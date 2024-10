Operário anuncia Renné Franco como novo executivo de futebol para 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com o calendário de 2025 apertado, devido a compromissos nacionais como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D, o Operário Futebol Clube anunciou na manhã desta quarta-feira (9) o nome de Renné Franco como o novo executivo de futebol. Seu primeiro grande compromisso será o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que inicia em janeiro de 2025.

Divulgação/ OFC

Seu trabalho mais recente foi no São José (SP), onde ajudou a montar o Departamento de Análises de Mercado e conseguiu contratar bons atletas que levaram o time paulista ao título da Copa Paulista em 2023.

Com bastante experiência no futebol, o novo executivo do Galo de Campo Grande, que possui dupla cidadania portuguesa, passou por equipes como Juventus (SC), Barcelona (BA), Lajeadense (RS), Moto Clube (BA) e São José (SP).

Em entrevista ao Correio do Estado, o presidente do Operário Futebol Clube, Nelson Antônio da Silva, afirmou que o recém-contratado está animado para trabalhar no Mato Grosso do Sul.

“Antes de fechar com Renné, conversamos com ele e explicamos como é o futebol sul-mato-grossense. É um rapaz novo, com muita fome e está empolgado em trabalhar no futebol do estado”, relatou

Questionado sobre as ideias do Operário para o elenco de 2025, o presidente do clube afirmou que pretende trabalhar com um elenco enxuto, mas com jogadores de qualidade. Alguns nomes conhecidos da torcida operariana, como o defensor Ryan, que pertence ao Operário Futebol Clube, o volante Marcel e o zagueiro João Renato, já estão contratados, mas novos nomes devem ser anunciados até o final do mês.

“Apesar de termos um calendário cheio, pretendemos trabalhar com um grupo pequeno e competitivo, devido ao custo-benefício e ao que podemos gastar no ano que vem. Conseguimos fechar com três atletas que estavam aqui no ano passado e outros nomes conhecidos da torcida que já estão confirmados, mas vou anunciar após a assinatura de contrato”, disse."



Leocir Dall’allastra fica no Operário?

Segundo o presidente do Galo, Nelson Antônio da Silva, sim! Mas faltam apenas alguns detalhes para anunciar o nome. O clube conta com o técnico Leocir Dall’Astra para 2025.

“Estamos conversando com Leocir e é bem possível que consigamos assinar um novo contrato com ele. O que falta mesmo é ajustar algumas questões financeiras. Ele também recebeu sondagens de outros clubes, mas seu retorno ao comando da equipe para 2025 está bem encaminhado”, disse o presidente Nelson Antônio da Silva ao Correio do Estado.

No início deste ano, Leocir Dall'Astra estava no comando do Grêmio Esportivo Bagé (RS), que atualmente participa do Gauchão Série A2, equivalente à segunda divisão. O time gaúcho não avançou de fase, ficando na 6ª colocação do Grupo B.

O comandante chegou a Mato Grosso do Sul em 2023 e, ao ser questionado sobre o desempenho do clube no Brasileirão da Série D, conquistou rapidamente a torcida pela transparência nas entrevistas coletivas.

Ténico Leocir Dall'astra comanando o Operário Futebol Clube. Divulgação/ OFC

Leocir Dall'Astra tem 60 anos e, após deixar a carreira de jogador profissional, iniciou sua trajetória como treinador em 2004 no Passo Fundo-RS. Desde então, passou por diversos clubes do Sul do Brasil e pelo ASA-AL. Em 2015, conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro dirigindo o Ypiranga-RS. Depois, passou pelo Treze-PB e pelo Operário VG-MT. Entre 2022 e 2023, comandou o Pelotas-RS, até chegar ao Operário nos últimos jogos da Série D."

“Aos torcedores operariano, vamos montar um time com as nossas características, que é um elenco com força e garra, como diz o hino do clube. Temos compromissos importantes para o ano que vem e precisamos competir e honrar as nossas cores”, relatou.

AAlém do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que inicia em janeiro de 2025, o Operário Futebol Clube também participará da Copa Verde, do Campeonato Brasileiro da Série D e da Copa do Brasil.

