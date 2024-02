Operário estreia na Copa do Brasil no dia 28 de fevereiro contra o Operário Ferroviário

Jhonny comemorando sobre o Operário (PR), na Copa do Brasil no ano passado. - Foto: Reprodução

Os representantes de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, Operário e Costa Rica já sabem quando devem entrar em campo na competição nacional. O grande problema é onde jogar, já que os estádios Laertão e Jacques da Luz devem passar por vistoria nas próximas semanas.

O Costa Rica estreia no dia 21 de janeiro contra o América (RN). O local da partida ainda não está definido, já que na próxima semana, o Estádio Laertão deve receber representantes da CBF para avaliar a situação do gramado.

Quem enfrenta a mesma situação é o Operário, que enfrenta o Operário Ferroviário (PR) no dia 28 de fevereiro. O local da partida também não tem local definido, já que o Estádio Jacques da Luz está interditado passando por manutenção do gramado

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, há temores que o tempo é curto para reforma adequada do gramado do Estádio Jacques da Luz.

Em caso de não conseguir ajustar o gramado nas próximas semanas, as opções são o Estádio Sotero Zarate em Sidrolândia ou o Fredis Saldivar em Dourados.

Em entrevista ao Correio do Estado, o presidente do Operário, Nelson Antônio, explicou que o Estádio Sotero Zarate não teria estrutura para um jogo de grande porte como a Copa do Brasil e acredita que o Estádio Jacques da Luz fica em Campo Grande, esteja apto para a partida.

"Aqui no Sotero é impossível, não há estrutura para imprensa e torcedores. Ainda conto com o Jacques da Luz, estamos correndo contra o tempo",

Cotas

Os times do Costa Rica e Operário estão no Grupo 3 e tiveram suas cotas aumentadas de R$750 mil para R$787,5 mil.

Os clubes do Grupo 1. recebem R$1,47 milhão e do Grupo 2 cerca de R$ 1,31 milhão.

Caso os representantes de MS avancem para a segunda fase, o CREC deve enfrentar o São Luiz-RS ou o Ituano-SP. Já o Operário, caso avance, enfrentará o Villa Nova-MG ou Aparecidense-GO, fora de casa.

Caso cheguem na segunda fase da Copa do Brasil, ambos os clubes de MS, garantem R$ 945 mil.

