Rafael Matos estreia com vitória nas duplas em Barcelona; Djokovic avança na Bósnia

DUELO FINAL

Goleiro do galo sul-mato-grossense foi herói da partida, com defesa cinematográfica, e equipe da Capital enfrentará o time de Costa Rica pelo título

Após administrar a vitória conquista no primeiro jogo, na partida de volta contra a equipe de Dourados, o Operário garantiu a classificação para a final do Campeonato Sul-mato-grossense 2023 e enfrentará o time de Costa Rica.

Ainda que a equipe de Costa Rica tenha perdido em casa o jogo deste domingo (16), para o clube de Ivinhema, o CREC garantiu a classificação devido à boa campanha na competição.

Em Dourados, o jogo foi pegado e estendido até depois dos 48 minutos do segundo tempo, com o placar fechado em zero a zero.

Com a "folga" do primeiro resultado, a postura do Operário em campo foi de defesa, e a equipe de Dourados teve inclusive uma maior posse de bola no segundo tempo, porém sem efetividade, com o Galo jogando com o "caderno debaixo do braço" e controlando a vantagem adquirida no primeiro jogo.

Ao fim do segundo tempo, debaixo de pressão e com a defesa bem encaixada, o Goleiro do Galo, Samuel, ainda conseguiu espaço para se destacar, buscando uma bola que entraria no ângulo e assegurando a vitória do Operário.

"A gente veio com uma proposta, como tínhamos a vantagem lá, com o empate estamos dentro. E foi o que a gente fez e soube segurar. Sabíamos que ia ser um jogo duro, íamos sofrer e jogamos muito. Fizemos um gol lá e seguramos", expôs o goleiro ao fim da partida.

Ainda na metade do jogo, o goleiro do DAC, Leo Lopes, frisou que a equipe precisava ser mais decisiva, e chegar com mais eficiência para garantir um gol, já que a vitória simples daria a vaga para o time douradense, o que não aconteceu.

Problemas pré-jogo

Dentro de campo, os cartões vermelhos distribuídos pareciam refletir uma tensão, explicada pelo técnico do Operário e comentada por jogadores, como o craque Tony Jr. que pediu respeito para o "maior do Estado".

"Construímos uma vantagem considerável [no primeiro jogo], e nesse mostramos que sabemos nos defender. Fica de lição para o DAC, que nos desrespeitou lá [jogo da Capital], e também durante a semana. Tem uma bela equipe, uma boa campanha, mas vão assistir a final de casa", alfinetou o atacante.

Técnico do Galo, Celso Rodrigues disse que, antes mesmo de pensar no próximo confronto, o momento é de valorizar a conquista sofrida, que foi a vaga na final, para o Operário.

"Primeiro valorizar a conquista sofrida do Operário. Sabíamos sermos capazes, após oscilações... a equipe foi montada para jogar, é técnica e nunca deixou de acreditar. Todo mundo nos ofendendo, mas a equipe sempre em pé", disse o comandante.

Para Celso, o Operário foi ganhando corpo ao longo das competições que disputou, que serviu para amadurecer o grupo finalista do Estadual, junto do CREC.

Ele frisa que sabia da capacidade e qualidade dos jogadores, e que o respeito para com os adversários era um dos principais assuntos do vestiário, mesmo durante as oscilações.

"Acho que faltou um pouco de respeito por parte dos adversários [do DAC] para com atletas do Operário. Todos eles falaram que perderam [o 1º jogo] para o campo, e também nessa madrugada que foram lá e soltaram foguetes no hotel".

Por fim, o técnico destaca que a vantagem de Operário no campeonato veio por merecimento, com o próximo adversário do clube sendo uma equipe que, segundo o retrospecto dos confrontos, sabe os meios para derrotar o Operário dentro das quatro linhas

"Vamos enfrentar o nosso algoz. A gente perdeu duas vezes para o Costa Rica, mas é diferente agora. O título é consequência de dois jogos, vamos descansar e só depois pensar nos próximos jogos", concluiu Rodrigues.

Vale ressaltar que Operário e Costa Rica garantiram classificação para a Copa do Brasil 2024, sendo que os jogos da final do Estadual acontecem em 23 e 30 de abril, nas cidades de Campo Grande e Costa Rica, respectivamente.

