Dourados bate o Operário e joga pelo empate na final do Sul-mato-grossense

Jogo de ida disputado neste domingo (14), no Estádio Frédis Saldivar, o Douradão, entre Dourados Atlético Clube (Darc) e Operário, terminou em 1 a 0, dando a vantagem para o time da casa que joga por um empate na grande decisão. O segundo jogo pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece em Campo Grande na próximo domingo (21).

No Douradão, apesar de um primeiro tempo movimentado, onde cerca 5 mil pessoas acompanhavam a partida, nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar, fechando a primeira etapa da disputa em 0 a 0. Contudo, o DAC foi quem se destacou, chegando com mais perigo a grande área do adversário



Ainda no 1º tempo, o técnico do Dourados, Rogério Henrique, impulsionou o time que deu trabalho para o goleiro Ellissom, que acumulou mais três defesas para a conta, segurando o ataque do DAC.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Dandan, jogador da equipe douradense abriu o placar durante um do Operário, quando a bola rebateu na defesa. Aproveitando a chance, o Dac puxou o contra-ataque e encontrou Dandan livre no meio de campo, que bateu na bola em velocidade, driblou o goleiro Ellissom e chutou para o fundo do gol.



Com atuação tímida durante os 45 minutos de bola rolando, apesar de duas chances claras de gol, o Galo não conseguiu marcar. Um dos chutes de maior perigo foi parado pela defesa do time de Dourados que interceptou a jogada em cima da linha.



A partida terminou em 1 a 0 para o Dourados que com o resultado joga pelo empate, e avança para a final após sete anos de jejum. A equipe está em uma sequência de 11 jogos sem perder, a única derrota do DAC na competição foi na fase de grupos contra o Aquidauanense, derrota fora de casa por 1 a 0 no dia 24 de janeiro.

Já o Operário, desta vez terá a chance de disputar o último jogo em Campo Grande, já que na fase de grupos a equipe fez a melhor campanha do Estadual, vencendo seis jogos, empatando um, e terminando a primeira fase invicto.

FINAL

O Galo vai em busca do seu 13º titulo do Sul-mato-grossense, já o DAC pode ser pela primeira vez campeão do Estadual.

Além do título, a conquista do campeonato dá direito a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e para a Copa Verde de 2025.