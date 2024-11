Rayssa vira na última volta e fatura etapa de Tóquio da Liga Mundial

Esportes

Time garantiu a primeira posição no quadro de medalhas do Sul-Americano e Pan-Americano

A equipe brasileira de canoagem paralímpica teve um desempenho excepcional nos Campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano, realizados em Montevidéu, Uruguai, entre os dias 13 e 17 de novembro. O Brasil conquistou um total de 13 medalhas, sendo 11 de ouro e duas de bronze, garantindo a melhor campanha coletiva nas competições.

Destaques

Um dos grandes destaques foi o baiano Gabriel Porto, que brilhou nas provas de KL3 200 metros, conquistando duas medalhas de ouro. "Primeira viagem internacional e já conquistamos o lugar mais alto do pódio", celebrou Porto.

Outra atleta que se destacou foi a sul-mato-grossense Carla Camargo, que também conquistou dois primeiros lugares em sua estreia internacional na prova de KL2 200 metros. "Foi muito bom. Quero evoluir para as próximas, diminuindo cada vez mais o meu tempo", afirmou Camargo.

Resultados

O Brasil garantiu a primeira posição no quadro de medalhas tanto no Campeonato Sul-Americano, com seis ouros e um bronze, quanto no Pan-Americano, com cinco ouros e um bronze. No total, a equipe brasileira subiu ao pódio 13 vezes. O Chile ficou em segundo lugar, com cinco medalhas no Pan (dois ouros, duas pratas e um bronze) e cinco no Sul-Americano (dois ouros e três pratas).

*Com informações de Agência Brasil

