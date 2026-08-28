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Esportes

Visita da CBF

Presidente da CBF vem a Campo Grande para inaugurar centro de futebol

Samir Xaud estará na Capital nos dias 2 e 3 de setembro para entregar estrutura voltada à formação de atletas e ao desenvolvimento do esporte; agenda inclui Morenão e homenagem no Bioparque Pantanal

Welyson Lucas

28/08/2026 - 18h26
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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, desembarca em Campo Grande na próxima semana para uma agenda de dois dias que terá como principal compromisso a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, estrutura construída na Capital como parte do legado da Copa do Mundo de 2014.

A visita está marcada para os dias 2 e 3 de setembro. Além da entrega do complexo, Xaud passará pelo Estádio Morenão, cumprirá agenda institucional no Bioparque Pantanal e receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande.

O principal compromisso será na manhã de quinta-feira (3), quando a CBF entregará oficialmente o Centro de Desenvolvimento do Futebol. A cerimônia está prevista para as 8h30, na Avenida Tamandaré, 11297, na Vila Nasser, próximo à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O espaço foi projetado para ampliar a estrutura destinada ao futebol sul-mato-grossense, especialmente para atividades de formação de atletas, capacitação de profissionais e desenvolvimento do futebol de base e feminino.

Centro de Desenvolvimento do Futebol será inaugurado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, na próxima quinta-feira (3), em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

A construção em Campo Grande começou em 2024, segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), e integra um projeto de legado da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Estruturas desse modelo foram planejadas para apoiar o desenvolvimento do futebol nos estados brasileiros.

A presença de Xaud para a inauguração já vinha sendo aguardada pela FFMS. Anteriormente, o presidente da entidade estadual, Estevão Petrallás, havia informado que o complexo estava próximo de ser concluído e dependia da definição da agenda do presidente da CBF para que a data da entrega fosse estabelecida.

Anteriormente, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, já havia antecipado que Samir Xaud viria a Campo Grande acompanhado de diretores da CBF para inaugurar o Centro de Desenvolvimento.

Na ocasião, ele também mencionou a possibilidade da presença dos ex-jogadores Branco e Edmílson na comitiva.

Agora, a programação foi confirmada, com a inauguração marcada para 3 de setembro. Durante a cerimônia, Xaud também deverá atender os profissionais de imprensa para uma coletiva.

Visita ao Morenão abre programação

A agenda do presidente da CBF em Campo Grande começa na quarta-feira (2). Às 10h, Xaud e integrantes da comitiva visitarão o Morenão. O compromisso será acompanhado de forma restrita, com acesso da imprensa credenciada ao final exclusivamente para captação de imagens. Não estão previstas entrevistas durante a visita.

No período da tarde, às 15h, o dirigente seguirá para o Bioparque Pantanal, em uma agenda fechada à comitiva da CBF e sem acompanhamento da imprensa.

Duas horas depois, às 17h, Xaud participará de uma cerimônia de homenagens no auditório do Bioparque. Antes do início da solenidade, o presidente da CBF fará atendimento à imprensa.

Durante o evento, Xaud receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal. Personalidades de Mato Grosso do Sul também serão homenageadas pela CBF em reconhecimento às trajetórias e contribuições para o desenvolvimento do futebol no Estado.

Centro será entregue na quinta-feira

O ponto central da passagem pela Capital ficará para a manhã seguinte. Às 8h30 de quinta-feira, a comitiva participará da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol.

Vista aérea mostra a estrutura do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. Foto: Divulgação FFMS.

Com a entrega, Mato Grosso do Sul passa a contar oficialmente com uma estrutura da CBF vinculada ao projeto de legado da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014.

A expectativa é de que o complexo seja utilizado como instrumento para ampliar projetos de formação e fomentar diferentes segmentos do futebol estadual.

A visita ocorre ainda em meio às discussões sobre a infraestrutura disponível para o futebol em Mato Grosso do Sul. A passagem de Xaud pelo Morenão, antes da inauguração do novo centro, também coloca o principal estádio de Campo Grande na agenda do dirigente máximo do futebol brasileiro.

A passagem por Campo Grande, entretanto, terá como principal marco a entrega definitiva do novo Centro de Desenvolvimento, cuja construção começou há cerca de dois anos e que agora entra na fase de utilização pelo futebol sul-mato-grossense.

Corrida

Alison dos Santos bate recorde mundial dos 400m com barreiras em Zurique

Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês

27/08/2026 15h45

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Alison dos Santos, Piu.

Alison dos Santos, Piu. Foto: Wagner Carmo/CBAt

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O atletismo brasileiro acaba de conhecer um novo recordista mundial. Alison dos Santos bateu o tempo de Karsten Warholm nos 400 metros com barreiras, antigo detentor da marca. A façanha foi alcançada na etapa de Zurique da Diamond League, circuito global do atletismo de elite, nesta quinta-feira (27).

O atleta brasileiro fez 45s80, ficando aproximadamente 14 milésimos abaixo do recorde anterior, que pertencia ao norueguês desde 2021. Na época, atingido na final olímpica dos Jogos de Tóquio em que Piu ficou com a medalha de Bronze.

Ao vencer a prova, o atleta conquistou seu quinto título na Diamond League de 2026. O brasileiro ficou em primeiro nas etapas de Shaoxing e Xiamen, na China, em Oslo, na Noruega, e na Silésia, na Polônia.

Alison também venceu o Troféu Brasil, em São Paulo, há quase um mês, quando registrou 46s48. A marca era sua melhor na temporada até a prova desta quinta-feira.

Outro destaque em Zurique foi Matheus Lima. O brasileiro conseguiu o seu melhor tempo da carreira, 47s57.

VEJA O RESULTADO GERAL DA PROVA

Alison dos Santos (BRA) - 45s80

Karsten Warholm (NOR) - 46s69

Ezequiel Nathaniel (NGR) - 47s50

Matheus Lima (BRA) - 47s57

Abderrahman Samba (QAT) - 47s77

Matic Ian Gucek (SLO) - 47s80

Dany Brand (SUI) - 48s92

Chris Robinson (EUA) - 51s41

Nova mania

Corridas de rua caem no gosto dos campo-grandenses

Eventos se multiplicam e passam a reunir milhares de participantes na Capital

27/08/2026 08h05

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Maratona de Campo Grande cresce a cada ano

Maratona de Campo Grande cresce a cada ano Foto: Gleison Nascimento

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Basta um par de tênis e o primeiro passo. Em Campo Grande, esse gesto simples deixou de ser apenas uma atividade individual e ajudou a criar um movimento que hoje ocupa parques, avenidas e ruas da cidade.

A Capital descobriu na corrida uma nova forma de encontro e, de quebra, passou a atrair grandes eventos, movimentar serviços e transformar a rotina de milhares de pessoas.

Os números ajudam a explicar o fenômeno. A Maratona de Campo Grande, criada em 2022, saltou de 1.115 inscritos na primeira edição para 4.552 inscritos em 2025.

Neste ano, a prova alcançou 5.311 inscritos nas provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, consolidando a Capital no circuito das corridas de longa distância.

Para Kassilene Cardadeiro, organizadora da Maratona de Campo Grande, a prova nasceu de uma ideia que foi além do desafio esportivo: colocar a Capital no mapa das grandes corridas brasileiras.

“Hoje, além de incentivar a saúde e o bem-estar, ela movimenta a economia e mostra como um evento esportivo pode gerar impactos positivos para toda a cidade”, afirma.

Neste ano, a prova passou a integrar o Circuito Brasil Gigante, que reúne oito grandes corridas do País, com Campo Grande como representante do Centro-Oeste.

O crescimento também transformou as provas em eventos capazes de atrair público de fora. Em levantamento da organização da Maratona de Campo Grande divulgado antes da edição de 2025, 35% dos participantes da edição eram de outras cidades, estados ou países, um fluxo que alcança hotéis, restaurantes, transporte e comércio.

A Corrida do Pantanal mostra outra dimensão desse avanço. Em 2025, o evento reuniu 25.020 inscritos, segundo pesquisa de perfil realizada pela Gerência de Turismo da Prefeitura de Campo Grande, tornando-se um dos maiores encontros esportivos do calendário local.

Há ainda as provas tradicionais, como a Corrida do Facho, realizada durante as comemorações do aniversário da Capital, e uma agenda cada vez mais frequente de circuitos, corridas noturnas e eventos promovidos por empresas e instituições.

A multiplicação dessas iniciativas passou a fazer da corrida não apenas uma modalidade esportiva, mas também uma forma de ocupar a cidade.

PERTENCIMENTO

Foi nesse cenário que surgiu o Dia do Corre (DDC), movimento gratuito e aberto ao público que transformou uma proposta ainda mais simples, em encontro mensal: correr 5 quilômetros pelas ruas de Campo Grande.

A primeira edição ocorreu no dia 20 de outubro de 2025, na Esplanada Ferroviária. Desde então, foram 11 encontros oficiais, além de edições especiais, com cerca de 2 mil participantes em cada edição e aproximadamente 20 mil pessoas impactadas pelo movimento.

Realizado sempre na primeira segunda-feira de cada mês, o DDC muda o percurso a cada edição e dispensa inscrição paga, competição, pódio ou medalha. A proposta é de reunir quem já corre e, principalmente, quem ainda precisa de um motivo para começar.Maratona de Campo Grande cresce a cada ano

Para Átilla Eugênio, fundador e diretor-executivo do DDC, ao lado de Eriberto Froza, Sandra Flores e Camila Ferreira, talvez esteja justamente aí a explicação para o crescimento.

“A gente só anunciou que ia correr. A pessoa vai porque se permite dar o primeiro passo para algo que pode fazer bem. Não cobramos posição, medalha ou desempenho. A pessoa vai para correr na sua essência, se divertir e estar com outras pessoas”, resume.

MUDANÇA DE ROTINA

Foi exatamente assim para o publicitário Kauê Duarte, de 25 anos. Ele chegou à segunda edição do DDC por convite de um amigo. Até então, ele nunca havia praticado corrida regularmente.

No percurso de estreia, completou seus primeiros 5 km, descobriu que conseguia correr mais do que imaginava e continuou.

“O Dia do Corre foi minha porta de entrada para esse mundo. Foi ali que percebi que era um esporte de que eu gostava e ao qual podia me dedicar. Hoje corro três vezes por semana, já fiz provas de 5 [km] e 10 km e agora estou me preparando para correr minha primeira meia-maratona”, conta.

A mudança, segundo ele, foi além do esporte. “Hoje tenho uma vida muito mais ativa. A corrida mudou minha rotina e a forma como penso na minha saúde. Eu não corro por pódio ou para bater tempo, corro por mim e pelo Kauê que quero ser no futuro”.

A personal trainer Danielle Leite, de 48 anos, corre desde 2013 e acompanhou essa transformação antes mesmo de a corrida virar um dos movimentos esportivos mais visíveis da cidade. Para ela, a mudança também está na forma como Campo Grande passou a receber os corredores.

O Parque dos Poderes, com o fechamento das vias aos domingos para priorizar corredores e ciclistas, é um dos exemplos dessa adaptação. “É um fenômeno esportivo. Fico feliz de ver que houve um olhar para a corrida e para o incentivo à atividade física”, avalia.

Para a jornalista Alanis Netto Lopes, de 25 anos, a força da corrida está justamente na facilidade de começar.
“Você calça seu tênis e vai. Simples assim. A corrida de rua é fácil de encaixar na rotina e, quando a cidade oferece estrutura e recebe grandes eventos, todo mundo ganha: a população, com saúde e lazer, e a cidade, com qualidade de vida e movimentação econômica”, diz.

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