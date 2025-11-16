Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Rayssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio

Etapa foi realizada na Praça Duó, no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/11/2025 - 20h00
Rayssa Leal confirmou o favoritismo e conquistou, na manhã deste domingo, o título do STU Pro Tour Rio no skate street. Foi a quinta vez que a brasileira venceu a etapa realizada na Praça Duó, no Rio de Janeiro, ampliando seu domínio na principal competição do calendário nacional.

A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas. Covell abriu a final com 70,55 pontos, mas Rayssa respondeu na primeira volta com 75,69, nota que se manteria como a melhor da disputa. O formato da final previa três voltas de 45 segundos e uma manobra extra ao fim de cada linha, deixando a definição em aberto até as últimas tentativas.

Na segunda volta, Covell mostrou consistência, mas errou a manobra extra e não conseguiu melhorar sua nota. Rayssa também desperdiçou a best trick, mantendo a disputa aberta. Uma pausa por causa da chuva adiou a terceira sequência de voltas, e, na retomada, a australiana voltou a falhar em dois movimentos decisivos, perdendo a chance de pressionar a brasileira.

Com a liderança assegurada, Rayssa entrou para a última tentativa já com o título encaminhado. A holandesa Keet Oldenbeuving completou o pódio.

"Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil", disse a campeã.

Esportes

Victoria Barros elimina favorita na Turquia e chega à primeira final profissional aos 15 anos

Resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais

15/11/2025 23h00

Foto: Fotojump / Divulgação

Victoria Barros segue evoluindo no circuito profissional. Aos 15 anos, a brasileira avançou neste sábado à final do ITF W15 de Antália, na Turquia, ao vencer a principal cabeça de chave do torneio, a georgiana Sofia Shapatava, por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/5).

Agora, Victoria jogará a decisão contra a russa Valerya Yushchenko, cabeça de chave 4 e número 668 do ranking, que venceu Dorofeeva-Rybas por 6/0 e 6/1. A WTA ainda não confirmou o horário da final.

O resultado representa a melhor campanha da jovem tenista em torneios profissionais. Até então, seu melhor desempenho havia sido a semifinal no W15 de Monastir, na Tunísia, em agosto do ano passado.

A classificação de Victoria tem um simbolismo extra: foi justamente em Antália, pouco mais de um ano atrás, que ela entrou no ranking da WTA aos 14 anos, após conquistar os primeiros pontos da carreira. No mesmo torneio que marcou sua estreia na lista, ela agora disputa seu primeiro título.

O desempenho coloca Victoria ao lado de Naná Silva como destaques da nova geração do tênis brasileiro. No mês passado, Naná conquistou seu primeiro título profissional no W15 de São João da Boa Vista, também aos 15 anos.

Classificação adiada

Bélgica para na defesa do Cazaquistão, fica no empate e adia a classificação para a Copa

Equipe do técnico Rudi Garcia agora soma 15 pontos, dois a mais que a Macedônia do Norte

15/11/2025 22h00

Foto: Getty Images

A Bélgica só precisava de um triunfo sobre o limitado Cazaquistão - que havia sido derrotado por 6 a 0 no confronto de ida -, neste sábado, na Astana Arena, mas parou na defesa dos anfitriões, só empatou por 1 a 1 e adiou a vaga para a última rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa da Copa do Mundo de 2026.

A equipe do técnico Rudi Garcia agora soma 15 pontos, dois a mais que a Macedônia do Norte, a vice-líder, e País de Gales, em terceiro, que fez 1 a 0 sobre o frágil Liechtenstein. Assim, a seleção belga precisará vencer o lanterna Liechtenstein, que ainda não somou pontos, na terça-feira, para se classificar ao Mundial sem depender de outros resultados.

A partida foi mais sofrida do que a Bélgica esperava. Embora tivesse o controle do jogo, os visitantes tinham dificuldades de passar pela defesa do Cazaquistão e viam os donos da casa ameaçarem a meta de Sels nos contragolpes. Logo aos 10 minutos, o zagueiro Thaete falhou na saída de bola e deixou a redonda de graça para Satpaev avançar em velocidade e finalizar no canto direito de Sels para abrir o placar.

Em desvantagem, os belgas pressionaram em busca do empate. O goleiro Anarbekov, que costuma ser reserva na seleção de seu país, tornou-se a figura central da partida ao impedir que os chutes de Vanaken, Trossard e Castagne chegassem à rede.

Disposta a virar a partida, a Bélgica partiu para cima no início do segundo tempo e foi recompensada logo aos 3 minutos. Vanaken aproveitou o cruzamento de Castagne da direita e cabeceou para igualar o placar em 1 a 1.

Desgastado, o Cazaquistão se fechou no campo de defesa com o objetivo de segurar o empate. A expulsão de Chesnokov aos 34 minutos por falta em Doku tornou a pressão belga quase insuportável. Os belgas tentaram o segundo gol de todas as formas, dos chuveirinhos aos tiros de longa distância, mas a atuação de gala de Anarbekov impediu a virada.

