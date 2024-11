Peão de MS leva casa de R$ 200 mil e ainda pede noiva em casamento

Paralisados cerebrais

Confronto será diante do Irã, mesmo rival que derrotou seleção canarinho por 4 a 1 em 2022

Com base de atletas que atuam em Mato Grosso do Sul, a seleção brasileira de Futebol de 7 (paralisados cerebrais) terá a difícil missão de romper a barreira das semifinais e espantar o fantasma do mundial de 2022, disputado em Salou, na Espanha.

O confronto desta terça-feira (19) será diante do Irã, mesmo rival que derrotou a seleção canarinho por 4 a 1 nesta mesma fase da competição.

Ambas as equipes chegam para o confronto em condições de igualdade: quatro vitórias em quatro partidas. Na primeira fase, os iranianos venceram Alemanha e Venezuela, ambas pelo placar de 4 a 0, além de bater a Irlanda por 3 a 0. Nas quartas de final, vitória diante dos Estados Unidos, também por 3 a 0.

Já o Brasil venceu o Canadá por 4 a 0 na estreia, além de vencer Inglaterra e Japão por 1 a 0, em confrontos da fase de grupos. Na fase seguinte, vitória frente a Argentina por 2 a 1.

Números

No ataque, vantagem iraniana, que até o momento marcou 14 gols, ao passo que o Brasil balançou as redes oito vezes. Defensivamente, a seleção canarinho sofreu apenas um gol, enquanto os asiáticos não foram vazados.

Equipe

Grande parte dos sul-mato-grossenses representam o Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS), casos de: Matheus Aparecido Cardoso, Angelo dos Santos Mota, Jefferson Miranda Cardoso, Bruno Silva Ayva, Moacir Fernando Silva Matos, Heitor Luiz Ramires Camposano, Eduardo Felipe da Silva Martins. Hebert Honório Lemes Oviedo, também de MS, é atleta do Vasco da Gama. O Estado conta com oito dos 14 convocados.

Modalidade

No futebol de PC, os atletas são divididos em três classes - FT1, FT2 e FT3. A classe FT1 é composta por atletas de maior comprometimento físico. Por regra, cada equipe deve ter pelo menos um destes atletas em campo. A classe FT2- composta por Matheus Cardoso, integra atletas de comprometimento médio.

Por fim, a classe FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia. O jogo permite que apenas um atleta por time esteja no gramado.

Regras

As regras são semelhantes às do futebol convencional. As diferenças estão no número de jogadores por equipe (sete), partidas com duração de 30 minutos cada tempo, campo 70x50 metros, traves — dois metros por cinco. Os confrontos não possuem impedimento e as cobranças de lateral podem ser feitas com uma das mãos.

