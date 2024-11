Partida de Superliga terá retorno de campo-grandense as quadras de MS

Judson Nunes, jogador do Vôlei Renata, do estado de São Paulo - Foto: divulgação

Rodada da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino, da temporada 2024-2025, que será disputada em Campo Grande, no Ginásio Guanandizão, terá o retorno às quadras do Estado de atleta campo-grandense que faz parte da seleção brasileira.

O central Judson Nunes, que disputa a competição pelo Vôlei Renata (SP), estará presente na Capital em partida contra o Vedacit Vôlei Guarulhos (SP), que ocorrerá no dia 7 de dezembro, a partir das 20h30min.

O campo-grandense Judson Amabel Nunes foi medalhista no ano passado com a seleção brasileira dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) e também fez parte da equipe de treinamentos do Brasil na Olimpíada de Paris 2024.

Após ser um dos atletas destaque na Superliga da temporada passada, Nunes, que nunca havia defendido a seleção brasileira de vôlei nem mesmo nas categorias de base, foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto, para a disputa da Liga das Nações em junho, e desde então vem integrando o elenco principal da seleção de vôlei.

O atleta de MS, que teve a sua ascensão na seleção quando era jogador do Suzano Vôlei, voltará a disputar uma partida oficial em Campo Grande após sete anos. Atualmente com 25 anos, Nunes atuou pela última vez em uma equipe de MS aos 18 anos, quando disputou a Superliga B de 2017 no clube campo-grandense Rádio Clube/AVP.

Nesta temporada pelo Vôlei Renata, Nunes é líder de pontos conquistados no saque, com 12 pontos feitos no fundamento. Entre os atletas da Superliga, ele está em 11º colocação no ranking de melhores médias de pontos de bloqueio.

Além de Nunes, entre os destaques da equipe do Vôlei Renata estão dois medalhistas olímpicos de ouro pelo Brasil: o levantador Bruninho (Rio 2016), de 38 anos, que também foi medalhista de prata em Londres 2012, e Pequim 2008, e Maurício Borges (Rio 2016), de 35 anos.

MOMENTO

Atualmente, a equipe campinense Vôlei Renata está na quarta colocação da Superliga de Voleibol. Em seis jogos disputados, o clube venceu quatro partidas e perdeu duas.

Na partida mais recente do Vôlei Renata na Superliga, a equipe saiu vitoriosa em confronto contra o Viapol Vôlei São José (SP), derrotando o adversário por 3 sets a 1.

Fundado em 1985, o Brasil Vôlei Clube, que por questões de patrocínio é chamado de Vôlei Renata, é tetracampeão Paulista de Vôlei, bicampeão da Copa São Paulo, foi duas vezes vice-campeão da Superliga Masculina (temporadas 2015-2016 e 2023-2024), e vice-campeão da Copa do Brasil em 2015.

Na temporada passada, o Vôlei Renata foi vice-campeão da Superliga Masculina, sendo derrotado na final pelo Sesi Bauru, por 3 sets a 0 (25 x 16, 25 x 23 e 25 x 20).

Já o Vedacit Vôlei Guarulhos amarga a 10ª colocação na Superliga, que é disputada por 12 equipes. O clube venceu dois jogos e perdeu cinco em sete partidas disputadas nesse início de temporada.

O clube de Guarulhos está em uma sequência de quatro derrotas no campeonato, perdendo o seu último confronto recente contra o Joinville Vôlei (SC), por 3 sets a 0. A equipe iniciou a sua trajetória no vôlei nacional em 2019, tendo uma ascensão rápida. Em 2020, foi campeão da Superliga B e ficou em quarto lugar no Campeonato Paulista.

Na temporada passada da Superliga, o Vedacit avançou para os playoffs na quarta colocação. Nas quartas de final, o clube venceu o Itambé Minas (MG), mas perdeu nas semifinais da competição – as duas partidas foram disputadas justamente contra o Vôlei Renata (3 sets a 2 e 3 sets a 0).

CARREIRA

Com início na modalidade aos 14 anos, o central do Vôlei Renata começou a praticar o esporte na equipe da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, em Campo Grande, durante o Ensino Médio.

Em reportagem do Correio do Estado, o atleta contou que iniciou a sua carreira fora do Estado, no Paraná, mas seguiu a sua trajetória no vôlei do interior paulista, onde foi atleta das equipes Sesi Bauru Sub-21(2018), Vôlei Itapetininga (2018-2019) e Pacaembu Ribeirão Preto (2019-2020).

Em ascensão na carreira, Nunes foi contratado em 2020 pelo Montes Claros América para disputar a Superliga. Nunes ainda teve a sua primeira passagem pelo Vôlei Renata na temporada 2021-2022. Depois, foi disputar a Superliga pelo Suzano Vôlei (2022-2023). Desde então, nessas equipes, o central sul-mato-grossense se manteve frequentemente classificado para os playoffs da Liga.

O jogador teve o seu melhor desempenho na última edição da Superliga, terminando a campanha com o Suzano Vôlei nas semifinais da competição e sendo eleito o melhor central da Superliga 2023-2024, liderando o ranking de bloqueadores do campeonato, com 76 pontos conquistados no fundamento.

Saiba

Superliga tem 12 equipes na disputa



Na Superliga, 12 equipes disputam o campeonato, enfrentando-se em turno e returno na 1ª fase. Os oito melhores times se classificam para a fase mata-mata (quartas, semifinais e final). As duas equipes com pior desempenho na 1ª fase são rebaixados para a Superliga B.

