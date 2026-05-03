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Manchester United derrota Liverpool e confirma retorno à Champions League

Agora a equipe de Manchester tem mais três jogos para cumprir tabela até o término da competição, enquanto o time de Arne Slot precisa apenas de uma vitória para confirmar matematicamente a vaga no torneio continental

Estadão Conteúdo

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03/05/2026 - 23h00
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Em jogo muito disputado, o Manchester United derrotou o Liverpool, neste domingo (03), por 3 a 2, no Old Trafford, em partida da 35ª rodada da Premier League. Com o triunfo, o time de Michael Carrick confirmou a vaga na próxima edição da Champions League e retorna ao torneio após duas temporadas.

Agora a equipe de Manchester tem mais três jogos para cumprir tabela até o término da competição. Por outro lado, a equipe de Arne Slot precisa apenas de uma vitória para confirmar matematicamente a vaga no torneio continental.

O primeiro tempo começou muito movimentado no Old Trafford, com o brasileiro Matheus Cunha abrindo o placar com apenas seis minutos de bola rolando. O camisa 10 pegou a sobra na entrada da área e tentou duas vezes para mandar para o fundo das redes do arqueiro Freddie Woodman. Esse foi o 9º gol do atacante na Premier League.

Um pouco depois, aos 14, o time de Michael Carrick chegou ao segundo gol com Benjamin Sesko. O eslovêno aproveitou a escorada de Bruno Fernandes e apenas empurrou contra o gol adversário. A arbitragem ainda consultou o VAR para analisar um possível toque de mão, mas acabou confirmado na sequência.

Na segunda etapa, as coisas se inverteram completamente. Aos dois minutos, Dominik Szoboszlai interceptou a bola no meio de campo e partiu para o ataque. Ele limpou a defesa adversária e bateu rasteiro para descontar o placar. Em um excelente momento, o meia anotou seu 13º gol na temporada, o 6º na Premier League.

O United quase ampliou a vantagem aos sete minutos, quando o brasileiro Casemiro encontrou o português Bruno Fernandes. O camisa 8 dominou o lance com categoria e cruzou para Bryan Mbeumo, que deu um toque de letra e acabou acertando a trave do arqueiro do Liverpool.

Aos 10 minutos, o time de Arne Slot conseguiu chegar ao empate em um erro grave do goleiro Senne Lammens. Na saída de bola, o arqueiro deu a bola de graça para Mac Allister, que rapidamente entregou para Szoboszlai deixar Cody Gakpo livre para marcar o 7º gol na liga nacional.

Mesmo com o ótimo começo de segundo tempo, o Liverpool não conseguiu segurar a igualdade no placar. Aos 31 minutos, Mac Allister tentou afastar a bola e deu nos pés de Kobbie Mainoo, que pegou firme e acertou o canto do adversário. O jovem volante marcou pela primeira vez na temporada.

Seríe D

Operário perde mais uma e se complica na Série D do Brasileiro

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança

03/05/2026 15h27

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Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderança Foto: Felipesurto/Operário FC

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O Operário-MS segue sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro e se complica na briga por classificação. Neste sábado (2), pela quinta rodada da fase de grupos, o Galo foi derrotado pelo Uberlândia-MG por 2 a 1, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense permanece com apenas três pontos, somando três empates e duas derrotas, e divide a lanterna do Grupo A11. Já o Uberlândia chegou aos 12 pontos e se mantém na liderança da chave, embalado pela terceira vitória consecutiva.

O time mineiro abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque puxado por Evanderson, que encontrou Kayke na área para finalizar e fazer 1 a 0. O Operário tentou reagir, mas não conseguiu igualar o marcador antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Galo voltou mais ofensivo e chegou ao empate logo no início. Luizinho fez boa jogada individual, sofreu pênalti e converteu com segurança, deixando tudo igual. 

Apesar da reação, o Operário voltou a sofrer com a pressão dos donos da casa. O Uberlândia criou mais oportunidades e foi premiado aos 38 minutos, quando Da Silva apareceu livre na área para cabecear e marcar o gol da vitória.

Nos minutos finais, o time campo-grandense ainda tentou buscar o empate, mas encontrou dificuldades na criação e não conseguiu evitar mais um resultado negativo na competição.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima rodada. O confronto está marcado para sábado (9), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, onde o Operário tentará conquistar a primeira vitória na Série D.

Ivinhema

Pelo mesmo grupo e rodada, o Ivinhema empatou fora de casa em 1 a 1 com o Abecat (GO). O gol do Azulão saiu aos 18 minutos do segundo tempo, enquanto o empate do time goiano veio aos 27 minutos, marcado por Dionatan.

Com o resultado, o Ivinhema somou um ponto e manteve a segunda colocação, pelo menos até a realização da partida entre CRAC (GO) e Betim (MG), que se enfrentam neste domingo, às 16h, em Catalão (GO).

O Ivinhema volta a campo no próximo domingo (9), quando recebe o Abecat (GO) no Estádio Saraivão, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Situação do Grupo

O Grupo A11, composto por seis equipes, tem o Uberlândia como líder, com 12 pontos, seguido pelo Ivinhema, na segunda colocação, com 10 pontos. O Betim (MG) aparece em terceiro, com 7 pontos, e, na quarta posição, está o CRAC (GO).

Fora da zona de classificação, o Operário soma 3 pontos. Na lanterna está o Abecat (GO), com 2 pontos.

Galo é derrotado pelo Uberlândia por 2 a 1 fora de casa e segue sem vencer após cinco rodadas. Ivinhema empata e segue na vice-liderançaClassificação do Grupo A11 Série D 2026 5ª rodada


 

Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal

Time de Dourados bate o Fidas, de Brasília (DF), por 2 a 1 fora de casa e joga pelo empate na volta, no Ginásio Ulysses Guimarães

03/05/2026 13h57

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Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vence de virada e fica perto das quartas de final da Copa do Brasil de Futsal Foto: lucassimoesfotografo

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O Juventude AG deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. Pela partida de ida das oitavas, disputada neste sábado (2), a equipe de Dourados venceu o Fidas Futsal, em Brasília (DF), por 2 a 1, de virada.

Os gols do time sul-mato-grossense foram marcados por Magrelo e Acre, enquanto o goleiro Jackson teve atuação decisiva com grandes defesas ao longo da partida. Katóia abriu o placar para os donos da casa no fim do primeiro tempo.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (10), às 10h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados. O Juventude AG tem a vantagem do empate, enquanto o Fidas precisa vencer no tempo normal para levar a decisão à prorrogação.

Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Minas Tênis Clube.

Virada construída no segundo tempo

No Ginásio Espelho D’Água, em Brazlândia (DF), o Juventude AG começou melhor e criou as principais chances da etapa inicial, obrigando o goleiro Hugo a trabalhar em diversas oportunidades.

Apesar da superioridade visitante, o Fidas saiu na frente nos segundos finais do primeiro tempo. Em cobrança de tiro livre, Katóia finalizou, Jackson defendeu parcialmente e, no rebote, o próprio jogador mandou para o fundo das redes.

O empate veio logo no início do segundo tempo. Magrelo tabelou com Nathan, que fez o pivô, e finalizou com precisão para deixar tudo igual. A virada saiu aos cinco minutos, após erro na saída de bola do Fidas. Kennedy falhou no passe, e Acre aproveitou para marcar o segundo gol do Juventude AG. 

A partir daí, os donos da casa pressionaram em busca do empate, mas pararam em uma atuação segura de Jackson, que fez pelo menos cinco grandes defesas e garantiu a vitória da equipe de Dourados.

Outros resultados

Pela rodada de ida das oitavas de final, outros dois jogos foram disputados. Em Teresina (PI), o Atlético Piauiense foi derrotado pelo Apodi Futsal-RN por 4 a 2. Já em São José dos Pinhais (PR), Paraná Clube Futsal e Pouso Futsal-SC empataram em 2 a 2.

Para disputar a LNF Silver, a Copa LNF e a Copa do Brasil, o Juventude AG conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Setesc e da Fundesporte; do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); da Prefeitura de Dourados, por meio da Funed; além de Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.

 

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