Quatro times disputam vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense

jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30 - Reprodução/Lance

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Neste domingo quatro equipes ainda seguem na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde as já classificadas para a próxima fase, Naviraiense e Operário, aguardam agora os resultados entre Ivinhema e Bataguassu e do confronto entre Corumbaense e a equipe do DAC.

Com os melhores desempenhos na primeira fase da competição, o Operário FC de Campo Grande e o CE Naviraiense já aguardam os resultados que devem se concretizar apenas na próxima rodada, quando acontecem os respectivos jogos de volta entre as quatro equipes que ainda sonham em levantar o caneco maior do futebol sul-mato-grossense.

Já às 15h, no Estádio Municipal João Pereira de Souza, o "Pereirão" em Bataguassu, o "Tucunaré", como é conhecido o time do município, recebeu o time do Ivinhema e, contando com o apoio da torcida da casa, garantiu a vitória sobre o popular "Azulão".

Vale lembrar que, ainda na primeira fase do campeonato o Tucunaré quase "abocanhou" uma vaga direta nas semifinais, barrado após uma derrota para o time do Operário, que custou para o Bataguassu ainda uma queda da terceira para a quinta posição.

Já o conhecido "Azulão" terminou essa primeira fase na quarta posição após uma extensa campanha de recuperação, com ambas as equipes já se enfrentando anteriormente no Estádio Saraivão, em que o Ivinhema saiu inclusive com o placar de 2 a 1 para cima do Tucunaré de Bataguassu.

Jogo pegado

Ainda no primeiro tempo Luizão abriu o placar para o time da casa, com um escanteio cobrado pelo camisa 10 Samuel aos 34 minutos da primeira etapa, em uma bola cabeceada na grande área por Luizão.

Confortável com o resultado, o "Tucunaré" de Bataguassu segurou o time de Ivinhema durante os primeiros 45 minutos sem maiores preocupações.

Aos 11 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio no campo de defesa do adversário rendeu um cruzamento que encobriu o goleiro, restando para Alex Choco contornar o marcador e apenas empurrar a bola para dentro e ampliar o placar.

Depois de uma reposição do time de Bataguassu, uma bola espirrada pela zaga sobrou no campo de ataque do Ivinhema nos pés do camisa 10 Wendel, que abriu na direita com o atacante Tiuí que encaixou no contrapé do goleiro Mandela e diminuiu a vantagem nesse primeiro jogo de ida.

A partir desse momento o Ivinhema até pressionou mais a equipe adversária, até os minutos finais de jogo, porém, apesar da pressão do Ivinhema com o seu primeiro gol, o tempo hábil não foi suficiente para o Azulão empatar, com o Tucunaré de Bataguassu saindo na frente neste primeiro jogo de ida pelas quartas de final.

Além dessas equipes, o DAC recebeu em casa a equipe do Corumbaense, também no primeiro jogo das equipes em busca de uma vaga na semifinal, que começou às 15h30. Essas equipes se classificaram respectivamente em cima do CRA e do popular "CREC" o Costa Rica EC.

Agora, o jogo de volta entre essas duas equipes acontece na próxima quarta-feira (11), por volta de 18h30 pelo horário de Mato Grosso do Sul, segundo informações repassadas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado