A Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) está classificada para as quartas de final da LFF (Liga Feminina de Futsal).

No último sábado (16), a equipe sul-mato-grossense entrou em quadra no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, precisando vencer - e torcer para resultados em outros jogos - para garantir a classificação. A partida contra a ADEF/APCEF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal/Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal) terminou com viória por 3 a 2 do time da casa.

Os gols da Serc/UCDB foram marcados por Maysa, Fragoso e Jana. A equipe adversária foi às redes com Leti Bittar e Cecys.

Apesar do triunfo, a equipe de MS saiu de quadra desclassificada, pois ainda não sabia os resultados dos demais confrontos, em especial entre o Leoas da Serra (SC) x Unidep/Pato Branco (PR), oponentes diretos na briga pela classificação.

No entanto, minutos depois, já no vestiário do Poliesportivo Dom Bosco, as atletas receberam a informação de que o duelo adversário havia terminado empatado em 2 a 2. O resultado foi totalmente favorável e colocou a Serc/UCDB entre as oito primeiras colocadas, por conta do principal critério de desempate (confronto direto). A equipe de Mato Grosso do Sul fechou a fase classificatória com 13 pontos (três vitórias, quatro empates e quatro derrotas).

“Muita emoção. A gente entrou para fazer nossa parte e ganhar a partida, sem pensar nas outras partidas. E com a combinação de resultados, conseguimos nos classificar. Descobrimos depois que estávamos classificadas e recebemos a notícia com muita alegria, comemoramos muito porque já estamos entre os oito melhores times do Brasil”, destacou a ala Maysa, eleita a melhor jogadora da partida. “É um orgulho poder levar o futsal feminino de Mato Grosso do Sul ao alto nível”, finalizou.

O técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, mais conhecido como Nando, comemorou a classificação histórica na LFF. É a primeira vez que um clube do estado participa da competição.

“É um sonho realizado por mim e pelas meninas. Muitas estão juntas há mais de 10 anos. Chegar a uma liga nacional é muito difícil, nós conseguimos e estamos levando o nome de Mato Grosso do Sul”.

A classificação da primeira fase terminou da seguinte forma:

Taboão Magnus/SP – 31 pontos Stein Cascavel/PR – 26 pontos Londrina/PR – 20 pontos Barateiro Havan/SC – 17 pontos Female/Unochapecó/SC – 16 pontos São José/SP – 14 pontos Telêmaco Borba/PR – 14 pontos Serc/UCDB/MS – 13 pontos Leoas da Serra/SC – 13 pontos Unidep/Pato Branco/PR 11 pontos ADEF/DF – 7 pontos Guibon Foods/Cianorte/PR – 5 pontos

Agora, a Serc/UCDB vai encarar o Taboão Magnus (SP) nas quartas de final. Os demais jogos são: Londrina (PR) x São José (SP), Stein Cascavel (PR) x Telêmaco Borba (PR) e Barateiro Havan (SC) x Female/Unochapecó (SC). Segundo tabela da LFF, as partidas começam no dia 30 de setembro.

Para participar da principal competição do calendário do futsal feminino, a Serc/UCDB conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

