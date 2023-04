Operário reverte desvantagem do primeiro jogo e goleia o Novo por 4 a 1

Nome da partida, Tony Jr. marcou três gols para o Galo Sul-mato-grossense, abrindo ao placar logo aos seis minutos do primeiro tempo - Marcelo Victor/ Correio do Estado

Semifinalista do campeonato sul-mato-grossense, o Operário foi uma das equipes que conseguiu reverter o resultado negativo do primeiro jogo das quartas de final, eliminando o Novo FC por 4 a 1, após ter perdido a partida de ida por dois a zero.

Nome da partida, Tony Jr. marcou três gols para o Galo Sul-mato-grossense, abrindo ao placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, que foi todo dominado pelo alvinegro de MS.

Após Johnny marcou o segundo do Operário, Tony voltou a brilhar aos 27 - já revertendo aqui o resultado de ida -, com todas as jogadas até então sendo elaboradas pela direita.

Depois, aos 41, com o ataque escalando pela direita, Tony Jr. recebe sozinho dentro da grande área e faz seu terceiro.

Atual campeão estadual, o galo saiu para o intervalo com um largo placar, mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, o goleiro Samuel não consegue parar o gol do, camisa 10 do Novo, Luan.

Com a equipe do Novo não deixando de dar pressão, a torcido do Operário pedia jogo e ficou impressionada com a defesa do goleiro Samuel, que tirou aplauso do público presente

Ainda assim, com o resultado já garantido, daí para frente, o Operário se limitou a controlar a partida, oferecendo perigo ao Novo, apenas aos 30 minutos do segundo tempo, quando o time chegou perto da meta, numa jogada de escanteio que nasceu de uma batida de falta desviada pela saga.

Conforme a diretoria da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o estádio Jacques da Luz, que recebeu a partida das quartas, registrou público total de 842 pessoas assistindo ao jogo na Capital, sendo 102 não pagantes e outros 740 que pagaram ingresso para a partida.

Semifinal

Próximo adversário do Operário, a equipe de Dourados vem com desempenho invejável na competição, passando fácil pelo confronto das quartas de final, vencendo o primeiro jogo por dois a zero e goleando a equipe de Coxim, hoje (02), por seis a zero, sendo o jogo de maior público do campeonato.

Reprodução/ GEEsporte

Depois de abrir o placar, e ir para o vestiário vencendo, Dourados voltou para a segunda metade e marcou outros cinco gols na equipe de Coxim, com direito a um marcado já faltando cinco minutos para o fim do jogo, feito por Felipe Jesus, que garantiu ainda seu segundo consecutivo - e sexto do Dourados - já no momento de acréscimo.

Já o Costa Rica venceu o jogo de volta (por dois a zero), após perder por um a zero para a equipe do Aquidauanense. Seu adversário será o time de Ivinhema, mesmo após o clube perder hoje para a Serc (por 4 a 2), já que tinha conseguido vencido a primeira partida por três gols.

Essa será a primeira vez que a equipe de Costa Rica chega à semifinal do sul-mato-grossense de futebol, após reverter a vantagem obtida pelo Azulão (Aquidauanense) no primeiro jogo.

