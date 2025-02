Sem clube desde novembro, Marcelo anuncia aposentadoria aos 36 anos

SUL-AMERICANO SUB-20

O campo-grandense Arthur Dias, titular em todos os jogos até aqui, foi "mandado para o chuveiro" mais cedo e está fora do próximo jogo, que acontece nesta sexta-feira (07), contra a Colômbia

Na estreia do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, a seleção brasileira superou a expulsão do campo-grandense Arthur Dias e venceu o Uruguai, por 1x0, com gol de Pedrinho, ex-Corinthians.

Novamente jogando de lateral-esquerdo, o defensor sul-mato-grossense fez parte da linha defensiva que conseguiu parar totalmente os ataques do Uruguai na primeira etapa. Para se ter ideia, apenas a equipe brasileira finalizou nos 45 minutos iniciais.

Porém, aos 42 minutos do 1º tempo, Arthur foi advertido com cartão amarelo após uma entrada forte pelo alto em Zalazar, meio-campista uruguaio. Na volta para a segunda etapa, logo aos 11 minutos, o defensor receberia o segundo amarelo, e consequentemente o vermelho, após empurrar o adversário.

Neste momento, a partida ainda estava empatada sem gols, o que também obrigou o técnico Ramon Menezes a tirar um jogador de ataque para colocar um defensor pelos lados, para recompor o sistema defensivo.

Mesmo com a adversidade de um homem a menos em campo, a seleção brasileira conseguiu chegar ao gol graças a troca de passes de três jogadores formados nas categorias de base do Corinthians. De Breno Bidon para Gabriel Moscardo, de Moscardo para Pedrinho, de Pedrinho para o gol, que contou com um “frango” do goleiro adversário.

No Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, Arthur Dias venceu metade dos duelos pelo chão (dois de quatro), efetuou dois desarmes, finalizou para fora uma vez e obteve 89% de precisão no passe (25 de 28 tentados) em 57 minutos em campo. Obviamente, com a expulsão, sua nota foi comprometida, recebendo 5.9, a pior da partida.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (07), às 16h, contra a Colômbia, mesma seleção que venceu a “canarinho” na última partida da fase de grupos da competição. Por ter sido expulso, o campo-grandense é ausência certa para esta partida, mas deve voltar na 3ª rodada do hexagonal final, que é contra o Paraguai, na segunda-feira (10).

Todos os jogos da seleção brasileira são transmitidos pelo canal fechado da Rede Globo, o Sportv, ou pelo canal oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol no Youtube, a Conmebol TV.

Como foi o jogo

O Brasil teve uma das melhores exibições desde o começo do torneio. No primeiro tempo, apenas o time brasileiro finalizou, com seis chutes. Defensivamente, a equipe conseguiu parar os uruguaios, que não assustaram.

Gustavo Prado e Nathan Fernandes foram alguns dos destaques na criação. Rayan, ainda na primeira etapa, ainda acertou a trave. As oportunidades não foram suficientes para que o placar fosse aberto.

O segundo tempo continuou no mesmo tom. Aos dez minutos, Gustavo Prado e Nathan Fernandes tabelaram até que o atacante ficou frente a frente com o goleiro Martínez. A finalização foi fraca, e a defesa conseguiu afastar. As chances perdidas já preocupavam o técnico Ramon Menezes.

A situação ficou complicada mesmo com a expulsão do lateral-esquerdo Arthur Dias. O jogador empurrou o adversário e recebeu o segundo amarelo. Ele já havia sido advertido no primeiro tempo, após uma entrada forte pelo alto em Zalazar. O cartão vermelho obrigou Ramon Menezes a sacar Nathan Fernandes para a entrada de Leandro, que recompôs a linha defensiva brasileira.

O Uruguai virou a chave do jogo, aproveitando a superioridade numérica. Aos 21 minutos, o zagueiro Juan Rodríguez quase marcou na sobra de um escanteio. Os uruguaios cresciam no jogo.

Mesmo assim, o Brasil não deixou de procurar o ataque. Em uma saída rápida, o corintiano Breno Bidon conduziu e encontrou Pedrinho, ex-Corinthians e hoje no Zenit, dentro da área. O camisa 10 dominou e bateu cruzado. O goleiro uruguaio falhou e aceitou o chute, permitindo que a seleção brasileira abrisse finalmente o placar.

Mais tranquilos, os brasileiros voltaram a ter paciência para trocar passes na construção de jogadas. Já os uruguaios tinham pressa para buscar o resultado. Com o andar do cronômetro, Ramon Menezes promoveu trocas, sacando os já exaustos atacantes brasileiros e reforçando as linhas defensivas.

No minuto final, foi a vez de o Corinthians aparecer na defesa do Brasil. Felipe Longo brilhou com bela defesa em cabeceio de Estebam Crucci, que ia no canto do gol brasileiro. Lavega, reforço do Fluminense, ainda pegou o rebote, mas isolou a finalização.

"A gente melhorou muito desde o começo da primeira fase. Agora é descansar, temos um jogo próximo, vamos olhar o que fizemos de bom e ruim para melhorar para as próximas partidas", disse Pedrinho, autor do gol brasileiro, após a vitória nesta terça-feira.

Melhores Momentos

Outros jogos

Confira os resultados dos outros jogos desta rodada da competição:

Chile 1 x 2 Argentina

Colômbia 4 x 0 Paraguai

Diante destes resultados, o grupo do hexagonal final ficou da seguinte forma:

1º - Colômbia (3 pontos - 1 PJ)

2º - Argentina (3 pontos - 1 PJ)

3º - Brasil (3 pontos - 1 PJ)

4º - Chile (0 pontos - 1 PJ)

5º - Uruguai (0 pontos - 1 PJ)

6º - Paraguai (0 pontos - 1 PJ)

*PJ = Partidas Jogadas

** Em negrito aqueles que, por enquanto, estão se classificando ao Mundial Sub-20

Sul-Americano Sub-20

Ao todo, 10 seleções participam da competição. Elas foram divididas em dois grupos com cinco seleções cada. Nesta edição, o grupo A foi formado por Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela. Já o grupo B foi composto por Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador.

Os três melhores de cada grupo (Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Paraguai) foram à próxima fase, do qual é formado um sexteto com essas seleções classificadas. Diante disso, todos se enfrentam e aquele com maior pontuação é o campeão.

O primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados garantem vaga no Mundial Sub-20, que será disputado em setembro e outubro deste ano, no Chile. Obviamente, por ser país-sede, a seleção chilena já está garantida na competição.

Saiba

A seleção brasileira é a maior e atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Ao todo, já foram 12 taças da competição conquistadas (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023).

*Com algumas informações do Estadão Conteúdo

