O que a tensão global tem a ver com o Brasil sediar a Copa de 2026? Entenda

A chance de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2026 é praticamente nula. Oficialmente, o torneio está confirmado para ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, com início marcado para 11 de junho de 2026.
Abaixo, apresento os detalhes sobre a situação atual e o porquê de esses boatos terem surgido recentemente:
Por que se fala no Brasil agora?
Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Isso gerou uma onda de especulações na internet sobre a segurança de realizar o evento em solo americano.
Como o Brasil sediou a Copa em 2014 e possui 17 estádios com padrão internacional prontos, o país é frequentemente citado em "teorias da conspiração" ou discussões de redes sociais como um substituto imediato.
Posição Oficial
Apesar do clima de incerteza gerado pelas notícias de guerra, a FIFA não anunciou qualquer mudança de sede. A entidade declarou que está "monitorando os desenvolvimentos", mas que os preparativos para a abertura no Estádio Azteca (México) e a final em Nova York (EUA) continuam a todo vapor.
"A Copa do Mundo de 2026 seguirá conforme o planejado nos três países sede, apesar dos rumores de adiamento ou realocação." — Resumo de posicionamento da FIFA em março de 2026.
Portanto, embora o Brasil tenha a capacidade técnica de receber o evento, não há qualquer movimento oficial para que isso aconteça. O foco da Seleção Brasileira no momento é a preparação para a estreia no dia 13 de junho de 2026.