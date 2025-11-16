Rayssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Rayssa Leal confirmou o favoritismo e conquistou, na manhã deste domingo, o título do STU Pro Tour Rio no skate street. Foi a quinta vez que a brasileira venceu a etapa realizada na Praça Duó, no Rio de Janeiro, ampliando seu domínio na principal competição do calendário nacional.

A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas. Covell abriu a final com 70,55 pontos, mas Rayssa respondeu na primeira volta com 75,69, nota que se manteria como a melhor da disputa. O formato da final previa três voltas de 45 segundos e uma manobra extra ao fim de cada linha, deixando a definição em aberto até as últimas tentativas.

Na segunda volta, Covell mostrou consistência, mas errou a manobra extra e não conseguiu melhorar sua nota. Rayssa também desperdiçou a best trick, mantendo a disputa aberta. Uma pausa por causa da chuva adiou a terceira sequência de voltas, e, na retomada, a australiana voltou a falhar em dois movimentos decisivos, perdendo a chance de pressionar a brasileira.

Com a liderança assegurada, Rayssa entrou para a última tentativa já com o título encaminhado. A holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio.

"Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil", disse a campeã.

Assine o Correio do Estado