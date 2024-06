Seleção brasileira treina e embarca para o Texas

A equipe masculina da seleção brasileira de futebol concluiu seu último treino em Orlando, Flórida (EUA), nesta quinta-feira (6). Sob o comando do técnico Dorival Júnior, os jogadores seguirão para o estado do Texas, onde enfrentarão o México em um amistoso, o primeiro de dois antes da Copa América. O jogo contra o México está marcado para sábado (8), às 21h30 (horário de Brasília), na cidade de College Station, com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional.

Durante a atividade, o zagueiro Gabriel Magalhães, que estava sendo poupado devido a uma lesão no ombro, participou normalmente. No entanto, o meio-campista Lucas Paquetá, envolvido em uma investigação sobre suposta manipulação no mercado de apostas, sentiu dores no pé e pode perder sua vaga para Pepê. Este último, de 27 anos, tem se destacado pela versatilidade, atuando não apenas como atacante, mas também como lateral e meio-campista durante seu tempo no Porto.

“Desde que cheguei à Europa, tenho jogado em diferentes posições, o que me ajudou a compreender o jogo de uma maneira mais ampla. Estou muito feliz por poder desempenhar diferentes funções”, compartilhou Pepê.

Durante a coletiva de imprensa, o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, também presente, falou sobre sua satisfação em se reunir com a equipe e a comissão técnica em Orlando, expressando sua determinação em realizar uma preparação sólida para a Copa América. Ele, que foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões e é candidato ao prêmio Bola de Ouro, ainda alimenta o desejo de conquistar seu primeiro título com a seleção brasileira.

Para lidar com os desafios mentais que acompanham a competição, como ansiedade e pressão por resultados, a equipe conta com o suporte da psicóloga esportiva Marisa Santiago.

O próximo amistoso da seleção será contra os Estados Unidos na quarta-feira seguinte (12). A estreia do Brasil na Copa América está agendada para 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles, pela fase de grupos, que também inclui Colômbia e Paraguai.

Com Agência Brasil.