Pai de campeão do UFC dá aula de karatê em Campo Grande

Mestre Yoshizo Machida ministrará curso de atualização técnica, exames de graduação e credenciamento

Alison Silva

Alison Silva

20/10/2025 - 17h00
Mestre Yoshizo Machida, pai do lutador de artes marciais mistas e ex-campeão do Ultimate Fighting Championship (UFC) Lyoto Machida, ministrará curso de atualização técnica, exames de graduação e credenciamento, reunindo praticantes de karate em Campo Grande, neste final de semana.

Junto dele, Kazuo Nagamine, diretor técnico da JKA no Brasil, também com mais de 50 anos de dedicação à arte marcial e experiência como técnico de seleções brasileiras e professor universitário.

Reconhecido internacionalmente, Yoshizo Machida possui mais de cinco décadas de experiência no karatê Shotokan e é o instrutor-chefe da JKA-Brasil.

A iniciativa é organizada pela JKA-MS e oferece oportunidades tanto para faixas graduadas quanto para iniciantes interessados em aprimorar suas técnicas.

Lyoto Machida 

O cartel de Lyoto Machida no UFC é de 24 vitórias e 8 derrotas, com 11 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 13 por decisão. Ele é ex-campeão dos meio-pesados do UFC e é reconhecido por seu estilo técnico baseado no karatê tradicional. Machida também possui um cartel profissional geral de 26 vitórias e 12 derrotas, incluindo lutas fora do UFC, como no Bellator MMA. 

Título

Lyoto Machida estreou no UFC em 2007, no UFC 67, enfrentando Sam Hoger, e em seguida derrotou David Heath, Kazuhiro Nakamura, Rameau Thierry Sokoudjou, Tito Ortiz e Thiago Silva. Suas vitórias o levaram a conquistar a oportunidade de disputar o cinturão dos pesos-meio-pesados contra Rashad Evans, um adversário que jamais havia sido nocauteado e vinha em grande fase, após conquistar o título ao vencer Forrest Griffin, e também triunfar sobre Michael Bisping (decisão dividida) e Chuck Liddell, este último com um nocaute devastador, marcando o início do declínio de um dos maiores ícones da história do UFC.

A chance de Machida disputar o cinturão surgiu após a luta entre Frank Mir e Brock Lesnar, que originalmente encerraria o evento, ser transferida para o UFC 100, e também devido à lesão na mandíbula de Quinton "Rampage" Jackson, que seria o adversário de Evans na disputa do título. Machida aproveitou a oportunidade e conquistou o cinturão dos pesos-meio-pesados com um nocaute impressionante no dia 23 de maio de 2009.

Detalhes do evento

Datas e horários:

Sexta-feira, 24/10: 15h às 17h (curso voltado para faixas marrom e preta)

Sábado, 25/10:

9h às 11h30: curso aberto a todas as graduações e ao público em geral

Tarde: exame de faixa para graduados (evento fechado)

Local: Associação Médica de Mato Grosso do Sul

Endereço: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 155 – Jardim Veraneio

Público: Aberto a todos, independentemente da escola de karatê ou entidade federativa

Informações e inscrições:
Email: [email protected]
WhatsApp: (67) 99984-6419

