Pela terceira vez, campo-grandense representa o Brasil no Mundial de PC

Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria - Foto: Arquivo Pessoal

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Pela terceira vez, o campo-grandense Matheus Aparecido Cardoso, atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS) representará o Brasil na Copa do Mundo de Paralisados Cerebrais, competição que acontece entre os dias 14 e 25 de outubro, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, disputa seu terceiro mundial consecutivo com a seleção brasileira. Em busca da medalha de ouro inédita para o país, foi terceiro colocado em 2022 e 4° em 2024, mundiais disputados em Salou, na Espanha.

Ao Correio do Estado, o atleta de 29 anos destacou a força da modalidade na Capital, uma vez que o clube campo-grandense é o atual campeão brasileiro da categoria.

"A gente tem boas chances, mas temos que ter os pés no chão porque é uma competição curta, um tropeço muda tudo, estamos confiantes em um ótimo mundial", destacou Matheus Aparecido.

Único convocado que atua em Mato Grosso do Sul, disse que o momento vivido pela seleção brasileira é de completa reformulação, contudo, aguarda outros sul-mato-grossenses já nas próximas convocações.

"A modalidade está passando por uma reformulação. Acredito que apesar de só ter eu de atleta [de MS] neste momento, tenho certeza que em breve teremos mais atletas", destacou.

O Brasil compõe o Grupo B ao lado de Espanha Chile e Austrália. Anfitriões,os Estados Unidos são cabeças de chave no grupo A ao lado de Holanda, Canadá e Escócia.

O Grupo C é composto por Inglaterra, Irlanda, Japão e Indonésia. A seleção brasileira estreia dia 15 contra os australianos. Os jogos serão disputados no Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, complexo esportivo situado na Geórgia.

Neste momento os 14 convocados estão em fase final de preparação no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. De lá, seguem para o Rio de Janeiro, onde dia 10 de outubro embarcam para a competição.

Matheus Cardoso / Foto: Ande na Rede

Chaveamento

Grupo A - Estados Unidos, Holanda, Canadá e Escócia

Grupo B - Espanha, Brasil, Chile, Austrália

Grupo C - Inglaterra, Irlanda, Japão, Indonésia

Convocados

Ângelo Matheus dos Santos Mota

Breno de Albuquerque Teixeira

Daniel Gonçalves Rodrigues

Gabriel Ângelo de Araújo

Gabriel Dacorso Hayden

Gabriel de Souza Borges

João Batista de Araújo

José Mário M. dos Santos Lima

João Victor Batista Cortes

Lucas Henrique da Silva

Matheus Aparecido Cardoso de Souza

Thiago Pereira Moura

Vinícius Ribeiro Araújo

Vitor Rangel Martins Freitas Dutra

Base forte

Em 2022, o Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa levou cinco atletas ao Campeonato Mundial de Paralisados Cerebrais. Heitor Camposano, Jefferson Luiz, Moacir Silva, Cesar Batista e Matheus Cardoso, convocado da vez. Na ocasião, Marcos Ferreira, bronze nas paralimpíadas do Rio em 2016, treinador do Caira, viajou como treinador de goleiros, sua posição de origem.

Auxiliar técnico nesta edição, disse que as expectativa são as melhores possíveis.

"Fomos referência por muito tempo na modalidade. Esta é uma competição tão grandiosa e como sempre vai ser um orgulho representar nossa pátria", destacou o treinador.

Retrospecto

Na Copa do Mundo de Futebol PC, a seleção brasileira busca seu primeiro título mundial na categoria adulto. Na última edição, realizada em 2024 , o Brasil ficou em 4° lugar, sendo derrotado na semifinal pela Holanda.

Em 2022, foi terceira colocada após vencer os Estados Unidos, anfitriões da vez.

O Brasil chegou a ser vice-campeão da Copa em 2003 e 2013, quando a modalidade se chamava futebol de sete paralímpico.

Em outras três edições da Copa do Mundo, a seleção brasileira também terminou na terceira colocação, nas campanhas de 1998, 2001 e 2015.

Modalidade

No futebol PC, os atletas são divididos em três classes: FT1, FT2 e FT3. A classe FT1 é composta por atletas com maior comprometimento físico. Por regra, cada equipe deve ter pelo menos um desses atletas em campo. A classe FT2 – composta por Matheus Cardoso – integra atletas com comprometimento médio.

Por fim, a classe FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia. O jogo permite que apenas um atleta da classe FT3 esteja no gramado por time.

*Atualizado às 16h15