SP, nos pênaltis, após o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. 

Onde assistir

A partida será transmitida às 19h (horário de Brasília) em três canais diferentes, na TV fechada a transmissão fica por conta do Sportv e do Premiere, além de ter transmissão gratuita no Youtube da GETV. 
 

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