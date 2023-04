Ramon Menezes convoca a seleção brasileira sub-20 para o Mundial

ÚLTIMOS 90 MINUTOS

Últimos campeões da competição, Galo busca seu 13º título fora de casa após empatar em zero com a equipe do Crec na Capital

Primeiro jogo aconteceu no estádio Jacques da Luz debaixo de chuva e terminou com empate sem gols Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Dentro das quatro linhas, Operário e Costa Rica entram em campo neste domingo (30), para o último jogo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023, em jogo que o Galo disputa fora de casa, às 15h, a busca pelo 13º título.

Jogando em casa, com a bola correndo no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica, o Crec busca o segundo campeonato em toda sua história, após um primeiro jogo ter encerrado sem gols e, com isso, cada equipe precisa apenas de uma vitória simples para erguer o caneco.

No Estádio Jacques da Luz, a partida do domingo passado aconteceu debaixo de chuva e, apesar de um bom domínio da posse de bola, o Galo não conseguiu ampliar o placar em casa, desperdiçando chances com diversos erros na construção das jogadas.

Diante desse resultado, o técnico, Celso Rodrigues, disse - em entrevista ao Correio do Estado após o jogo - que o Galo não conseguiu controlar a ansiedade, o que atrapalhou na definição das jogadas.

"Todo jogo é bem estudado e equilibrado, e a equipe de Costa Rica vem de vitórias e empates também, é tudo estatística, temos que concentrar e focar naquilo que queremos, e vamos buscar o nosso objetivo em Costa Rica", apontou o treinador.

Muita coisa em jogo

Mesmo a "falta de tradição" em títulos não minguou o ânimo da equipe de Costa Rica, que chega à final do Sul-Mato-Grossense de Futebol com a melhor campanha dentro da fase de grupos.

Ainda, vale ressaltar que ambos os finalistas são os últimos campões do Sul-Mato-Grossense: Costa Rica em 2021 e Operário e 2022.

Também, além do título de campeão do Estado, essa partida vale para o vencedor uma garantia de vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024 e Copa Verde.

Além disso, é importante frisar que, tanto Galo quanto Crec já tem suas vagas carimbadas para a primeira fase da Copa do Brasil do próximo ano.

Ainda, para quem não puder assistir in loco, o confronto decisivo tem transmissão local tanto pela TV Educativa (nos canais 4.1 [TV Aberta], 515 [Claro TV] e 304 [Sky]), quanto pelo Portal da Educativa e FM 104,7.

Ameaça neutralizada

Encerrando neste domingo, a final do sul-mato-grossense foi ameaçada de não acontecer, por um pedido feito pelo Aquidauanense, para que o campeonato fosse suspenso, já que o Azulão alegava que a equipe do Novo havia inscrito atleta de forma irregular.

Com isso, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de Mato Grosso do Sul precisou intervir, através do presidente Patrick Hernandes Santana Ribeiro, que destacou presar pelo princípio da prevalência, continuidade e estabilidade das competições.

Ou seja, ele aponta que as decisões do Tribunal buscam manter o resultado conquistado em campo pelos clubes, além do da proporcionalidade e razoabilidade, onde se buscam decisões com menor impacto administrativo e desportivo. **(Colaborou Judson Marinho)

