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Paralisados cerebrais

Pela terceira vez, campo-grandense representa o Brasil no Mundial de PC

Atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa, Matheus Cardoso disse que seleção brasileira vai brigar pela medalha de ouro inédita

Alison Silva

Alison Silva

24/09/2026 - 15h45
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Pela terceira vez, o campo-grandense Matheus Aparecido Cardoso, atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS) representará o Brasil na Copa do Mundo de Paralisados Cerebrais, competição que acontece entre os dias 14 e 25 de outubro, em Atlanta, nos Estados Unidos. 

Bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, disputa seu terceiro mundial consecutivo com a seleção brasileira. Em busca da medalha de ouro inédita para o país, foi terceiro colocado em 2022 e 4° em 2024, mundiais disputados em Salou, na Espanha. 

Ao Correio do Estado, o atleta de 29 anos destacou a força da modalidade na Capital, uma vez que o clube campo-grandense é o atual campeão brasileiro da categoria. 

"A gente tem boas chances, mas temos que ter os pés no chão porque é uma competição curta, um tropeço muda tudo, estamos confiantes em um ótimo mundial", destacou Matheus Aparecido. 

Único convocado que atua em Mato Grosso do Sul, disse que o momento vivido pela seleção brasileira é de completa reformulação, contudo, aguarda outros sul-mato-grossenses já nas próximas convocações. 

"A modalidade está passando por uma reformulação. Acredito que apesar de só ter eu de atleta [de MS] neste momento, tenho certeza que em breve teremos mais atletas", destacou.

O Brasil compõe o Grupo B ao lado de Espanha Chile e Austrália. Anfitriões,os  Estados Unidos são cabeças de chave no grupo A ao lado de Holanda, Canadá e Escócia.

O Grupo C é composto por Inglaterra, Irlanda, Japão e Indonésia.  A seleção brasileira estreia dia 15 contra os australianos. Os jogos serão disputados no Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, complexo esportivo situado na Geórgia. 

Neste momento os 14 convocados estão em fase final de preparação no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. De lá, seguem para o Rio de Janeiro, onde dia 10 de outubro embarcam para a competição.

Matheus Cardoso  

Matheus Cardoso / Foto: Ande na Rede 

Chaveamento

  • Grupo A - Estados Unidos, Holanda, Canadá e Escócia 
  • Grupo B - Espanha, Brasil, Chile, Austrália
  • Grupo C - Inglaterra, Irlanda, Japão, Indonésia 

Convocados

  • Ângelo Matheus dos Santos Mota
  • Breno de Albuquerque Teixeira
  • Daniel Gonçalves Rodrigues
  • Gabriel Ângelo de Araújo
  • Gabriel Dacorso Hayden
  • Gabriel de Souza Borges
  • João Batista de Araújo
  • José Mário M. dos Santos Lima
  • João Victor Batista Cortes
  • Lucas Henrique da Silva
  • Matheus Aparecido Cardoso de Souza
  • Thiago Pereira Moura
  • Vinícius Ribeiro Araújo
  • Vitor Rangel Martins Freitas Dutra

Base forte 

Em 2022, o Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa levou cinco atletas ao Campeonato Mundial de Paralisados Cerebrais. Heitor Camposano, Jefferson Luiz, Moacir Silva, Cesar Batista e Matheus Cardoso, convocado da vez.  Na ocasião, Marcos Ferreira, bronze nas paralimpíadas do Rio em 2016, treinador do Caira, viajou como treinador de goleiros, sua posição de origem. 

Auxiliar técnico nesta edição, disse que as expectativa são as melhores possíveis.

"Fomos referência por muito tempo na modalidade. Esta é uma competição tão grandiosa e como sempre vai ser um orgulho representar nossa pátria", destacou o treinador. 

Retrospecto

Na Copa do Mundo de Futebol PC, a seleção brasileira busca seu primeiro título mundial na categoria adulto. Na última edição, realizada em 2024 , o Brasil ficou em 4° lugar, sendo derrotado na semifinal pela Holanda. 

Em 2022, foi terceira colocada após vencer os Estados Unidos, anfitriões da vez. 

O Brasil chegou a ser vice-campeão da Copa em 2003 e 2013, quando a modalidade se chamava futebol de sete paralímpico.

Em outras três edições da Copa do Mundo, a seleção brasileira também terminou na terceira colocação, nas campanhas de 1998, 2001 e 2015. 

Modalidade

No futebol PC, os atletas são divididos em três classes: FT1, FT2 e FT3. A classe FT1 é composta por atletas com maior comprometimento físico. Por regra, cada equipe deve ter pelo menos um desses atletas em campo. A classe FT2 – composta por Matheus Cardoso – integra atletas com comprometimento médio.

Por fim, a classe FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia. O jogo permite que apenas um atleta da classe FT3 esteja no gramado por time.

*Atualizado às 16h15

Esportes

Quanto os clubes brasileiros movimentaram no mercado de transferências em 2026?

21/09/2026 13h42

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Foto de ChatGPT/AI.

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O mercado da bola no Brasil fechou mais uma janela de transferências para os clubes.

Apesar de registrar um volume geral mais contido, alguns poucos clubes voltaram a investir pesado para reforçar os elencos.

Segundo os cálculos do levantamento do Estádio Total na plataforma Transfermarkt, os clubes gastaram cerca de 116 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 680 milhões.

Por outro lado, juntos, arrecadaram mais de 162 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 900 milhões com vendas.

Os números divergem de uma plataforma para outra, principalmente porque os critérios podem incluir ou não bônus e outros componentes financeiros.

Veja como os times gastaram e como faturaram na janela de transferências.

Os clubes que mais gastaram

Flamengo

A equipe carioca gastou cerca de 13 milhões de euros (R$ 77 milhões) com as contratações do atacante argentino Joaquín Freitas (ex-River) e do ponta equatoriano Anthony Valencia.

Vasco

O Vasco da Gama também apostou em reforços argentinos: pagou 6,45 milhões de euros por Alan Sescano (Argentinos Juniors) e 6,05 milhões de euros por Santiago Sosa (Racing).

Somadas a outras contratações, como a de Facundo Colidio (3,90 milhões de euros) e Breno Duarte (2 milhões de euros), as despesas ultrapassam os 19,90 milhões de euros (R$ 118 milhões).

Cruzeiro

O Cruzeiro também investiu alto: desembolsou 10,5 milhões de euros por Gabriel Pec, do LA Galaxy, 5,25 milhões de euros por Gabriel Rojas, do Racing, e 4,4 milhões de euros pelo jovem Zé Lucas.

Fotos: Gustavo Martins/ Cruzeiro

O time celeste ainda pagou 3,7 milhões de euros por Luís Sinisterra, além de reforçar o elenco com uma série de empréstimos gratuitos, casos de Luciano Rodríguez, Wesley e Matías Viña.

Ao todo, o Cruzeiro gastou quase 24 milhões de euros (R$ 140 milhões) na janela do meio do ano de 2026.

Bahia

O Bahia também apareceu entre os clubes que mais investiram, pagando 9 milhões de euros por Alejo Veliz, ex-Tottenham, e 1,5 milhão de euros pelo zagueiro Marco Moreno, do Eibar.

Quem lucrou com vendas?

Palmeiras

O Palmeiras segue como destaque: recebeu 37,4 milhões de euros do Manchester City por Allan, 4 milhões de euros do Sporting por Kaique Pereira e 2,6 milhões de euros do Necaxa por Chaves.

Ao todo, o Palmeiras lucrou mais de 44 milhões de euros, um faturamento na faixa dos R$ 261 milhões para o clube paulistano.

Grêmio

O Grêmio também aproveitou para fazer caixa: vendeu Viery à Fiorentina por 15 milhões de euros e Gabriel Mec ao Porto por 11 milhões de euros.

Com a venda de André Henrique e possíveis valores adicionais previstos em metas por Viery, o faturamento do Grêmio pode passar dos R$ 180 milhões.

Botafogo

Em momento financeiro complicado, o Botafogo negociou o zagueiro Barboza com o Palmeiras por 3,5 milhões de euros e recebeu 3 milhões de euros pelo volante Newton.

Fluminense

O Fluminense fechou uma venda de peso ao negociar Facundo Bernal com o Betis por 10,5 milhões de euros, enquanto trouxe Thiago Silva e Hulk sem custos.

A aposta na base como tendência

Apesar de uma janela menos movimentada, o mercado brasileiro pode ganhar força nas próximas temporadas com a formação e valorização de novos jogadores.

Para os clubes, dar espaço a esses atletas pode ser uma alternativa diante de um cenário de maiores restrições para gastar em contratações, enquanto uma boa sequência de jogos também pode aumentar seu valor para futuras negociações.

A tendência é que esse movimento ganhe ainda mais força com a evolução de jogadores que já começam a se destacar no Brasileirão, como os 18 nomes apontados pelo Estádio Total como potenciais protagonistas da nova geração.

Nomes como Zé Lucas (18 anos, comprado pelo Cruzeiro) e Kauã Prates (18 anos, vendido pelo Cruzeiro ao Dortmund por 7 milhões de euros) ilustram bem esse movimento: mesmo muito jovens, já despertam interesse de clubes europeus e movimentam valores relevantes no mercado.

Esse cenário reforça uma mudança de comportamento que já vinha se desenhando nas últimas temporadas.

Com o custo de reposição no mercado internacional cada vez mais alto, os clubes brasileiros encontraram nas categorias de base uma forma inteligente de manter a competitividade sem comprometer o caixa, apostando que a valorização desses jovens vai continuar rendendo bons negócios nas próximas janelas.

O boom dos empréstimos entre clubes brasileiros

Além do uso da base, outro destaque da janela foi o volume de negociações feitas por empréstimo diretamente entre clubes do futebol brasileiro, sem envolver dinheiro.

O caso mais curioso é o do RB Bragantino com o Atlético Mineiro: o Massa Bruta emprestou o centroavante uruguaio Thiago Borbas para o Galo, que devolveu a gentileza cedendo o volante Patrick por empréstimo ao clube paulista.

O Bahia emprestou o lateral-esquerdo Iago ao São Paulo, enquanto o Fluminense cedeu o meia Lima ao Santos, que, por sua vez, emprestou o zagueiro Zé Ivaldo ao Clube do Remo.

O Cruzeiro liberou o goleiro Matheus Cunha para o Internacional, o Goiás emprestou o lateral Diego Caito ao Grêmio e o São Paulo cedeu o volante Felipe Negrucci ao Athletic Club.

Em quase todos os casos, são jogadores com pouco espaço no time principal, mas que os próprios clubes acreditam ter valor de mercado e preferem ver ganhando ritmo de jogo em outro time nacional a deixá-los no banco de reservas.

Esse tipo de negociação virou uma alternativa cada vez mais comum diante do cenário de contas apertadas: em vez de vender ou comprar, os clubes trocam jogadores entre si por empréstimo, sem custo, apostando que o próprio mercado interno vai revalorizar esses atletas.

Um time cede o jogador que não está jogando, o outro ganha um reforço de graça, e todo mundo sai satisfeito até a próxima janela.
 

Medalhistas

Ginástica: Flávia Saraiva e Rebeca Andrade fazem dobradinha na trave; Nory conquista o ouro

Competição da Hungria serve de preparação para o Mundial de Ginástica Artística 2026

20/09/2026 23h00

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Foto: Reprodução / Confederação Brasileira de Ginástica - X

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O Brasil conquistou uma dobradinha na manhã deste domingo (20), em Szombathely, na etapa da Hungria, pela Copa do Mundo de Ginástica Artística. Na disputa da trave, as atletas Flávia Saraiva e Rebeca Andrade conquistaram ouro e prata, respectivamente. A britânica Emily Roper fechou o pódio.

Aos 26 anos, Flavinha conquistou a melhor colocação na etapa do mundial ao conseguir a nota 13.766 pontos, enquanto a compatriota Rebeca, de 27, ficou com 13.600 pontos. Vale ressaltar que a competidora guarulhense foi a primeira a se apresentar no aparelho. Emily Roper fechou com 12.866 para garantir o bronze.

O dia reservou outras conquistas para o Brasil na Copa do Mundo de Ginástica. A própria Flávia Saraiva conseguiu a medalha de prata no solo. Já Lorrane Oliveira, de 28 anos, fechou o pódio com o bronze, em mais uma dobradinha. A grande vencedora da categoria foi Dulcy Caylor, de apenas 18 anos, dos Estados Unidos.

No masculino, Arthur Nory, de 33 anos, conquistou o ouro na disputa da barra fixa, com a nota de 14.133 pontos. Ele superou o tcheco Tomas Kalinic e o polonês Kacper Garnczarek, com prata e bronze, respectivamente.

A competição da Hungria serve de preparação para o Mundial de Ginástica Artística 2026, que ocorre entre os dias 17 e 25 de outubro, em Roterdã, na Holanda.

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