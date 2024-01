De olho na estreia

Adversário do DAC no Estadual, o Corumbaense vence o Club Destroyer por 3 a 1, em amistoso na Bolívia

O Dourados Atlético Clube venceu na tarde de ontem (13), de virada, o Náutico Futebol Clube, por 2 a 1, em jogo amistoso no Estádio Fredis Saldivar, no município de Dourados.

A partida que serviu de preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense e foi acompanhada por 300 torcedores, que colaboraram com ingresso solidário de 1 kg de alimento não perecível. O total arrecadado será direcionado pelo clube para entidades assistenciais.

Em campo, as duas equipes aproveitaram o teste para observar o comportamento dos atletas e fazer algumas orientações táticas. Quem abriu o placar foi o recém novato do Estadual deste ano, o Náutico. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o atacante Lucas Caetano aproveita a falha defensiva do DAC, entra com perigo na área adversária para abrir o placar. 1 a 0.

No segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Cruz, do DAC, mudou quase toda a equipe, enquanto Mateus Sabatini, do Náutico, foi alterando o time ao longo do tempo. O time douradense chegou ao empate aos 15 minutos, com Flaviano aproveitando uma bola na pequena área. Depois, aos 41, Pedro Livinho mostrou oportunismo na área e marcou o gol da virada e da vitória do Dourados.

As duas equipes estreiam no próximo domingo, dia 21 de janeiro, no Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Náutico enfrenta o Costa Rica, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Já o DAC enfrenta o Corumbaense, às 15h30, no Estádio Fredis Saldivar, em Dourados.



Corumbaense perde jogo amistoso na Bolívia



Se preparando para o retorno na elite do futebol Sul-Mato-Grossense, o Corumbaense venceu o Club Destroyer por 3 a 1, em jogo amistoso, na noite de ontem (13), no Estádio Municipal de Puerto Quijarro (BOL).

A partida foi excelente para o técnico Luiz Henrique Tosta observar o desempenho de seus atletas em campo.

O Corumbaense estreia no campeonato Estadual no próximo domingo, fora de casa contra o Dourados.