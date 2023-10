Pinheiros (de amarelo) venceu a Portuguesa (de branco) por 4 a 0 no Estádio Olho do Furação em Campo Grande - Foto: Judson Marinho

Neste final de semana dois jogos terminaram em goleadas pela terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino.

Em partidas realizadas no sábado(30), o Pinheiros de Ribas do Rio Pardo surpreendeu ao vencer a Associação Atlética Portuguesa por 4 a 0, no Estádio Olho do Furação, em Campo Grande.

Os gols da partida foram marcados pela Daniela Gomes, Beatriz Almeida, Karina Inzabralde e a Ana Claúdia Galvão

Já o atual campeão da competição, o Operário, visitou o time da Sociedade Esportiva Indígena Terena (Seinter), em Dois Irmãos do Buriti, onde aplicou uma goleada de 6 a 0 no Estádio Avelinão.

O Galo venceu com gols de Alessandra Marques, Ana Cristina Vasques(2x), Ana Jéssica e Evelyn Gonçalves(2x).

CLASSIFICAÇÃO

Com o resultado a equipe de Ribas do Rio Pardo assumiu a segunda colocação do Grupo B, com 3 pontos, ficando a frente da Portuguesa que ainda não pontuou e nem marcou gols na competição. O lider do grupo é o Comercial que acumula 6 pontos com duas vitórias em dois jogos.

Já no grupo A a liderança é do Operário que também venceu os seus dois jogos, logo atrás da equipe está o Corumbaense que têm um jogo a menos e ainda não pontuou, o mesmo vale para o Seinter que estreou contra o Galo e amarga a última colocação do grupo, com o saldo de gols abaixou do Carijó da Avenida.

Quatro equipes estão na disputa pelo título sul-mato-grossense, que dará uma vaga para o campeão ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A-3 de 2024.

Nesta fase de grupos, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais do Estadual, e posteriormente disputam a final com partidas de ida e volta.

