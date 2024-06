Paris 2024: atletas brasileiros reforçam cuidados com saúde mental

Esportes

Volante do Fluminense agrediu assessor de imprensa após o gol de virada da equipe goiana

Felipe Melo, volante do Fluminense, enfrentará uma denúncia da procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido ao empurrão dado ao assessor de imprensa do Atlético-GO. A intenção da procuradoria é enquadrar o jogador no artigo 254-A, que trata de agressão física, acarretando uma possível suspensão de quatro a 12 jogos. A denúncia se fundamenta tanto na descrição feita pelo árbitro na súmula quanto nas imagens dos momentos finais da partida.

Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, afirmou ao UOL: "Na minha opinião, houve agressão." A formalização da denúncia ocorrerá nos próximos dias no tribunal.

Na súmula, o árbitro Gustavo Ervino Bauermann relatou: "Expulsei diretamente o atleta Felipe Melo do Fluminense após o término da partida, fora do campo de jogo, por atingir com um empurrão violento nas costas do assessor de imprensa do Atlético-GO, Álvaro de Castro Moura Neto, que caiu no chão, gerando tumulto generalizado. O atleta expulso teve que ser contido pelos companheiros."

O incidente ocorreu após o Atlético-GO virar o placar para 2 a 1 no Maracanã. O assessor do clube visitante atravessou o campo para filmar a comemoração dos jogadores perto da linha de fundo e, ao voltar, aproximou-se do banco tricolor, onde Felipe Melo o empurrou. A súmula também registrou esse movimento do assessor de imprensa, que havia invadido o campo para celebrar o gol de sua equipe aos 49 minutos do segundo tempo.