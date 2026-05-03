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Vasco marca no último lance e arranca empate no clássico com o Flamengo

O time rubro-negro abriu 2 a 0 no placar com gols de Pedro e Jorginho, mas o Gigante da Colina foi guerreiro e buscou o empate com Robert Renan e Hugo Moura

Estadão Conteúdo

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03/05/2026 - 17h45
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Flamengo e Vasco fizeram mais um "Clássico dos Milhões" disputado até o último minuto e terminando com empate por 2 a 2. O time rubro-negro abriu 2 a 0 no placar com gols de Pedro e Jorginho, mas o Vasco foi guerreiro e buscou o empate com Robert Renan e Hugo Moura. A partida, realizada no Maracanã, no Rio, foi acompanhada por mais de 60 mil torcedores.

O Flamengo desperdiçou uma boa chance de se aproximar do Palmeiras, que empatou com o Santos, por 1 a 1, no sábado, e lidera com 33 pontos. O time carioca, que vinha de quatro vitórias seguidas, chegou a 27 pontos, em segundo lugar, mas com um jogo a menos.

O Vasco, que vinha de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, se recuperou e deixou o campo com gosto de vitória. O time chegou a 17 pontos, na 12ª colocação. Entretanto, segue sem vencer como visitante, sendo quatro empates e três derrotas.

O Vasco chegou com certo perigo nos primeiro minutos, quando Thiago Mendes recebeu dentro da área e chutou de bico, acertando o lado de fora da rede. Mas foi o Flamengo quem abriu o placar, aos sete minutos. Após cruzamento da esquerda de Samuel Lino, Pedro disputou dentro da área e ajeitou com dois toques sutis, girando e finalizando forte. Léo Jardim chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Mesmo atrás do placar, o Vasco seguiu buscando o gol e Johan Rojas arriscou de muito longe. A bola, porém, quicou na frente de Rossi, que precisou espalmar para evitar o gol. Em outro lance, David desviou cobrança de falta de cabeça, mas para fora

O Flamengo respondeu com chutes de Pedro e Luiz Araújo, ambos para fora. No fim do primeiro tempo, o Vasco balançou a rede com David, mas o assistente marcou impedimento, confirmado pelo VAR

No início do segundo tempo, o Flamengo ficou em situação ainda melhor quando o árbitro foi chamado pelo VAR para um possível pênalti. Ele marcou a falta após ver pisão de Paulo Henrique no pé de Pedro. Na cobrança, aos 14 minutos, Jorginho deslocou Léo Jardim e fez 2 a 0.

Atrás do placar, o Vasco tomou mais iniciativa em busca do gol, embora o Flamengo também seguiu criando algumas oportunidades. Aos 38, o Vasco incendiou novamente a partida ao diminuir o placar. Nuno Moreira cobrou escanteio e Robert Renan subiu livre na pequena área para completar de cabeça.

Em outro lance, Puma Rodríguez avançou pela direita e cruzou para Spinelli, que chutou de primeira, mas para fora após desvio E, quando tudo parecia definido, o Vasco empatou a partida aos 51 minutos do segundo tempo. Cuesta recebeu na direita e cruzou. A bola quicou e Hugo Moura se abaixou para cabecear e deixar tudo igual. O lance ainda foi checado pelo VAR, mas o gol foi confirmado, literalmente, no último lance do clássico.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 21h30, quando visita o Independiente Medellín, da Colômbia, pela Libertadores. No domingo, às 19h30, visita o Grêmio em Porto Alegre (RS), pelo Brasileirão.

O Vasco também tem compromisso no meio de semana: pega o Audax Italiano, do Chile, na quarta-feira, às 19h, fora de casa, pela Sul-Americana. No domingo, às 20h30, recebe o Athletico pelo Brasileirão, em São Januário, no Rio.

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO 2 X 2 VASCO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Pedro (Wallace Yan) e Samuel Lino (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Andrés Gómez), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Johan Rojas (Nuno Moreira); Puma Rodríguez, Brenner (Spinelli) e David (Adson). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pedro, aos sete minutos do primeiro tempo. Jorginho, aos 14, Robert Renan, aos 38, e Hugo Moura, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira, Alex Sandro e Plata (Flamengo). Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Barros (Vasco).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO - 57.516 pagantes (61.872 presentes).

RENDA - R$ 5.261.145,00.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal

Time de Dourados bate o Fidas, de Brasília (DF), por 2 a 1 fora de casa e joga pelo empate na volta, no Ginásio Ulysses Guimarães

03/05/2026 13h57

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Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal Foto: lucassimoesfotografo

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O Juventude AG deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. Pela partida de ida das oitavas, disputada neste sábado (2), a equipe de Dourados venceu o Fidas Futsal, em Brasília (DF), por 2 a 1, de virada.

Os gols do time sul-mato-grossense foram marcados por Magrelo e Acre, enquanto o goleiro Jackson teve atuação decisiva com grandes defesas ao longo da partida. Katóia abriu o placar para os donos da casa no fim do primeiro tempo.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (10), às 10h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados. O Juventude AG tem a vantagem do empate, enquanto o Fidas precisa vencer no tempo normal para levar a decisão à prorrogação.

Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Minas Tênis Clube.

Virada construída no segundo tempo

No Ginásio Espelho D’Água, em Brazlândia (DF), o Juventude AG começou melhor e criou as principais chances da etapa inicial, obrigando o goleiro Hugo a trabalhar em diversas oportunidades.

Apesar da superioridade visitante, o Fidas saiu na frente nos segundos finais do primeiro tempo. Em cobrança de tiro livre, Katóia finalizou, Jackson defendeu parcialmente e, no rebote, o próprio jogador mandou para o fundo das redes.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Magrelo tabelou com Nathan, que fez o pivô, e finalizou com precisão para deixar tudo igual. A virada saiu aos cinco minutos, após erro na saída de bola do Fidas. Kennedy falhou no passe, e Acre aproveitou para marcar o segundo gol do Juventude AG. 

A partir daí, os donos da casa pressionaram em busca do empate, mas pararam em uma atuação segura de Jackson, que fez pelo menos cinco grandes defesas e garantiu a vitória da equipe de Dourados.

Outros resultados

Pela rodada de ida das oitavas de final, outros dois jogos foram disputados. Em Teresina (PI), o Atlético Piauiense foi derrotado pelo Apodi Futsal-RN por 4 a 2. Já em São José dos Pinhais (PR), Paraná Clube Futsal e Pouso Futsal-SC empataram em 2 a 2.

Para disputar a LNF Silver, a Copa LNF e a Copa do Brasil, o Juventude AG conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc e da Fundesporte; do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); da Prefeitura de Dourados, por meio da Funed; além de Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.

 

ESPORTE

Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e bicampeão paralímpico, morre aos 59 anos

Morte do italiano foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa

02/05/2026 15h50

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Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

Zanardi ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016. Foto: Getty Images

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O ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico, o italiano Alessandro Zanardi morreu nesta sexta-feira (01) aos 59 anos. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais, que não informou a causa. Ele era casado e tinha um filho.

“É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e dos amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento. E pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante esse período de luto”.

No automobilismo, o italiano teve início no kart e conseguiu grande destaque na F3000, em 1991, quando terminou na segunda colocação, atrás apenas do brasileiro Christian Fittipaldi. Com o bom desempenho, ganhou uma oportunidade na Fórmula 1, pilotando um Jordan.

Após algumas temporadas sem muito sucesso na principal categoria do automobilismo, Alex Zanardi mudou para a Fórmula Indy e conseguiu os títulos de 1997 e 1998. Em 66 corridas disputadas, o ex-piloto conseguiu 15 vitórias e 28 pódios.

Em 2001, tudo mudou na vida do italiano após um grave acidente no Grande Prêmio de Lausitz. Zanardi brigava pela vitória na prova, mas acabou rodando após um pit stop e ficou atravessado na pista. Ele foi atingido em cheio pelo canadense Alex Tagliani, que não teve tempo para desviar. Em estado grave, Alex teve as duas pernas amputadas.

Mesmo com o triste fim no automobilismo, Zanardi buscou outros caminhos e começou a competir no paraciclismo. Na modalidade acabou tendo grande destaque e ganhou duas medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada de Londres-2012, e novamente duas de ouro e uma de prata na Rio-2016.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte do ex-atleta em suas redes sociais e prestou condolências aos famíliares.

“A Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada prova da vida em uma lição de coragem, força e dignidade. Alex Zanardi soube se reinventar a cada vez, enfrentando também os desafios mais duros, com determinação, lucidez e um ânimo fora do comum”.

“Com seus resultados esportivos, seu exemplo e humanidade, deu a todos nós muito mais do que uma vitória: deu esperança, orgulho e a força de nunca se render. Em meu nome e do governo, dirijo um pensamento emocionado e a mais sincera proximidade à sua família e a todos aqueles que lhe quiseram bem. Obrigado por tudo, Alex”.

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